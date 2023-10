Ekstremističke džihadističke ćelije operiraju Balkanom: Znate li tko su Balkanski lavovi?

Autor: Iva Međugorac

Dvadesetak ekstremističkih, džihadiskih ćelija operira trenutno na teritoriju Balkana, a cilj su im teroristički napadi diljem Europe pa tako predstavljaju inkubator prijetnji sigurnosti cijeloj Europi, upozorenje je to talijanskih obavještajnih služba kojim se posljednjih dana bave mediji u Italiji, ali i u našoj regiji pa su se o ovom fenomenu raspisali i mediji u Srbiji pri čemu Blic naglasak stavlja na grupacije kojih ponajviše ima na teritoriju Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine. No, takve skupine postoje i u užoj Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, ali i Crnoj Gori.

Talijani upozoravaju na probleme na Balkanu

Prema tvrdnjama iz talijanskog II Tempa ove ćelije postoje oko dvije godine, a u zadnje vrijeme posebice otkako je počeo rat u Izraelu primjetna je njihova pojačana aktivnost. Ćelije prema pisanju Talijana čine oko 500 povratnika iz ISIS-a, to jest sa ratišta u Siriji i Iraku, a u njih se neprestano regrutiraju novi članovi nerijetko i među migrantima koji prema Zapadnoj Europi prolaze takozvanom Balkanskom rutom.





U talijanskim medijima spominje se kako je u vrijeme otkrića ovih ćelija bilo više od tisuću boraca koji su tijekom rata u Siriji napustili balkansko područje s namjerom da se pridruže redovima Islamske države, a vratilo ih se nešto manje od pola. ”Oni su sada mogući vektor rizika za europsku i nacionalnu sigurnost, posebno znajući za njihovo stečeno vojno iskustvo, a nerijetko i jake veze uspostavljene sa dijasporom u Europi” citiraju se u talijanskim medijima podaci njihovih obavještajnih službi. Po saznanjima talijanskih obavještajaca te prema pisanju ondašnjih medija glava organizacije su tzv. Balkanski lavovi koji se smatraju mrežom koja ima ulogu ojačati periferne zglobove pokreta te pokrenuti nove terorističke akcije na području Europe.

Pogleda li se struktura 20-ak džihadskih ćelija koje su aktivne na balkanskim područjima mahom su to skupine salafističkog i vehabističkog podrijetla. Centrale su im u Bosni, na Kosovu i u Albaniji, a pošto su predstavnici ovih skupina ujedno i dio transnacionalne te međuetničke mreže s europskim vezama rizik da mogu prodrijeti u Europu smatra se velikim. Statistike kažu da je samo prošle godine Balkanskom rutom prošlo skoro 150 tisuća migranata, a od početka ove godine pa do kolovoza stiglo je njih više od 50 tisuća novih. Ljudi su to koji prolaze uhodanim kopnenim putevima, ali i preko skupina za trgovinu ljudima te ujedno lako dolaze do kontakata s ekstremistima.

Vojni analitičar skeptičan prema postojanju 20 ćelija

Srbijanski vojni analitičar Aleksandar Radić u razgovoru za Blic objašnjava pak da ukoliko je doista na prostorima Balkana aktivno 20 ćelija džihada tada su te ćelije do sada već morale biti razbijene.

”Kada biste znali da je 20 ćelija džihada aktivno na Balkanu, to je prvorazredna obavještajna informacija koju ne dijelite s medijima i javnošću, već činite sve da razbijete takve ćelije. Pitanje je i kako se mjere ćelije i šta je uopće ćelija”, navodi Radić koji se referirao i na slučaj u Zvorniku gdje se etnički Bošnjak vratio iz sirijskog rata i indoktrinirao mladića koji je pucao na policajca te ga usmrtio.

”Kako se taj mehanizam mogao procijeniti? Vidjeli smo i na primjeru posljednje pucnjave u Bruxellesu da su sigurnosni sustavi dosta inertni. Teško se obraniti od terorizma. Ekstremisti sada biraju šta je oportuno, a šta ne za njih”, smatra analitičar koji također drži da je nužno napraviti razliku između samostalnih i organiziranih akcija terorizma.









“Ostrašćeni pojedinac podstaknut atmosferom može izvršiti napad iako nema nikakvog kontakta s terorističkom organizacijom. Sličan slučaj mi smo imali ove godine u Mladenovcu nakon masovnog ubojstva u školi. Poslije takvog napada, recimo, teroristička organizacija može preuzeti odgovornost. Politička odluka Hamasa je bila da 7. listopada masovno zarobi civile kako bi pokušao promijeniti pravila igre koja su do tada vrijedila”, naglasio je Radić koji je uvjeren da Hamasu trenutno nije u interesu da izaziva terorističke napade.

“Na to ukazuje i činjenica da je Hamas pustio dvije američke državljanke kako bi dobio naklonost SAD-a koji je već pokazao određeno suosjećanje prema žrtvama iz Gaze. Sada je pitanje kako možete tražiti suosjećanje za žrtve u Gazi, a istovremeno aktivirati bombu na nekom aerodromu u Europi”, kaže Radić, čije mišljenje doduše ne dijeli član svjetske asocijacije šefova policije Marko Nicović koji drži da je danas lako aktivirati nekoga za teroristički napad pošto muslimani žive u siromaštvu za što krive Zapad.

Jedna ćelija Al Kaide aktivna u Albaniji

”U posljednjih sedam godina stiglo je tri milijuna muslimana, od toga 200.000 njih čine uspavane ćelije ISIS-a. Njihov ekstremizam se sada sve više pojačava nakon rata u Izraelu i stradanja palestinskih civila”, tvrdi Nicović koji ujedno drži da ni u regiji ne možemo biti mirni u periodu koji nam predstoji. “Postoji jedna ćelija Al Kaide koja je i dalje aktivna u Albaniji. Također, muslimanskih ekstremista ima i na Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, BiH i Sandžaku. Problem je što je vrlo teško braniti se od terorizma.

Nažalost, svako može kupiti nož i ubiti tri čovjeka. Radi se o sudaru civilizacija mjeseca i križa”, kaže Nicović uz opasku da će diljem svijeta biti još terorističkih napada referirajući se i na najave direktora FBI-ja Christophera Wraya koji je na sastanku svjetske asocijacije šefova policije u San Diegu upozorio da očekuje više terorističkih napada muslimana na američkom teritoriju. Po njegovim riječima osim velikog broja migranata i u samoj Europi rodila se treća generacija muslimana koji se nisu adaptirali na život u Europi već žive izolirano, u siromaštvu kao u enklavama posebice u Belgiji i Francuskoj. Sličan problem ima sada i Njemačka u koju je ušlo 1,2 milijuna muslimana iz sjeverne Afrike, Pakistana, Siriji. Svi oni zapadne zemlje vide kao neprijatelje odgovorne za to što žive u siromaštvu. Zbog toga im je lako da se žrtvuju, kako kažu, za Alaha”, objašnjava Nicović.

Radio Sarajevo ogorčeno napisima o BiH

O ovoj se temi raspisao i Radio Sarajevo.ba koji napominje da su ove navode navodnih talijanskih službi iskoristili hrvatski, srpski, ali i dio medija u Republici Srpskoj koji su skloni Miloradu Dodiku. Pri tome, Radio Sarajevo podsjeća na izjave bosanskohercegovačkog ministra vanjskih poslova Elmedina Kanakovića i federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka koji su tvrdnje o tome da Bosna ugrožava cijelu Europu odbacili, no s druge strane na RTRS-u Dževad Galijašević naglašava kako je meta Europa dok izvođači radova mogu biti iz BiH.









Problematizira Radio Sarajevo ne samo upozorenja iz Italije, već ni iz austrijskih medija koji su najavili da se spremaju tisuće novih džihadista te da se nadziru veze sa radikalima iz BIH. Priča je to koju je objavio Osterreich, a na Radio Sarajevu naglašavaju kako je riječ o austrijskom bulevarskom listu i najagresivnijem tabloidu. Da se radi o vrlo ozbiljnoj priči za ovaj medij otkriva dekanica sarajevskog Fakuleta političkih nauka te profesorica sigurnosti Seada Turčalo koja podsjeća da se sve to dešava u okolnostima eskalacije nasilja na Bliskom istoku.

“Višeslojne su implikacije koje mogu imati navodi kakvi su objavljeni u italijanskom Il Tempu, a onda prošireni u regionalnim medijima bez odgovarajuće provjere ne samo da održava štetne stereotipe, već može i opasno iskriviti prioritete politike i odnose u ionako nestabilnoj regiji. Navodno curenje informacija iz italijanskih obavještajnih službi koje sugerira da je 20 “džihadističkih” ćelija aktivno na zapadnom Balkanu, među tim zemljama i Bosni i Hercegovini se zaista može analizirati iz tri kritična ugla”, naglašava Turčalo koja postavlja pitanje autentičnosti i ozbiljnosti ove informacije.

“Tipično, osjetljivi obavještajni podaci o nacionalnim i međunarodnim sigurnosnim prijetnjama se povjerljivo dijele među partnerskim obavještajnim agencijama umjesto da se otkrivaju u novinama. Štoviše, malo je vjerovatno da će tako kritične informacije biti otkrivene u novinama s tiražom manjim od 10.000, poput italijanskih novina koje su objavile ove obavještajne podatke. To sugerira da curenje možda nije pouzdano ili da je to namjeran potez da služi drugim interesima”, upozorava profesor Turčalo kojoj je zanimljivo i to što medij spominje generalni izvor odnosno talijanske obavještajne izvore, a koristi i termine koji se posljednja dva desetljeća ne koriste u opisivanju mogućih terorističkih struktura.

Blic p0drobno analizira Balkanske lavove

“Zbog toga se čini da je zapravo više o slučaju “postavljanja” priče bez realnog utemeljenja koja nalazi na odjek jer se događa u okolnostima koji ovu priču čine brizantnom i proizvodi eho dodatno osnažujući uvjerenja onih koji u ovakve fabrikate unaprijed vjeruju čim pročitaju ‘ključne riječi’ poput ‘džihadisti’, ‘terorizam’, ‘Balkan’“, kaže profesorica. U srpskim medijima kažu pak da opasnost za ove prostore predstavljaju Balkanski lavovi, grupa o kojoj se donedavno vrlo malo znalo, a koja je nastala od najozloglašenijih povratnika iz redova ISIS-a sa blisokistočnog ratišta, koji su porijeklom s Balkana.

Prema pisanju Blica glava ove organizacije je na Kosovu i Metohiji, a pipke u vidu ćelija i članstva ima i u Albaniji te među albanskim stanovništvom na području Sjeverne Makedonije. Organizacija je navodno bila povezana i sa samim vrhom ISIS-a, a trenutno je u koordinaciji s onim što je ostalo od te organizacije nakon sloma Islamske države u Siriji i Iraku. Kao prvu veću terorističku akciju za koju se sumnja da iza nje stoje balkanski lavovi srpski mediji navode krvavi napad u Beču 2020-te godine kada je Kujtim Fejzulaj- Albanac sa dvojnim državljanstvom Austrije i Sjeverne Makedonije, noseći automatsku pušku, pištolj i mačetu ubio četvero, a ranio minimalno 22 stanovnika Beča, prije nego što ga je likvidirala policija.

Grupacija je pak na svijetlo dana izašla teg godinu dana kasnije kada je u Milanu uhićena mlada Albanka sa Kosova Bljeona Tafalari pod sumnjom da je sa svojim suprugom Perperimom Veličinom, njemačkim državljaninom s Kosova pripremala teroristički napad. Dotični je kako tvrde Srbi dokazano član grupe Balkanski lavovi. Istražitelji su pak na mobitelu ove balkanske lavice pronašli fotografije i dokumente o terorizmu i ratu protiv nevjernika koji su uključivali i upute za pakovanje bombi, dok su njene poruke na društvenim mrežama bile pune crnih zastava ISIS-a, a u njenom telefonu otkriveni su i razgovori s bečkim teroristom Fejtulaijem s kojim je bila u vezi sve do njegova ubojstva.

Prema riječima Vlade Radulovića iz Centra za geostrateška istraživanja i terorizam niti jedna ćelija džihada na balkanskim prostorima nema mnogo ljudi, već se radi o formacijama od pet do osam ljudi, no unatoč tome postoji osovina potencijalnih terorista na Zapadnom Balkanu koja najviše privlači pažnju.

”Ta osovina se proteže od BiH preko Sandžaka, koji obuhvaća Rašku i dio Crne Gore prema Kosovu i Metohiji sa kracima u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Prema podacima određenih službi vehabije postoje i među Romima i Aškalijama čak i u Beogradu, Smederevu, Novom Sadu, Kruševcu i drugim gradovima. Radikalni islamizam koristi male i siromašne zajednice da razvije svoju ideologiju” navodi Radulović prema čijim riječima u Beogradu najviše vehabija ima među Romima u Zemun polju i na Zvezdari dok je BIH poznata po nekoliko paradžemata koji su van svake institucionalne kontrole. ”Gornja Maoča je možda najpoznatiji paradžemat. Ti paradžemati održavaju vezu sa Bečom, ali i sa Tutinom u Sandžaku i Plavom u Crnoj Gori”, obavještava on nadalje. Svojevremeno je i direktor državne Obavještajno-sigurnosne agencija OSA Almir Džuvo iz susjedne BIH upozoravao na vehabijski pokret u BiH navodeći da u njegovoj zemlji ima oko 3.000 vehabija, a što se od njegovih upozorenja do danas promijenilo nije poznato.