Endemski slučaj u Hrvatskoj: Britka SDP-ovka iz zanimljivog razloga odbila preuzeti stranku

Autor: Iva Međugorac

Glasna, britka, ambiciozna- odlike su to koje SDP-ovci gotovo u glas nabrajaju kada progovaraju o svojoj saborskoj zastupnici Mireli Ahmetović koja se nakon parlamentarnih izbora spominjala kao izgledna kandidatkinja za predsjednicu stranke, što je bitka od koje je Ahmetović navodno odustala uviđajući da nema smisla preskakati stepenice, što je naučila u kampanji za prošle stranačke izbore.

Upravo je s Peđom Grbinom na prošlim unutarstranačkim izborima Ahmetović vodila borbu za preuzimanje stranke, no tada joj to nije pošlo za rukom moguće i radi toga što do ulaska u Sabor niti nije bila previše poznata ni u stranačkim krugovima izvan svoje Primorsko-goranske županije u kojoj je uz ostalo stekla status dugogodišnje načelnice Omišlja na Krku.

Prvi je put Ahmetović pobjedu u Omišlju odnijela na lokalnim izborima održanima 2013.godine, kada je postala i jedna od mlađih načelnica u državi.

U politiku kao aktivistica

Političku karijeru nastavila je graditi na lokalnoj razini gdje se nametnula i kao svojevrsna aktivistica čiji je lokalni angažman obilježilo protivljenje LNG terminalu na Krku. Ahmetović je inače rođena u Rijeci gdje je diplomirala na Ekonomskom fakultetu nakon čega je posao pronašla u Centru za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana. Usporedno s gašenjem te javne ustanove magistrirala je na ekonomiji gdje je stekla status magistra znanosti pa je u jednom periodu na riječkom Ekonomskom fakultetu bila asistentica. Potom je na tom fakultetu upisala doktorski studij.

Neposredno prije pobjede na prvim lokalnim izborima na kojima je sudjelovala Ahmetović je radila u Erste&Steiermarkische banci. SDP-u se pak pridružila tri godine prije lokalnih izbora u Omišlju, a potom se upustila u osnivanje ogranka Foruma žena SDP-a na Krku. Svojedobno je u razgovoru za Novi list Ahmetović otkrila kako je još tijekom školovanja pokazala zanimanje za politiku pa je primjerice i na Ekonomskom fakultetu bila sklonija kolegijima političke ekonomije.

”Svi mi uočavamo da neke stvari u ovoj državi ne funkcioniraju, a vjerujem da se ovakva hrvatska politička ekonomija može i mora promijeniti na bolje. Cijeli sam inače život motivirana tom vjerom u boljitak. Dolazim iz skromne i radničke obitelji koja se uvijek sama i vrlo teško probijala kroz život. Moj uspjeh, što god to sada značilo, ovisio je isključivo o meni, o obrazovanju i radu. A onima koji vjeruju u zvijezde, sve će reći da sam Lav u horoskopu. Lavovi najbolje sami znaju da mogu ostvariti sve što požele… Ipak, ponajprije vjerujem u – obrazovanje”, izjavljivala je AHmetović koja je tijekom izbora 2013.godine u drugom krugu dobila čak i potporu HDZ-a iako se već tada znalo da ne daje potporu LNG-u na Krku.

Sukobi sa Ćorićem

”S obzirom na činjenicu da je Omišalj uspio pomiriti industriju i turizam, borit ću se samo za onaj LNG terminal koji će se graditi u okvirima DINA-Petrokemije. Osim toga, budući LNG mora donijeti neku korist ljudima koji žive u Omišlju, odnosno na Krku. Prema tome, LNG koji neće biti od koristi Krku ili koji će narušavati tu našu simbiozu života industrije i turizma neće biti dobrodošao”, govorila je Ahmetović koja je zbog LNG-a zaratila i sa premijerom Plenkovićem, ali i sa tadašnjim ministrom Tomislavom Ćorićem optuživši ga za pokušaj podmićivanja uz opasku da je Općini Omišalj ponudio projekte Hrvatskih voda i HEP-a.









U Sabor je Ahmetović prvi put stigla kao zamjena za Romanu Jerković, no ubrzo potom osvojila je svoj prvi zastupnički mandat. Sve to odvijalo se neposredno oko stranačkih izbora na koje je Ahmetović izašla kao kadar Zlatka Komadine.”Ako uopće postoje tabori u SDP-u, onda ću uvijek biti u taboru Komadine. Prije 10 godina pristupila sam SDP-u upravo poštujući njegovu osobnost, rad, kao i njegove uspjehe. Komadina je imao odlične rezultate na svim dosadašnjim izborima.









Kada se glasalo na unutarstranačkim izborima, uvijek sam zaokruživala njegovo ime. Vjerujem da bi on bio najbolji kandidat za predsjednika SDP-a”, kazala je tada Ahmetović koja prema podacima iz imovinske kartice kao saborska zastupnica mjesečno zarađuje 2.445 eura. Temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju Ahmetović je u Omišlju postala suvlasnica polovine kuće s okućnicom od 307 m2 vrijedne 268.793 eura. Vlasnica je Škode Octavije iz 2015.godine vrijedne 15.395 eura, a posjeduje i dvije ušteđevine- prvu od 7.963 eura te drugu štednju u iznosu od 4.000 eura.