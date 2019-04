Ekskluzivno! Ovo je mafijaš Oliver Čokara, monstrum zbog kojeg ćemo plaćati milijunske odštete!

Autor: Marin Vlahović

U novom broju „Nacionala“, izašla je priča o Radmili Vojnović, ženi koja je pobijedila na Europskom sudu za ljudska prava. Ova sudska presuda, kojom se Republici Hrvatskoj, odnosno njenim istražnim i pravosudnim tijelima, dakle MUP-u, DORH-u, USKOK-u, ali i Poreznoj Upravi, nalaže da ponovno provedu istragu u slučaju „Držićeva 9“, mogla bi dovesti i do nesagledivih političkih posljedica. Naime, usprkos presudi iz Strasbourga, MUP i DORH nisu pokrenuli istragu, a prema presudi iz Strasbourga, danas im je istekao vremenski rok za pokretanje istrage, što Radmili Vojnović, nudi pravnu mogućnost, da opet tuži Republiku Hrvatsku.

Radmila Vojnović protiv organiziranog kriminala

U konačnici, predmet bi trebao završiti na Vijeću ministara Europske Unije, koje će onda raspravljati o novoj kazni za Republiku Hrvatsku. Razgovarali smo s Radmilom Vojnović, koja nam je rekla kako ne želi da joj buduće odštete plaćaju porezni obveznici Republike Hrvatske. Krivci, u njenoj priči, imaju svoja imena i prezimena.

Naš portal, prvi je prenio dramatičnu priču Radmile Vojnović, kojoj je Milorad Pupovac, odbio pružiti pomoć. Simpatije šire hrvatske javnosti, stekla je i javnim istupom povodom uhićenja oca dvojice poginulih branitelja, zbog razbijanja ćiriličnih ploča u Vukovaru. Tada je i javno objavila identitet osobe koju smatra glavnim krivcem za svoju životnu kalvariju. Taj čovjek, zove se Oliver Čokara. 12.09.2013., za naš portal, Radmila Vojnović, dodatno je pojasnila svoju reakciju, te između ostalog napisala i sljedeće:

„…Ono što jedino mogu napraviti pred čovjekom kom su pripadnici mog naroda ubili 2 sina je da mogu šutjeti, suosjećati…poštovati njegovu bol. Kao bol roditelja i čovjeka. I pognuti glavu. Ne jer se ja imam čega sramiti, nego zato što je to moj odraz poštovanja i uvažavanja. Dok je hrvatska policija pazila da taj “opasni” gospodin ne napravi novi rat, u glavnom gradu naše zemlje jedan kriminalac je otvorio hotel. Njega nitko nije kod nas hapsio…njega teško i da će privesti…vi možete podignuti 700 kaznenih prijava, to tetovirano smeće nitko neće uhapsiti.

Policija će svoju snagu i spremnost pokazivati na starcu s čijim emocijama manipuliraju i koriste ih oni kojima odgovara kaos. Njegovi sinovi su dali život za ovu zemlju…on je pretpostavljam također živio za njih, odgajao ih, pravio ljude od njih…i onda su došli ljudi koji su ih ubili. A 2001. godine je u Hrvatsku došao jedan čovjek koji se nije za ovu zemlju borio kao sinovi ovog gospodina koji je razbio ploču.

Taj čovjek se zove Oliver Čokara. Rođen je 1974. u Kaknju, BiH. Kad je dobio izgon iz jedne europske zemlje “skrasio” se u Zagrebu. Za početak je davao alibi Novici Petraču kada je otet Zagorčev sin. Dobio je državljanstvo i došao s djevojkom u Petrinjsku 31 u Zagrebu. Od kad on živi u Petrinjskoj, 95% požara koji su se desili u gradu, desili su se u krugu od 300-500 metara oko njega. Ima i mrtvih. Uglavnom su to napušteni objekti u kojima žive beskućnici…hrvatski državljani koji također nikoga ne zanimaju. Njih, mene i moje susjede je taj Oliver palio po gradu.

Ok, možda ne on direktno ali on zna tko su počinitelji jer je naručitelj. Moj predmet stoji na DORHU-u od 2. 2. 2011. živim u sigurnoj kući koju mi je ustupila prijateljica. Oliver otvara hotel koji vrijedi 5 000 000 eura, sve novine pišu o “kremi” koja se tamo zatekla….a oni hapse gospodina koji je razbio plastičnu tablu. Neka je! I meni dođe da nakon 3,5 godine maltretiranja odem s čekićem i porazbijam šajbe na hotelu 9 u Držićevoj 9, ali bi onda rekli da sam nasilna i strpali me u ludnicu ili zatvor.

Jer mi koji reagiramo ljudski ovoj policiji smo najopasniji kriminalci. Zato oni koji pale žene, trudnice, djecu, beskućnike, što otimaju i pucaju na koga i gdje hoće hodaju okolo slobodni .Ja se skrivam od Olivera Čokare od 12.7.2011., to Pupovca ne zanima. To nikog ne zanima. Ne zanima ih ni zašto…ali ih zanima starac koji jedino što radi traži poštovanje prema svojoj mrtvoj djeci. I tko to ne razumije, teško da sebe može nazvati čovjekom.“

Na žalost, njen bolni krik, vapaj za istinom, koji je pročitala cijela Hrvatska, nije dopreo do MUP-a i DORH-a. Te 2013, dva tjedna ranije, u samom centru Zagreba, preko puta Autobusnog kolodvora, svečano je otvoren „Hotel 9“, arhitektonsko djelo uglednog arhitekta Ante Vrbana.

MUP i DORH u sprezi s mafijom?

Na svečanom otvorenju, pojavila se takozvana društvena krema. Tu se našao i poznati glumac Enis Bešlagić, koji se tom prilikom i slikao u društvu s Oliverom Čokarom. Tijekom rada na ovoj priči, nazvali smo gospodina Bešlagića i pitali ga kako se našao na spomenutom događaju. Bešlagić nam je rekao da ne poznaje Olivera Čokaru, ali se zato prisjetio susreta s ženom koja mu je ispričala kratku povijest „Hotela 9“. Slavni glumac, i dalje je zgrožen tim informacijama. U kratkom razgovoru za naš portal, izrazio je nadu, kako će se istraga ipak provesti, i da će krivci odgovarati za svoje zločine.

Europski sud za ljudska prava, u svojoj presudi protiv Republike Hrvatske, zapravo optužuje hrvatsku policiju i pravosuđe radi zaštite organiziranog kriminala, što je blizu pameti. Seriju incidenata na adresi Držićeva 9, od podmetanja požara do verbalnih prijetnji i provala, istražitelji su promatrali kao odvojene događaje, ne pokazujući pritom nikakvu želju da istraže pozadinu. Svojim stavom prema cijelom slučaju, proizveli su osjećaj izoliranosti i bespomoćnosti kod stanara, što je na kraju i dovelo do toga da se svi stanari isele iz zgrade.

MUP i DORH nisu jedine institucije koje su potpuno zakazale u ovom slučaju. Ministarstvo financija i Porezna uprava, propustili su detaljno ispitati porijeklo novca kojim je izgrađen „Hotel 9“, kao i utvrditi stvarno vlasničku strukturu.

Vijeće Europe, može sankcionirati Hrvatsku zbog slučaja „Držićeva 9“

O svemu navedenom, pisali smo u više navrata na portalu, ali institucije nisu reagirale. Zanimljivo je da se u ovoj priči pojavljuje i ime notornog Vjekoslava Komšića, kuma Davida Komšića, koji je osuđen radi svirepog ubojstva Kristine Krupljan. Radmila Vojnović, identificirala je Vjekoslava Komšića kao osobu koja je izvršavala naloge Olivera Čokare. Formalni vlasnik hotela je Oliverova supruga, Lovela Čokara, koja je u vrijeme preuzimanja zgrade na adresi Držićeva 9, bila u ranim dvadesetim godinama života. Postavlja se zato i legitimno pitanje, otkud mladoj djevojci kapital za izgradnju hotela vrijednog minimalno pet milijuna eura?

Pokušali smo dobiti odgovore na ova pitanja, ali Lovela Čokara, nije odgovorila na naše pozive. Zvali smo i njenog supruga, Olivera Čokaru, koji je prvotno izrazio želju za razgovorom, kako bi iznio „svoju stranu priče“. Prema dogovoru, nazvali smo ga iduće jutro kako bi dogovorili susret, ali nam se više nije javljao.

Neovisno o tome što Europa prolazi kroz razdoblje velike političke krize, pravila Europske Unije, jasna su za sve njihove članice. Hrvatska se tih pravila ne pridržava, čemu svjedoči i sljedeći podatak. Od ukupno 25 predmeta, koji su se na Europskom sudu za ljudska prava 2018. vodili protiv Hrvatske, čak 15 je završilo presudama koje zaključuju da je Hrvatska prekršila konvenciju o ljudskih pravima. Iza te poražavajuće statistike, krije se sustav kontaminiran spregom korupcije i organiziranog kriminala.

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, može lamentirati o dosljednom zagovaranju europskih vrijednosti, no činjenice ga demantiraju. Hrvatska po efikasnosti pravosuđa i policije, pripada Balkanu, prostoru gdje se kriminal i nepoštenje, uvijek isplate. Slučaj „Držićeva 9“ prerasta iz pravosudnog u politički i međunarodni skandal za Hrvatsku, jer krajnja posljedica cijele priče može biti i izbacivanje Hrvatske iz Vijeća Europe. Doduše, to se, barem zasad, nikad nije dogodilo, ali naša država je često prva po mnogim negativnim kriterijima, tako da ni ovakav ishod, nije nemoguć.