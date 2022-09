ERDOGAN JE PRIJE DOLASKA MILANOVIĆU SVE OTKRIO! HDZ-ovci poručuju: Jedna izjava vrlo je znakovita

Autor: Iva Međugorac

S velikom pažnjom u HDZ-u i među suradnicima premijera Andreja Plenkovića gledaju na posjet turskog predsjednika Erdogana hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću koji se na vanjskopolitičkom polju i po pitanju prijema zvučnih državnika iz inozemstva baš i nije proslavio. Upravo je turski predsjednik jedno od najzvučnijih imena koje u Milanovićevom mandatu stiže na Pantovčak, a po tom pitanju u HDZ-u zbijaju razne teorije pa tvrde da Erdogan u našu zemlju stiže kao produžena ruka ruskog predsjednika Vladimira Putina, s kojim u vladajućoj stranci već neko vrijeme povezuju i Milanovića nazivajući ga jednim od vodećih političara Kremlja na ovim prostorima.

Kako je Plenković odnedavno blizak Amerikancima, tako u njegovom timu na ovaj važan posjet gledaju iz šire dimenzije, mada napominju kako će Plenković ispoštovati protokol i susresti se sa turskim predsjednikom.

”Rusija se još uvijek nada raskolu u NATO-u na koji su i ranije računali, i u što su bili uvjereni onda kada su pokretali invaziju na Ukrajinu, njihove uzdanice za to i jesu bili Milanović i Erdogan s kojim je hrvatski predsjednik već neko vrijeme zadivljen premda su mu istovremeno puna usta prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te aludira na to da je Erdogan iznimno prisan sa bošnjačkim članom Predsjedništva BIH Bakirom Izetbegovićem.





Nema tu pomoći

”Milanović se sastaje sa Izetbegovićevim prijateljem, u Bosni i Hercegovini je javna tajna da se Izetbegović konstantno konzultira s Erdoganom oko svih najvažnijih odluka, teško da će ovaj susret doprinijeti poboljšanju prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I ranije su se državnici iz Hrvatske s turskim predsjednikom sastajali na ovu temu, uostalom to je činila i Kolinda Grabar-Kitarović pa se nije dogodilo baš ništa”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke te podsjeća da se turski predsjednik nedavno u Sarajevu usprotivio intervenciji visokog međunarodnog predstavnika u BIH Christiana Schmidta u izborni zakon kojega traže Hrvati s ciljem da bi se stopiralo da ih Bošnjaci ponovno preglasaju na općim izborima koji bi se u toj zemlji trebali održati početkom listopada.

“Odluke oko izbornog zakona donose ova trojica lidera. Ovdje ne trebamo imati intervenciju visokog predstavnika“, izjavio je Erdogan na konferenciji za medije održanoj u Sarajevu s trojicom članova Bih predsjedništva.

Plenković je uvjeren da Milanović ima prste u ovom prosvjedu

”Time što je rekao pokazao je svoja stajališta, nema tu pomoći, Milanović i premijer Plenković su u više navrata pozivali Schmidta na suprotno moleći ga da iskoristi bonske ovlasti i da se Hrvatima osigura ravnopravnost u izbornom procesu što Erdoganu nije u cilju jer je on promotor Izetbegovićeve politike”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a. promovira se ovih dana u javnom prostoru i prosvjed koji bi se trebao održati ovoga vikenda, a na kojega također s posebnom pažnjom gledaju u HDZ-u i među Plenkovićevim suradnicima budući da je premijer od početka svojega mandata i tijekom korona krize zazirao od demonstracija i socijalnih nemira.

”Plenković je i sada uvjeren da Milanović ima prste u ovom prosvjedu jer na njega pristižu i zastupnici Mosta, on smatra da su Mostovci na desnici Milanovićeva produžena ruka, problem je u tome što će se na prosvjedu osim desničara i takozvanih antivaksera okupiti i predstavnici umirovljenika, ali i braniteljske udruge”, nabraja naš sugovornik te tvrdi da je tek to bolno za Plenkovića.

”Ako je Milanović umješan u prosvjede na kojima sudjeluju branitelji to je debakl za HDZ, mi u potpunosti gubimo autonomiju nad svojim biračkim tijelom, uostalom sjetite se da je Milanović taj kojega su braniteljske udruge rušile šatorom u Savskoj, sada mu ti isti jedu iz ruke, ali su u ono vrijeme kada su protestirali uspjeli u svojem naumu srušili su ga s vlasti. Očito se sada tom metodom ide na Plenkovića, on to zna i toga se boji, ako se taj scenarij ponovi to neće biti dobro ni za HDZ”, zaključuje naš sugovornik.