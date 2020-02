ESIH OČITALA BUKVICU OPORBENJACIMA! Žestoko napala Hasanbegovića: Ovo govorim sad i više nikada

Autor: dnevno.hr

U Zagrebačkoj Gradskoj skupštini u tijeku je sjednica na kojoj bi se trebalo glasati o GUP-a, ali i referendumu o GUP-u. prije toga Glasova Anka Mrak Taritaš zatražila je da pprva točka dnevnog reda bude glasanje o novom, oporbenom predsjedniku Skupštine Krešimiru Kartelu iz NHR-a, umjesto kojega oporba sugerira Tomislava Tolušića iz platforme Zagreb je naš. Svoj stav iznijela je tijekom rasprave i šefica Neovisnih za Hrvatsku Bruna Esih.

“Pokušat ću biti sažeta, dosljedna i jasna. Govoriti u ovom trenutku tko je Krešimir Kartelo, da je on vrhunski mladi čovjek, stručnjak i intelektualac i da bi ova skupština i mi svi ovdje zapravo trebali biti jako sretni što ga imamo za potpredsjednika nema previše smisla. Niti još manje, nažalost, nema veze s politikom kakvu poznajemo. Međutim te bi riječi možda trebale značiti onima koji su se imali prilike uvjeriti u svom radu u ovo što govorim. Trebalo bi značiti nešto našim bivšim stranačkim kolegama, a sada nezavisnom stranačkom klubu Hasanbegović-Jonjić-Lederer”, počela je Esih te nastavila: “Oni su započeli ovu proceduru, to želim da se zna, za opozivom gospodina Kartela. Međutim, sada to nažalost znam, njima to još manje ima smisla govoriti. Koga, dakle, pokreću zloba i osvetoljubivost bez obzira na moguće buduće političke uspjehe nikada neće biti ispunjen čovjek, a još manje može druge učiniti takvima. Floskule, gospodine Hasanbegoviću, kako o antifašizmu, pa tako i o zajedništvu koje nema alternativu ne daju baš nikakva ploda upravo zato što su floskule koje tek trebaju zadovoljiti sebični politički cilj.

Ovo sam imala potrebu reći sada i nikada više”, rekla je o nekadašnjem suradniku, dodajući i ono što je doista prema njenom viđenju trenutno važno. ”Kartelo i ja kao Neovisni za Skupštinu predstavljamo oporbu, a ovo zastupničko mjesto mora takvo ostati. Prihvaćanje gradskoga proračuna s amandmanima Neovisnih za Hrvatsku, ja podsjećam ovdje da se radilo o izgradnji Jarunskoga mosta, Dinamovog stadiona i, na što sam osobito ponosna, na uređenje groblja hrvatskih vojnika na zagrebačkom Mirogoju, ono je što smo učinili za građane i što je ispunjenje našeg političkog programa zbog kojeg nam je, na kraju krajeva, i pružena prilika da budemo u ovoj skupštini. Svoje postupanje smatramo odgovornim političkim ponašanjem. Neovisni za Hrvatsku ne poznaju pojam političke trgovine”, rekla je Esih izazivajući smijeh skupštinskih kolega kojima nije ostala dužna. ”Smiju se oni koji su već sudjelovali u takvim političkim trgovinama, svi se nažalost jako dobro poznajemo. Ovo je, rekao bi moj bivši kolega, premalena močvara”, komentirala je, Bruna Esih.