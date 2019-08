EKSKLUZIVNO! Pernar za Dnevno otkrio sve o predsjedničkim izborima, Milanoviću i Kolindi

Od samog pojavljivana na političkoj sceni, Ivan Pernar jedan je od osebujnijih političara koje smo do sada imali prilike slušati u hrvatskoj politici. Politički put ovog mladog i ambicioznog političara, koji se ponosi drugačijim viđenjem politike nego što smo navikli gledati kod ostalih, započeo je osnivanjem stranke Živi zid, iz koje je među prvima izašao nakon problema koji su se pojavili unutar stranke kada su završili Europarlamentarni izbori u svibnju.

Napuštanje Živog zida nije naštetilo njegovom ugledu. Štoviše, Pernar se ubrzo okrenuo novom projektu te je osnovao vlastitu stranku – Stranku Ivana Pernara. Najavio je već i prije osnivanja svoje stranke kako ulazi u utrku za Pantovčak, što su njegovi brojni sljedbenici, od kojih je većina bivših živozidaša, zdušno podržali.

Prema anketama, Pernar se pozicionirao u “Top 5” predsjedničkih kandidata koji uživaju najveće povjerenje građana za sada.

Alternativni kandidat alternativne politike

Ivan Pernar sebe predstavlja kao alternativnog predsjedničkog kandidata, a kao što i sam spominje, njegova je politika, odnosno politika njegove stranke, jedina alternativa koja se za sada nudi na političkoj sceni.

Njegov prvi pothvat nakon izlaska iz bivše stranke bio je osnivanje vlastite, pod okriljem koje planira okupiti istomišljenike.

“Stranka Ivana Pernara osnovana je 7.srpnja 2019., a cilj nam je okupiti sve ljude koji razmišljaju drugačije, odnosno alternativnu scenu“, kaže nam Pernar.

“Na samoj osnivačkoj skupštini bilo je 200 članova, no uz nas je puno ljudi, a to se najbolje vidi po anketama. Već po prvim rezultatima kada je stranka osnovana, vidjelo se da smo ušli uz bok političkom establišmentu te će se uskoro morati suočiti s nama kao s faktorom koji će biti relevantan”, nadodaje ovaj osebujni političar.

“Stranka se zalaže za osobnu slobodu pojedinca, a te slobode nema bez slobode za državu u kojoj taj pojedinac živi. Borimo se za slobodu naše zemlje od dužničkog ropstva te tražimo monetarnu reformu. Također, zalažemo se za osobnu slobodu cijepljenja te za legalizaciju konoplje“, govori nam Ivan te nadodaje kako su ciljevi “Stranke Ivana Pernara” prvo izlazak na predsjedničke izbore, gdje se nadaju da će dobiti devet do deset posto glasova, a na parlamentarnim izborima iduće godine, cilj je ući u novi saziv Sabora te zastupati sve ideje građana koji su stranci dali povjerenje.

Kampanja će mu biti usmjerena prema građanima

Baš kao što se i stranka zalaže za ‘alternativnu politiku’, i on bi se kao potencijalni budući predsjednik, zalagao za neke stvari za koje dosadašnji predsjednici, ali i kandidati, nisu izrazili neke posebne ambicije.

“Predsjednik ima jak utjecaj na javno mnijenje. Planiram svim ljude koji su progonjeni i koji se nađu na udaru nepravednih zakona dijeliti državna odlikovanja, dok na primjer ljude koji su u zatvoru zbog konoplje imam u planu amnestirati, kao što je Kolinda napravila u slučaju Huanita Luksetića”, priča nam predsjednički kandidat.

No, postoje i određene granice u tom njegovom naumu. “Jedino ukoliko su u zatvoru zbog konoplje i težih droga, tada ih neću pomilovati, jer sam izrazito protiv heroina, kokaina te ostalih sintetičkih droga”, kazao nam je.

Pojašnjava nam kako trend legalizacije konoplje nije on “izmislio”, već je to priča o kojoj se posljednjih nekoliko godina otvoreno progovara u svijetu, a mnoge su zemlje diljem svijeta konoplju legalizirale. Pernar smatra kako bi legalizacija konoplje konzumente maknula od crnog tržišta, gdje dileri, koji za sada operiraju tim područjem, često osim marihuane nude raznorazne druge supstance koje lako mogu od čovjeka stvoriti ovisnika.

Predsjednička kampanja bit će mu vrlo usmjerena prema građanima. Planira obići cijelu Hrvatsku i družiti se s građanima. Smatra da je njegova sreća što je jedini kandidat koji predstavlja alternativnu scenu, što znači da postoji drugačija politika i mogućnost odabira te drugačije politike, koja je za legalizaciju konoplje, prava na odabir cijepljenja ili pak mišljenja o NATO savezu.

“Moj cilj je svim građanima reći kako imaju drugačijeg političara te da ga mogu podržati. Ako ne želite, ne trebate, to je stvar vašeg izbora”, objasnio je Pernar na kraju glavnu nit vodilju svoje kampanje.

Milanovićeva je ostavština zemlja u rasulu

S Ivanom Pernarom kratko smo prokomentirali i ostale predsjedničke kandidate, koji za sada najbolje kotiraju prema anketama.

Prvi je na red došao bivši šef SDP-a, kojeg kako kaže Pernar, mediji sada žele ‘uskrsnuti’.

“Zoran Milanović, odnosno SDP su svojedobno imali predsjednika države, Sabora i predsjednika Vlade. Njegova ostavština je zemlja u rasulu i bijeg ljudi iz zemlje. Oni su svojedobno imali parolu da svakog tjedna zapošljavaju 500 ljudi, no činjenica je bila da je svakog tjedna 500 ljudi otišlo iz ove zemlje. Taj Milanović je otišao kao gubitnik i kao omražena osoba s političke scene. Zahvaljujući medijima, sada se njegova ličnost pokušava uskrsnuti, no pitanje je kojeg će to uspjeha imati u konačnici”, smatra Pernar.

Nešto drugačije mišljenje ima o Mislavu Kolakušiću te Miroslavu Škori.

“Kolakušića poštujem i respektiram njegov uspjeh, međutim smatram da je i on kandidat establišmenta. On ne govori da je za izlazak Hrvatske iz Europske unije, već misli da unutar Europske unije može mijenjati politika, a jasno je da se to ne može napraviti”, govori nam Pernar te pojašnjava:

“Jedino rješenje koji bi nam omogućilo da imamo suverenu unutarnju i vanjsku politiku, suverenu monetarnu i poreznu politiku je to da prestanemo dijeliti suverenitet s drugim zemljama i uspostavimo suverenitet u našoj zemlji, a to nije moguće bez izlaska iz Europske Unije”.

“Europska unija je izrazito nedemokratska tvorevina koja nam nameće kvote za migrante, nameće nam monetarnu i vanjsku politiku te nas uvlači u sukobe s drugima. Sva njihova obećanja su bila lažna – da će nam se poboljšati standard te da će nam se proširiti tržište izvoza. Dogodila se zapravo suprotna stvar – naši su trgovački lanci preplavljeni stranim proizvodima, a naša poljoprivreda na uštrb toga propada. Stavljeni smo u jedan sluganski odnos iz kojeg se trebamo izvući“, kazao je.

Za Miroslava Škoru Pernar ima samo riječi hvale, no ne vidi ga kao pravu alternativu.

“Škoru poštujem, evidentno je da on ima određenu podršku u narodu. Cijenim ga kao umjetnika i kao političara te mu želim svu sreću na ovim izborima. Međutim, smatram da kao i prethodnici, ne zastupa alternativnu politiku već on predstavlja alternativu unutar trenutne politike.”

Smatra da je Škoro alternativa za Kolindu ili Milanovića, no pitanje je kako će odgovoriti na alternativna pitanja kao što su legalizacija konoplje, cijepljenje ili pak mišljenje o NATO savezu, oko kojih njegova nova stranka pa i sam Pernar imaju drugačije mišljenje nego ostali predsjednički kandidati.

Kolinda bi bila idealna šefica protokola

Aktualna šefica države, smatra Pernar, izigrala je u svojem mandatu povjerenje birača te ljudi koji su je doveli na vlast.

“Kolinda kada je išla na Pantovčak, govorila je da će Hrvatska biti kao Švicarska. Govorila je da će biti odlučna predsjednica koja će znati lupiti šakom o stol kada bude potrebno. Međutim, osim lažnih obećanja, ona ne samo da ništa nije napravila, već se pokazala da je na liniji stranih upravitelja naše zemlje.”

Kolinda bi, smatra Pernar, bila izvrsna za šeficu protokola, no nije državnik koji bi bio spreman manifestirati svoju volju ili se suprotstaviti tuđoj volji. Ona je po njegovom sudu demokratska marioneta – demokratska, jer je u konačnici izabrana od građana demokratskim putem.

No, priča nam Pernar, s ljudske strane Kolinda je osoba koja je i njemu osobno izašla u susret te mu je pomogla u nekoliko navrata, a u skladu s njezinim mogućnostima. “Zbog te njezine ljudske strane, ne mogu reći da je ona zla osoba, no smatram da je greška što zastupa politiku koja ne može proći na ovim izborima”, kazao nam je pa nadodao:

“Okrenula je leđa svim referendumskim inicijativama, biračima, ljudima koji su je doveli na vlast. Zlatno pravilo je da se ne okrenu leđa ljudima koji su te doveli na vlast, a ona je to napravila. Moja je pretpostavka da će ljudi iz revolta glasati protiv nje ako dođe do drugog kruga.”

Tek će se sada vidjeti je li bio problem za Živi zid

Iako je raskol u Živom zidu već stara tema o kojoj su ispisane brojne stranice, Ivana Pernara upitali smo što misli o budućnosti svoje bivše političke stranke, kojoj je i on bio jedan od suosnivača.

“Mislim da Živi zid na način na koji je trenutno organiziran nema budućnosti. Smatram da ga ljudi koji ga trenutno vode, vode u propast.”

Najbolji pokazatelji tome su, smatra Pernar, i sami izbori na kojima su jedva prošli prag, ankete po kojima im rejting svakog mjeseca pada te činjenica da se Sinčić nalazi i na listi najomraženijih političara u Hrvatskoj.

Kada je bio član Živog zida, Ivan Pernar, koliko god prepoznatljiv javnosti bio, nikada nije bio predsjednički kandidat te stranke. Pojasnio nam je i zašto je to tako.

“Oni su smatrali da je Sinčić najbolji i gurali su primarno njega. Tko god je bio konkurencija Sinčiću, pokušavali su ga raznim metodama gurnuti u drugi plan”, rekao je.

Često se govorilo da je Pernar naštetio ugledu Živog zida. Kako kaže, sada kada je izašao, Pernar više nije problem te problema više nema. Tek će se sada jasno vidjeti je li stvarno on bio problem bivše stranke ili ne.

Voljeli ga ili ne voljeli, Ivan Pernar u hrvatskoj politici ima svoje ime. Kako nam je rekao, voli politiku i voli se baviti politikom, u njoj pliva kao riba u vodi, a i iz samih njegovih odgovora vrlo se lako može iščitati njegova strast za politikom. Nudi drugačiji pogled na neke teme i aktualne probleme te se ne libi govoriti o gorućim pitanjima o kojima ‘mainstream političari’ šute.

Kakav će odjek njegova kampanja imati na nadolazećim izborima, valja tek vidjeti…