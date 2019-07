ESKALIRALO U HDZ-U! Tko je uopće doveo toga Kuščevića? Stranka puca po šavovima

Bivši ministar, tako se ovih dana naziva Lovru Kuščevića, čovjeka čije je ambicije, u posljednje vrijeme bilo sve teže suzbiti, išao je toliko daleko da se govorilo kako bi baš on mogao biti taj koji će preuzeti kormilo Vlade u slučaju da Andrej Plenković ode u Bruxelles. No, afere koje su ga pritisle stajale su ga kako pozicije u Vladi, tako i pozicije političkog tajnika u HDZ-u, a upravo je ta pozicija u vladajućoj stranci ono što u stranačkim redovima zapravo izaziva najviše čuđenja, jer nitko zapravo ne može odgonetnuti kako mu je u kratkom roku pošlo za rukom da se domogne tako bitne stranačke funkcije.

”Kuščevića je instalirao Plenković, i nitko drugi, on je na izborima dobio prilično malo glasova, ali to premijeru nije bio kriterij, a Kučšević se vrlo brzo profilirao u osobu na koju može računati, jer ga je ovaj grčevito branio gdje god je trebalo”, prepričava naš sugovornik iz HDZ-a način na koji funkcionira hijerarhija u vladajućoj stranci. što si lojalniji Plenkoviću, to je sigurnije da ćeš napredovati, rezime je te priče, a Kuščević koji se proslavio pozdravljajući novinare s hvaljen Isus, pred očima javnosti od konzervativca transformirao se u grčevitog branitelja Istanbulske konvencije, za koju se zalagao toliko snažno da mnogi nisu mogli doći sebi. ”Plenkoviću njegov odlazak dolazi u nezgodno vrijeme, pred nama su predsjednički, a zatim i unutarstranački te parlamentarni izbori, premijeru se ljulja tlo pod nogama, ostaje bez svojih ljudi, a konzervativna struja jača, sve je to posljedica njegova neracionalnog promišljanja, i nagljenja, a slučaj Kuščević u HDZ-u ćemo skupo platiti, jer sada Plenković mora barem pokušati zadovoljiti nezadovoljnike riješavanjem pitanja političkog tajnika stranke”, zaključuje HDZ-ovac, koji tvrdi da Kuščević zapravo nikada nije niti trebao ministar, no HDZ je kadrovski devastiran, što potvrđuje i činjenica da mu je i vladu teško rekonstruirati zbog manjka adekvatnih ljudi.

No, za Kuščevića je zamjena po svemu sudeći već pronađena, a kako za sada stvari stoje to bi trebao biti državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić, Senjanin i bivši gradonačelnik toga grada, profesor povijesti i arheologije koji je radio kao kustos u senjskom Gradskom muzeju, bio je i predavač povijesti na riječkom Sveučilištu, a karaju privodi doktorat iz povijesti na Hrvatskim studijima,