Energreen – čuvajmo prirodu i ona će nam višestruko uzvratiti

Autor: Daniela Delale

Nemoj nikada zaboraviti da se zemlja ushićuje na dodir tvog bosog stopala, a da vjetar žudi za igrom s tvojom kosom, izrekao je slavni pjesnik Halil Džubran, a upravo ta misao prožima novi broj časopisa Energreen, koji i ove godine izlazi u povodu Dana planeta Zemlje.

Čuvajmo prirodu i ona će nam višestruko uzvratiti, milujmo njezinu ljepotu i ona će nas beskrajno nagrađivati i davati nam još i još – bez kraja. No jesmo li toliko mudri da to na vrijeme shvatimo? Imamo li dovoljno pameti, morala i empatije kada je u pitanju briga o našem jedinom domu? Vrijeme će pokazati.

No, prije isteka vremena, dužnost svakog stanovnika Zemlje je brinuti se o njezinu zdravlju i predati je budućim naraštajima u stanju u kakvom smo je zatekli. To je minimum onoga što možemo učiniti.





Brojne su teme kojima se bavimo u ovogodišnjem Energreenu. Želeći prikazati suživot čovjeka s prirodom, njegov odnos s planinom i morem, donosimo priču o planinaru koji je 55 dana uživao u hodanju planinama od Istre do Dubrovnika, stazom poznatom kao Via Adriatica, koja hodačima pruža nezaboravne poglede na planine s jedne strane i more s druge strane. Upravo je ta početna tema ovog broja svojevrsna simbolika važnosti brige o kopnu i moru koja je došla u fokus Ujedinjenih naroda i njihove konferencije o biološkoj raznolikosti na kojoj je donesena važna odluka da se do 2030. godine treba zaštititi 30 posto svjetskog kopna i mora.

A što se sve u tom pogledu može učiniti, pokazuju naši sugovornici koji svakodnevno izvlače nevjerojatne količine otpada iz podzemlja i morskih dubina u koje su ih bacili nesavjesni građani. Pišemo o novim mjerama smanjivanja CO2, o načinima uštede električne energije u kućanstvu, o održivom turizmu koji je sve popularniji ekološki pojam, kao i eko kozmetika, biodinamika, plant-based prehrana…

Mnogo je tema koje smo obradili u ovom broju, mnoge nisu došle na red, ali doći će u idućim brojevima, no ono što je poruka koju šaljemo iz broja u broj jest da trebamo biti mudri i shvatiti da se moramo prilagoditi prirodi, a ne ona nama, jer u protivnom jedini i neizbježni gubitnici smo upravo mi, ljudska vrsta. Moramo postati skromniji i ponizniji, truditi se biti najbolja verzija sebe, prihvatiti pravila prirode i poštovati ih iz dana u dan, iz sata u sat, iz minute u minutu, i tako ćemo stvoriti novi, zdraviji svijet s manje zagađenja i, posljedično tomu, s manje bolesti koje ona uzrokuju, a to je preduvjet za sretniji i ispunjeniji život ne samo za nas nego i za naš jedini dom – planet Zemlju.