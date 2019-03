EKSPLICITNA SNIMKA! Kolindi stigla najgora prijetnja ikada! Je li moguće da se ovo događa?

Otkako se u neugodnom tonu razišla sa svojim savjetnikom Matom Radeljićem predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović udaljila se od biračkog tijela na desnici, a ako je suditi po pisanju Nacionala to nije jedini problem kojega šefica države ima. Naime, predsjednicu se navodno zastrašivalo objavom fotografija, a operacija se pak proširila isprva s namjerom da Radeljić zadrži utjecaj na Pantovčaku, a zatim i s ciljem da ne osvoji drugi mandat.

Ovaj je tjednik navodno od visokog političkog izvora bliskog predsjednici, ali i vrhu HDZ-a došao do spoznaja da postoje snimljene fotografije, ali i videomaterijali koji su sačuvani i spremni za pokušaj kompromitacije predsjednice, poznato je tvrdi se gdje su nastali i tko ih je mogao snimiti, jer radi se o uskom krugu ljudi koji su sudjelovali na diskretnim večerama u elitnim zagrebačkim restoranima te na zatvorenim zabavama na kojima su nekima popustile kočnice, a na snimkama među ostalim predsjednica pleše sa Zdravkom Mamićem, a navodi se i kako je jedna zabava u državnoj rezidenciji poprimila oblike privatnog derneka.

Dio je ovo priče koji se u javni prostor plasira iz dva moguća razloga ili predsjednica preko svojih ljudi nastoji sanirati moguću štetu u slučaju da video procuri, ili zaista postoji krug onih koji je na ovaj način nastoje kompromitirati u predizbornoj godini, i to nakon što je primirila odnose s premijerom Plenkovićem. Od tada, nemiri oko predsjednice ne jenjavaju, a osim toga pisalo se nedavno i kako desničarske strukture tek pripremaju diskreditaciju Grabar-Kitarović i to tako što će u javnost pustiti teoriju o postojanju snimke, koja bi trebala poslužiti kao krucijalni dokaz da je Grabar-Kitarović uzela novac od Zdravka Mamića.

Prema pisanju Nacionala riječ je o desnim strukturama bliskih osječkom poslovnom krugu. Slučajno ili ne, baš je u tom osječkom kraju karijeru brusio i njezin savjetnik Radeljić. Ta bi snimka, za predsjednicu mogla predstavljati veliku opasnost i preokrenuti tijek predsjedničkim izbora, a na sastanku s kojeg navodna snimka datira osim Mamića sudjelovala su i dva savjetnika aktualne šefice države te jedan Mamićev suradnik iz Dinama.

Kada već govorimo o predsjednici i donacijama, valja reći da je donacije za njenu kampanju među ostalim prikupljao i HDZ, a kada je o Mamiću riječ nije tajna da je na donatorskoj večeri za prvu hrvatsku predsjednicu izdvojio deset tisuća kuna,a njegovo ime navedeno je u financijskom izvješću. Radi li se u ovom slučaju o donacijama koje su primane ”na crno” ili od cijele priče nema ništa doli zlih glasina koje nastoje kompromitirati predsjednicu, za sada ostaje na razini nepoznanice.

No, zanimljivo je kako se u ovom tjednika pisalo i o tome kako se predsjednica laskave inozemne karijere odrekla stoga što je primila mito da se kandidira za šeficu države, a ta se tvrdnja također pripisivala buntovnicima s desnice, jednako tako tvrdilo se kako će Grabar-Kitarović tek nakon europskih izbora, konkretnije u lipnju doživjeti snažan udarac, te da će se u desnim krugovima pokušati iznaći žestok konkurent koji bi je mogao ugroziti u bici za još jedan mandat. Mogao bi to kako se navodilo biti netko snažan iz HDZ-a. tko je taj netko iz HDZ-a nije precizirano, no prst sumnje upiran je u bivšeg šefa te stranke Tomislava Karamarka. Kada je pak o desnoj struji u HDZ-u riječ tada valja reći da se u istu nerijetko guraju Miro Kovač te Davor Ivo Stier, no pitanje je imaju li oni ambicije pa i šanse konfrontirati se s aktualnom predsjednicom.

Kao neokrunjeni lider desnice spominje se i Hasanbegović, koji ambicije ima, no on ne pripada više HDZ-ovim redovima pa je zapravo pitanje je li on taj na kojega se misli. na koga god da se mislilo, jedno je nedvojbeno, i ranije se šeficu države nastojalo kompromitirati baš preko njene prisnosti s Mamićem pa su tako u javnom prostoru osvanuli detalji njene rođendanske proslave koju je organizirao optuženi Mamić. Predsjednica je zbog njega prekidala konferencije za medije, a ona pak nikada nije demantirala svoje odnose s nekoć prvim čovjekom hrvatskog nogometa.

Je li u ovom slučaju istinita ona stara narodna gdje ima dima,ima i vatre, ili se radi tek o podmetanjima frustriranih odbačenika pokazat će vrijeme.