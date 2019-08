EKSKLUZIVNO: SARA JE NAPADALA MAJKU KOJA IMA TUMOR NA MOZGU! Otac nam sve ispričao: ‘Sutra ću Medvedu ponuditi ostavku’

Autor: Marin Vlahović

Ovih dana u obitelji Stjepana Sučića, inače pomoćnika Ministra branitelja Tome Medveda, nema mira i spokoja. Telefoni stalno zvone, a novinari željni senzacija i još jedne priče o nasilju u obitelji političara, pokušavaju na sve moguće načine doći do izjave gospodina Sučića, kojeg je vlastita kćer optužila za premlaćivanje.

Kako je obiteljska drama postala vijest dana

U izjavi za medij koji nije posebno sklon Ministarstvu branitelja, pa i samoj braniteljskoj populaciji, Sara Sučić, iznijela je teške optužbe na račun svog oca, Prekršajnog suda i policije.

“Zabio me u zid, ležao na meni dok se nisam upišala, gurao mi je lice u to, vezao me selotejpom…Dok smo tražili psa mi je govorio: ‘Sad te imam, sad ću te odvesti na policiju.’ On ne može podnijeti što radim kao striptizeta. Sigurna sam da mu je plan od početka bio da me strpa u zatvor. Mislio je da sam drogirana pa mi je i to htio nakačiti…”, glasi izjava Sare Sučić za Index.

Isti portal kontaktirao je i Stjepana Sučića koji je izjavio sljedeće.

“Zločesta je i vrlo manipulativna, vješto stvara konstrukcije. Cilj joj je uništiti me. I financijski, i svakako. Otkako je dobila prvu mengu, kao da je Sotona ušao u nju.”

Kako bi pokušali saznati tko govori istinu i što se stvarno događa u obitelji Sučić, odlučili smo se prvo javiti Sari Sučić. Kontaktirali smo je preko Facebooka, gdje Sara ima dva profila istog imena i prezimena. Objavljuje različite sadržaje i fotografije s raznih lokacija, koje promoviraju poprilično slobodouman stil života. Na naš upit, Sara nam je prvotno odgovorila zvučnom porukom u kojoj se pohvalila snimanjem “vrhunskog videa” za RTL. Dala nam je kontakte svog oca i poručila nam da joj se javimo nakon razgovora s njim.

Stjepan Sučić je rođen u Vukovaru. Kao dva puta ranjavan dragovoljac Domovinskog rata, primio je najviša državna odlikovanja. Nakon pada Vukovara, Sučić je nastavio s aktivnom službom u Hrvatskoj vojsci. Obnašao je čitav niz odgovornih dužnosti, a zapovijedao je i 5. Gardijskom brigadom Hrvatske vojske.

Stjepan Sučić: “Udarala me nogama i vrijeđala”

Stjepan je u ratu ostao i bez svojih roditelja. U Ministarstvu branitelja, pomoćnik Sučić se bavi problematikom nestalih branitelja. Kad smo ga nazvali, nije bio raspoložen za razgovor. Nakon zadnjeg iskustva s novinarima, Sučić se boji da se njegove izjave krivo interpretiraju, ili objave izvan šireg i dubljeg konteksta. Ipak, nakon kraćeg uvjeravanja, Stjepan Sučić se polako otvorio, te iznio svoju stranu priče.

“Gledajte, usprkos svemu što se dogodilo, ona je moje dijete i ja bi za nju dao život. U ponedjeljak idem Ministru Medvedu ponuditi ostavku, pa neka on odluči. Razumijem novinara koji je objavio članak, ali sve je izvučeno iz konteksta. Kakva karijera? Meni karijera ništa ne znači, najvažnija je obitelj. Što vrijedi karijera i posao, bez obitelji. Ljudski sam ga molio da ne objavljuje te neistine. Nisam ga mitio, nego kao otac i čovjek molio. Očito mu to ništa nije značilo.”, teškim glasom nam priča Stjepan Sučić.

Zamolili smo ga da nam rekonstruira događaje koji su se odvijali tog 14.08.2019.

“Svi me zovu i ispituju, a nikog ne zanima što piše u presudi Prekršajnog suda i izvještaju policije. Kad smo prošli puta zvali policiju, ona je pobjegla i rekli su nam da zato ništa ne mogu poduzeti. Pola sata sam se borio s njom, da i ovoga puta ne pobjegne. Udarala me nogama, vrijeđala, otimala se”, u jednom dahu nam govori Sučić.

Pokušali smo saznati kako je i kada došlo do narušavanja odnosa unutar obitelji.

“Kada me zvao onaj novinar, onda sam rekao, kako nakon prve menstruacije, kao da je Sotona ušao u nju. Rekao sam to pod dojmom cijele situacije. Supruga i ja smo joj se pružili u životu. Kad je htjela nešto, to je i dobila. Želi se baviti glazbom, želi na balet, ma sve smo joj želje ispunjavali. I sad se ona nama sveti. Moja supruga je omiljena učitelja preko 30 godina. Ima tumor na mozgu. Morao sam je braniti od agresije.”

“Vaša supruga ima tumor na mozgu?”

“Da, to traje nekoliko godina. Ide i na kemoterapije. A ona, umjesto da je uz svoju majku, da o njoj brine, ona nam ovo radi. Ali ponavljam, i ona je žrtva. Želimo da joj se pomogne. U dogovoru sa Prekršajnim sudom, ako ne ide drugačije, da je se onda prisili na neke mjere terapije”, izjavio je Stjepan Sučić za naš portal.

Nakon razgovora s ocem, kao što je bio dogovor, ponovno smo kontaktirali Saru Sučić, ali nam je ona poručila da sada nema vremena za razgovor.

Treća strana priče

U međuvremenu, dobili smo i dodatne informacije od neslužbenih izvora iz policije, koji su nas upozorili na neke detalje. Jedan od naših izvora iz policije smatra da se tu radi o policijskom zataškavanju. On tvrdi da nitko nema pravo drugu osobu tući, vezati i zadržavati protiv njene slobode. Prema mišljenju istog izvora, policija je morala podignuti kaznene prijave protiv Stjepana Sučića.

Neovisno o povodu i situaciji, ovaj iskusni policijski službenik tvrdi kako zakon mora biti isti za sve, i da je ovdje očito došlo do zataškavanja. Drugi izvor, koji poznaje glavne aktere ovog događaja, dao nam je sljedeće informacije.

Majka Sare Sučić, uopće ne živi sa Stjepanom Sučićem, nego sa njihovim sinom. Stjepan Sučić, tvrdi pouzdani izvor iz policije, živi u svom stanu s drugom ženom. Obitelji Sučić, boravak u oba stana, navodno je omogućio gradonačelnik Milan Bandić. Stjepan Sučić je član Bandićeve stranke Rada i Solidarnosti.

Sljedećeg tjedna, zbog cijelog slučaja, očekuju se i službene reakcije Nacionalnog sindikata policije. Čini se kako ova priča nema dvije, nego tri strane. Uz različite verzije priče oca i kćeri, ovdje se opet pojavljuje i pitanje jednakosti postupanja policije i sudova, koji nerijetko selektivno primjenjuju zakon. Je li otac postupio isključivo u obrani fizičkog digniteta svoje supruge ili se ovdje radi o fizičkom ozljeđivanju i protupravnom lišavanju slobode, koje je zataškala policija, trebala bi otkriti neovisna istraga. Pitanje je samo, tko će takvu istragu provesti.