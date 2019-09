EKSKLUZIVNO: Pozadina afere Ministarstva branitelja: ‘Ako krenu na mene, zovem Hedla!’

Autor: Marin Vlahović

Sredinom siječnja ove godine, Vlada Republike Hrvatske je razriješila dužnosti pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Nenada Križića. U isto vrijeme, mediji su objavili da Općinsko državno odvjetništvo i USKOK istražuju Križića, koji je navodno sugerirao Mariju Vrbaniću da provali u stan.

Križić je razriješen dužnosti na osobni zahtjev, i to nakon što je novinar Drago Hedl objavio tekst o njegovim kompromitirajućim porukama Mariju Vrbaniću.

DORH i USKOK odbacili optužbe protiv Križića

U međuvremenu, USKOK i DORH su zaključili da Križić nije počinio kazneno djelo koje se goni po kaznenoj dužnosti, tako da cijela priča, barem zasad, neće imati nikakav pravosudni ishod. Poslije smjene pomoćnika ministra Nenada Križića, mnogi branitelji izrazili su nezadovoljstvo takvom odlukom, a neki su odlučili istražiti i pozadinu ove afere, koja je potresla Ministarstvo branitelja te tako dovela u pitanje zakonitost nekih postupaka kojima su se rješavali stambeni problemi braniteljske populacije.

Slučaj je ponajviše istraživao Ivo Vranić, predsjednik Inicijative branitelja grada Petrinje, koji smatra da je Križiću nepravedno nanesena egzistencijalna šteta. Za bivšeg pomoćnika Križića, Vranić tvrdi da je dao veliki doprinos stambenom zbrinjavanju zaslužnih branitelja i ratnih invalida Domovinskog rata. Što se tiče Marija Vrbanića, koji je javno optužio tadašnjeg pomoćnika ministra za poticanje na počinjenje kaznenog djela provale, Ivo Vranić smatra da se radi o čovjeku koji nije iznio cjelovitu istinu o svojim stambenim problemima.





“Prema mojim saznanjima i podacima koje sam prikupio, Vrbanić spada među branitelje koji ni po jednom zakonu nisu imali uvjete za dobivanje stana. Od 1970.-2007., živio je na adresi u Novom Čiču, u zajedničkom kućanstvu s pokojnim bratom i majkom. Tu kuću su prodali. Sličan slučaj imamo u Petrinji gdje je jedan branitelj prodao kuću za 18 000 eura i sad će taj isti tražiti od Ministarstva branitelja i gnjaviti ministra Medveda i njegove pomoćnike, da mu daju novi stan. To tako ne može, jer to nije po zakonu“, govori nam Ivo Vranić.

O porukama koje je bivši pomoćnik ministra Nenad Križić, uputio Mariju Vrbaniću, Vranić nam je rekao sljedeće.

“Ja ne tvrdim da Križić nije slao te poruke, ali one su izuzete iz svakog konteksta. Nenad Križić se tada nalazio u bolnici, gdje mu je majka bila na samrti. Vrbanić ga je maltretirao pozivima, i to nije bilo prvi put, tako da ga je valjda samo htio ‘skinuti s vrata’. Prije toga, Vrbanić je zvao i plakao da nema što jesti, pa su mu prijatelji Nenada Križića uplatili novac. Bilo je to u vrijeme Božića“, tvrdi Ivo Vranić.

U daljnjem razgovoru Vranić nam je ispričao navodnu kronologiju odnosa između Marija Vrbanića i Ministarstva branitelja. Vranić tvrdi da ova afera nije jedini pokušaj Vrbanića da izvuče neku protuzakonitu korist od Ministarstva branitelja.

“Brat Marija Vrbanića objesio se 2011. godine. To je užasan događaj, ali problem je sljedeći. Njegova majka, koja je ranije prodala kuću u Novom Čiču i Velikoj Ludini, dobiva status roditelja smrtno stradalog hrvatskog branitelja, a sin joj je se ubio 18 godina poslije rata, nakon što je od liječnika pritiskom i prijetnjama ishodio da su njegovi psihički problemi, posljedica sudjelovanja u ratu. O njoj brine drugi sin, Mario Vrbanić, koji je osuđivani obiteljski nasilnik. I on sad traži da se stambeno zbrinu on i njegova majka. Ja se zato pitam gdje bi ova država došla kada bi financijski i stambeno zbrinjavala sve koji imaju nekakve rodbinske veze s hrvatskim braniteljima?“, ogorčeno nam govori Ivo Vranić.

Kako bismo čuli drugu stranu priče, nazvali smo Marija Vrbanića koji trenutačno živi kao podstanar u Vukovaru. Njegova majka živi u domu, koji se plaća od njezine mirovine. Vrbanić je nezaposlen i tvrdi da živi od naknade za nezaposlene branitelje i ostatka majčine mirovine. U početku, Vrbanić nije bio raspoložen za razgovor i zamolio nas je da ne pišemo o cijelom slučaju. Pomirljivim tonom, izrazio je žaljenje zbog cijele afere.

“Nemam ništa protiv Nenada Križića. Nisam htio da ostane bez posla. Htio sam ga samo “piknuti”, tako sam mu i rekao, ali nisam želio da izgubi posao. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata. Znaju oni to dobro u Ministarstvu. Nisam posvađan ni sa kim. Nastavio sam komunikaciju s Križićem. Prvo me blokirao, ali me poslije odblokirao. U kontaktu sam i s ministrom Medvedom. Znam da Ivo Vranić priča neke stvari, ali neću zasad odgovarati. Ne želim da se to opet povlači po novinama“, kazao nam je Mario Vrbanić.

Nešto kasnije, Vrbanić nas je nazvao i ponovno zamolio da ništa ne objavljujemo. Pojasnili smo mu da možemo reći kako nije imao nikakvih komentara, ali da bi možda ipak bilo dobro da se očituje o navodima Ive Vranića. Tada nam je rekao da je doživio određene pritiske, koji su se dogodili nakon smjene pomoćnika ministra Nenada Križića.

“Tražili su od mene da povučem izjavu, što nisam htio. Pristao sam jedino potpisati izjavu u Domu hrvatskih branitelja u Vukovaru, u kojoj molim predsjednika Vlade da ne smjenjuje Križića. Bilo je tu i drugih ponuda, ali neću o tome, ako me se ne bude diralo“, prvotno je poručio Vrbanić.

Nakon te izjave, uslijedio je još jedan poziv Marija Vrbanića, koji je preko nas odlučio poslati i poruku za Ivu Vranića, predsjednika Inicijative branitelja grada Petrinje.

“Slobodno poručite Vraniću da imam poruke koje mi je Križić slao nakon što je smijenjen i ako me budu prozivali, zvat ću opet Dragu Hedla i dat ću mu i te poruke“, otkrio nam je Mario Vrbanić.

Za komentar smo zvali i bivšeg pomoćnika ministra Nenada Križića, ali on nije odgovarao na naše telefonske pozive. Ovom prilikom objavljujemo i dokument Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u kojem se navodi i zaključak Povjerenstva za hitno stambeno zbrinjavanje, koje je jednoglasno zaključilo da Mario Vrbanić, ne udovoljava uvjetima članka 19 iz tada važećeg ZPPDS-a.