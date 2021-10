EROTIKA, POLITIKA, RELIGIOZNA OBITELJ I NOGOMET: Prepoznajete li Ivu Sanadera na ovoj fotografiji?

Autor: Iva Međugorac

Karizmatičan, obrazovan, elokventan – tako se nekoć u hrvatskoj političkoj areni laskalo bivšem šefu HDZ-a, i nekadašnjem premijeru Ivi Sanaderu, političaru kojemu su po početku njegove pravosudne trakavice mnogi okrenuli leđa.

“Ivo Sanader, bivši premijer RH, završio je srednju školu u sjemeništu u Splitu. onda je upisao Bogoslovni fakultet, pa je sredinom 70-ih nekoliko godina proveo u Rimu u Pontifikalnom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. tamo su svećenici imali i nogometni klub Hajdin (izvedenica od imena Hajduk i Dinamo, a boja dresova bila je, logično: modro-bijela). Na slici vidimo Sanadera sa ludom frizurom – treći lijevo gore. Svi kažu da je bio odličan nogometaš”, piše u opisu fotografije koju je na Facebooku prije par godina objavio Mario Marinić, a koja je prije nekoliko godina objavljena u ugaslom listu Slobodna Bosna.

Iako odgojen u religioznoj obitelji, s bratom svećenikom, sestrom redovnicom, školovan u splitskoj Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, Ivo je već u svojim mladenačkim danima pokazivao svoju buntovnu stranu.

Erotska karijera

Poslije završetka gimnazije (kažu da je bio odličan učenik, odličan nogometaš, nadaren jezičar i vrsni prepotentni polemičar ), Ivo odlazi u Rim studirati filozofiju. Odustaje. Vraća se u Split. Ženi svoju srednjoškolsku ljubav Mirjanu 1978. godine. Odlazi s njom u Austriju. Godinu dana nakon što je diplomirao komparativnu književnost i romanistiku u Innsbrucku, 1983. Ivo Sanader se vraća po drugi put u Hrvatsku.

Po povratku Ivo prvi posao pronalazi u marketinškom odjelu Dalmacijaturista. No, tu nije ostao zadugo. Pronalazi novo radno mjesto u nakladničkoj tvrtki Logos gdje se zapošljava na radnom mjestu programskog urednika 1983. Pet godina kasnije postaje glavni i odgovorni urednik Logosa. Logosova izdanja nakon Sanaderovog dolaska na vlast postala su dobro poznata hrvatskoj javnosti. Sve nas je zabavljala činjenica da se premijer u mladim danima bavio uređivanjem erotske literature. Bilo je tu i djela koje se ne mogu opisati nikako drugačije osim kao hard-core pornografija, poput “Pobjede redovnica” i “Mudroslovne Tereze”, koje se, osim uredničkim potpisom Ive Sanadera, mogu podičiti eksplicitnim scenama seksualne perverzije uz sudjelovanje svećenika, redovnica i maloljetnih dječaka.

Sanader ubrzo dobiva otkaz u Logosu, no nastavlja svoju erotsku karijeru. Započinje suradnju sa Startom, tada izrazito popularnim i nimalo čednim časopisom, kojem je iz Austrije slao “materijale” za duplerice. Sličnu funkciju obavljao je i za časopis Erotiku, koja je, za razliku od Starta, otvoreno prodavala pornografiju. Od prodavanja materijala navodno je zaradio vrtoglavih 400 tisuća eura.

Iako je Ivo Sanader bio u hrvatskom političkom i društvenom vrhu gotovo dva desetljeća, do 2010. godine o njegovu se životu znalo jako malo. Suđenje je sve promijenilo. Izašlo je sve o Sanaderu, do gotovo nasitnijih detalja. Odjednom on nije više bio samo dečko iz Dugobaba, iz siromašne religiozne obitelji koji je uspio.

Vratimo se na početak, u spomenuto mjesto Dugobabe, malo i siromašno selo na krševitim obroncima sjevernog Kozjaka. Ante Sanader, otac bivšeg premijera tu provodio vrijeme sa stokom ili igrajući se u selu. Kao 17-godišnjak završava n aKrižnom putu. Ne zna se kako je preživio, obitelj o tome nikad nije pričala.









Iz Dugobaba, gdje je obitelj boravila generacijama, a navodno došla iz Italije, otišao je nakon ženidbe za Vinku, 60-ih godina prošlog stoljeća na Brda pokraj Splita. Potom se sele na Kopilicu i Lovinac, gdje su imali veliko imanje. Ante Sanader, premijerov otac, napustivši obitelj, najprije je izučio zanat za pitura, soboslikara, a potom je počeo raditi kao samouki vodoinstalater. Svu djecu, njih petero, Ivanka Sanader rodila je u sedam godina – Ivica (1953.), Miro (1955.), Vlado (1957.), Vinko (1958.) i Danica (1960.). Ivo kao nastariji sin Ante i Ivanke na svijet je došao 8. lipnja.

Sanaderovi su živjeli u skromnom stanu od 40-ak kvadrata u dvorišnim prostorijama zgrade u Plinarskoj 81. Prema svjedočenju bivših susjeda, živjeli su prilično siromašno, na samom socijalnom dnu. Zbog neimaštine Ante Sanader okušao je sreću u Njemačkoj, kamo je otišao na rad. Komunisti nisu bili blagi prema njegovoj, vjerničkoj obitelji. Vinka se brinula za djecu.

Nakon završetka osnovne škole, pobožna majka Ive Sanadera zamolila je svećenike da joj sina prime u sjemenište. Zapravo, zbog siromaštva, svu je svoju djecu poslala u sjemenište. Nije bilo drugog načina da ih školuje. Svi su joj sinovi na kraju završili Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju, ali nisu krenuli istim putem, očito.

Ulazak u politiku

Nakon prvih demokratskih izbora održane u proljeće 1990., pristupa u kolovozu HDZ-u u Austriji. Politički se angažira u listopadu 1990. godine, kada u Innsbrucku osniva ogranak HDZ-a. Ostvaruje prve kontakte s Franjom Tuđmanom.









Po povratku u Hrvatsku, Ivo Sanader postao je intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu (1991. – 1992.). Na izborima u kolovozu 1992. izabran je za zastupnika u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske, međutim ulazi u vladu Hrvoja Šarinića u kojoj obnaša dužnost ministra znanosti i tehnologije. No, unatoč svojoj funkciji bavi se uglavnom pregovorima s međunarodnim mirovnim posrednicima. Dužnost ministra obnaša do 7. siječnja 1993., kada postaje zamjenik ministra vanjskih poslova. Tu je dužnost obnašao do 1995. godine, ali i u razdoblju od 1996. do 2000. Od 1995. do 1996. obnašao je dužnost predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i glavnog tajnika Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti (VONS).

Na 5. Općem saboru HDZ-a 2000. izabran je za predsjednika stranke nasljedivši na tom mjestu Franju Tuđmana. Sanader je iste godine izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, a u tom sazivu obnašao je i dužnost potpredsjednika Odbora za vanjsku politiku. Nakon što je njegova stranka HDZ pobijedila na parlamentarnim izborima 2003. godine, 9. prosinca ga je predsjednik Republike Hrvatske predložio za premijera, te je Hrvatski sabor njegov prijedlog izglasao s 88 glasova (od ukupno 152). Ponavlja uspjeh i na izborima 2007. godine.

Dana 1. srpnja 2009. podnio je ostavku na mjesto premijera i sve stranačke dužnosti. Hrvatski sabor prihvatio je njegovu ostavku 2. srpnja 2009., a dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske razriješen je 6. srpnja, 4. siječnja 2010. njegovo ime je izbrisano sa popisa članova HDZ-a. Od 22 članova predsjedništva stranke, 16 su glasali za izbacivanje, tri su bili protiv (Luka Bebić, Mario Zubović i Damir Polančec) i dva suzdržana (Bianca Matković i Petar Selem). Sanader nije bio prisutan na sastanku.

U jesen 2010. Sanader je iskoristio svoje pravo da kao nezavisni zastupnik uđe u Sabor, odnosno zauzme mjesto koje je kao nositelj liste HDZ-a osvojio 2007.

Nakon što je 9. prosinca 2010. objavljeno da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske od Hrvatskog sabora traži ukidanje zastupničkog imuniteta radi pokretanja kaznenog postupka, Ivo Sanader je svega nekoliko sati nakon toga napustio Hrvatsku. Nakon što mu je Hrvatski sabor skinuo imunitet, izdana je tjeralica. Tereti ga se za počinjenje kaznenog djela udruživanja za počinjenje kaznenog djela i zlouporabu položaja i ovlasti. Sanader je uhićen sljedećeg dana u Austriji i priveden u Zemaljski sud u Salzburgu.

Oženjen je Mirjanom Sanader s kojom ima dvije kćerke, Petru i Brunu. Supruga je radila na Odjelu za arehologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jedan brat Ive Sanadera je svećenik, drugi je prosvjetni radnik, dok je sestra redovnica. Član je Društva hrvatskih književnika i hrvatskog centra PEN kluba. Govori četiri strana jezika: engleski, francuski, njemački i talijanski.

Poznata blokirana imovina Sanaderovih je oko 30-tak milijuna kuna.