ELIMINACIJA GORDANA MARASA: Kome se to od SDP-ovaca zamjerio?

Autor: Dnevno

Čini se da SDP-ovci nakon uspjeha na europskim izborima s kompromisnom listom kandidata s kojom su iznenađujuće osvojili čak četiri mandata, ništa nisu naučili.

Sve se glasnije u stranci govori da se uskoro sprema još jedan novi frakcijski rat i da dio ljudi u zagrebačkom SDP-u, uz pomoć samog predsjednika stranke Davora Bernardića, želi suspendirati i marginalizirati najaktivnijeg zastupnika te stranke Gordana Marasa, piše Novi list. “Oni bi htjeli napraviti uslugu HDZ-u i Bandiću, zaustaviti mene i otvoriti put velikoj koaliciji”, smatra Gordan Maras, otvoreno dajući do znanja da misli da ga ruši dio stranke koji je i dan-danas u metropoli povezan s Milanom Bandićem.

On je, naravno, i predsjednik zagrebačkog SDP-a, no nema većinu u gradskom Predsjedništvu, a upravo bi ono već početkom rujna moglo zatražiti donošenje odluke o njegovoj suspenziji, i to kako se navodi, zbog kazne od 86.000 kuna koju je SDP prisiljen platiti po odluci DIP-a jer je Maras na euroizborima u Saboru na svom laptopu zalijepio naljepnicu sa svojim izbornim sloganom i time narušio izborna pravila.

Odmah čim je dio zagrebačkih SDP-ovaca vidio da je Maras izgubio na DIP-u i da stranka mora platiti ta sredstva, krenuo je i udar na njega. Ako se unutar samog Zagreba ne uspije srušiti Marasa, čini se da njegovi protivnici u glavnom gradu tada planiraju cijelu stvar dignuti na višu razinu i isto zatražiti od nacionalnog Predsjedništva SDP-a.

No, Maras je odmah burno reagirao na Facebooku čim je pročitao napise na tu temu, upitavši “anonimne zagovaratelje velike koalicije je li moguće da im je on veći problem od Plenkovića i Bandića zajedno”.

“Znam da se neki ne mire s tim da smo prepoznatljivi u Zagrebu i da ne shvaćaju da svoju energiju trebaju usmjeriti prema HDZ-u i Bandiću, a ne prema meni. Oni bi htjeli napraviti uslugu HDZ-u i Bandiću, zaustaviti mene i otvoriti put velikoj koaliciji”, napisao je Maras, otvoreno dajući do znanja da misli da ga ruši dio stranke koji je i dan-danas u metropoli povezan s Milanom Bandićem.

Prema tom scenariju, naime, i Bernardić i dio zagrebačkih SDP-ovaca bili bi spremni, budu li takve prilike nakon parlamentarnih izbora iduće godine i ako dođe do pat-pozicije uz nemogućnost sastavljanja nove vlade, u suradnji s Bandićem pristati na veliku koaliciju s HDZ-om, naravno pod uvjetom da ga nastavi voditi Andrej Plenković.

Smatraju da će se na idućim izborima velik broj glasova preliti antisistemskim strankama poput Živog zida, Ivana Pernara ili Mislava Kolakušića, te da nitko neće imati većinu za sastav vlade, a pritom bi Milan Bandić mogao biti medijator između Bernardića i Plenkovića. No, u tom slučaju – Gordan Maras im smeta, jer ako on ostane na čelu zagrebačkog SDP-a, to se sigurno neće moći dogoditi.

Zbog toga, ali i zato što se Marasa doživljava kao čovjeka bliskog već ranije suspendiranim Peđi Grbinu, Siniši Hajdašu Dončiću i ostalima iz Milanovićeve ere, sprema se ova nova akcija unutar SDP-a.

No, jasno je da će time SDP opet oslabjeti, jer ako se bude destabilizirao zagrebački SDP, sigurno ni nacionalno neće nastaviti rasti potpora birača.

Europski izbori su pokazali da građani nagrađuju mir i jedinstvo u SDP-u, pa nije jasno tko želi ovakav novi nered uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora.Jedan zagrebački SDP-ovac blizak Marasu ističe kako Maras ipak ima većinu u Gradskom odboru Zagreba te da ovakve akcije ne mogu proći, no da probandićevska struja u glavnom gradu otpočetka radi na njegovu rušenju.

Osporavali su i rušili kvorum na zadnjoj skupštini, prijavili Marasa statutarnoj komisiji tvrdeći da je napisao protustatutarna pravila i slično, ali čini se da sad kreće baš pokušaj njegove suspenzije i marginalizacije. Što sigurno neće koristiti SDP-u cjelini.