EKSKLUZIVNO! VELIMIR BUJANEC: ‘Pupovca nisam tukao šakama, nego puknuo stolcem, a ovo je bio razlog…’

Autor: Marin Vlahović

Nakon što smo u zadnjem tekstu prenijeli izjavu Slobodana Uzelca o fizičkom napadu na Milorada Pupovca, koji se prema sjećanju uvaženog sveučilišnog profesora i političara, dogodio 1991 ili 1992, javio nam se poznati televizijski novinar i urednik Velimir Bujanec.

Podsjetimo, Uzelac je za Večernji list, o spomenutom događaju rekao sljedeće:

“Negdje 1991. ili 1992. godine u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu Pupovac je sudjelovao na jednoj tribini na kojoj se govorilo o hrvatsko-srpskom sukobu i na kraju te tribine napao ga je pred svim okupljenima Velimir Bujanec. Lupao ga je šakama i na kraju su se ljudi upleli. Pupovac o napadu nikad nije govorio niti ga je prijavio. Možete misliti koliko je u to vrijeme vjerovao hrvatskim vlastima da će to riješiti”

U razgovoru za naš portal, Bujanec nije potpuno negirao događaj. Ipak, ustvrdio je da Slobodan Uzelac ne govori istinu, odnosno da je malo pobrkao činjenice. Ekskluzivno za dnevno hr, po prvi puta, Velimir Bujanec otkriva sve pojedinosti spomenutog sukoba s Miloradom Pupovcem.

„Slobodan Uzelac naprosto ne govori istinu. Netočno je da sam Milorada Pupovca izudarao šakama, nikada ne bih tako zaprljao ruke. Točno je da sam ga puknuo stolicom po glavi! To nije bilo 1991. godine, nije bilo ni ’92. To se dogodilo u zagrebačkom KIC-u 1994. godine. Nastupio je na nekoj tribini i govorio da Srbija nikada nije izvršila agresiju na Vukovar. Tvrdio je da su Hrvati prvi počeli sukob i da su naišli na odgovor lokalnih Srba. Iako sam tada imao tek 19 godina i bio student, smatram da nisam pogriješio, jer za mene polemike oko toga tko je izvršio agresiju na Vukovar – nema. Pupovac je tada bio marginalni član srpske manjine i provokativnim izjavama tražio je svoje „mainstream“ mjesto u politici. Kako je s godinama napredovao Pupovac, tako je napredovala i naša demokracija, pa ga danas više ne gađaju stolicama, nego kriškama limuna. Što se pak tiče Slobodana Uzelca, žao mi je što je ovako pobrkao činjenice, svojedobno mi je čak gostovao u emisiji i malo se osjetio po alkoholu – pa vjerujem da je to glavni uzrok netočne izjave koju je dao Večernjem listu.“

Pokušali smo dobiti i izjavu Milorada Pupovca, ali on nije htio komentirati događaj iz 1994, kao ni izjavu Velimira Bujanca.

„Poštujem vašu profesiju, ali o tim stvarima ne bih govorio.“ – rekao je Pupovac.