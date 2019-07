EKSKLUZIVNO! OVAKO SE UHLJEBLJUJE U HRVATSKOJ: Tko je žena koju je do kraja života zbrinuo utjecajni HDZ-ovac?

Ime nedavno imenovane ravnateljice NP Krka Nelle Slavice, hrvatskoj javnosti nije pretjerano poznato iako je riječ o dami prilično osebujne biografije, no i mimo biografije, kada je o Slavici riječ niz je zanimljivosti na koje valja skrenuti pažnju.

No, ono što posebno intrigira jest njen ugovor o zaposlenju koji je u posjedu našega portala, a u kojem posebno valja obratiti pažnju na članak 11., koji zapravo oslikava hrvatsku realnost. Kako tvrdi naš dobro upućeni sugovornik ovo je modus operandi dosmrtnosti uhljebljenih upravitelja, i to bez obaveze provođenja javnog natječaja i u budućnosti.

Po Statutu NP Krka, čelnici se biraju temeljem javnog natječaja, ali ugovor s kojim raspolažemo očito nije u skladu sa Statutom, pa ni Ustavom Republike Hrvatske, temeljem kojega bi svi trebali imati ista prava na rad, no dugoročno iz ovog ugovora proizlazi da natječaja neće biti, a ovo nije prvi takav slučaj, navodi naš izvor. I doista, niti nije, naime bivši ravnatelj NP Krka Krešimir Šakiž nije ostao raditi u navedenoj ustanovi na poziciji šefa financija i investicija, već mu je to pravo regulirano Ugovorom o radu kojega je potpisao kada je preuzeo ravnateljsku funkciju u Parku.

Iz ugovora kojega je potpisao, izdvaja se odredba prema kojoj dobiva stalni radni odnos i po isteku mandata mora biti raspoređen na radno mjesto koje odgovara njegovim stručnim kvalifikacijama, radi čega je bez natječaja dobio novu poziciju, no, taj fenomen ukazala je i doktorica Ljiljana Zmijanović stručnjakinja za upravljanje nacionalnim parkovima koja je također sudjelovala na natječaju za ravnateljicu NP Krka. Prema njoj, Upravno vijeće u SDP-ovoj eri pristalo je na spornu odredbu zapošljavanja bez javnog natječaja, pa se time postavilo iznad Statuta.

“Sada proizlazi da u Šibeniku može postojati i kandidat s Oxford doktoratom, na primjer, ali nema šansu niti biti kandidat na natječaju, jer natječaja nema. Odnosno postoji interni natječaj na koji se ne može prijaviti. Stoga promišljam da se snižavanjem kriterija i ‘modusom operandi’ internih natječaja uništava ZEMLJA ZNANJA, kotač ekonomije stoji, a mladima se odašilje sve jasnija odredba: “Djeco draga, za vas neće uskoro ni biti natječaja!”, navodi Slavica.

Inače, Slavica je na ovu poziciju imenovana prije nekoliko mjeseci i od tada zapravo traje saga kojoj se po svemu sudeći ne nazire kraj. Njeno imenovanje izazvalo je niz reakcija, a među ostalim doktorica Ljiljana Zmijanović ustvrdila je da je izabrana ravnateljica Slavica prepisala Koncepciju rada i razvoja Javne ustavnove NP Krka, te da ne ispunjava uvjete natječaja, nakon čega je reagiralo i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

“Ukoliko nadležni sud utvrdi propuste u izboru ravnatelja/ce JU NP Krka Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poništit će isti tj. postupat će ovisno o ishodu pravnog procesa”, kratko su odgovorili iz ministarstva prije nekoliko mjeseci. Osim što je doktorica Zmijanović javno prozivala Slavicu, ali i nadležne, žaleći se na ishod natječaja, na kojem je i sama sudjelovala otišla je korak dalje pa podnijela tužbu Upravnom sudu, paralelno s time resorni ministar Tomislav Ćorić javnost je uvjeravao kako je na natječaju za ravnateljicu izabrana najbolja kandidatkinja.

No, je li to baš tako?

Jedno je vrijeme životopis ravnateljica Slavice, ali i prijava na natječaj bila nedostupna, no nedugo potom Zmijavnović utvrđuje kako je Koncepcija, za koju je kod prijema na posao Slavica dobila čistu desetku prepisana iz starih akata. Slavica je inače osebujna dama koja ima debelo stranačko zaleđe, kako i ne bi kada je ova diplomirana ekonomistica bez magistarske titule bila članica dviju stranaka, HDZ-a i HNS-a. Ono što je doktoricu Zmijanović ostavilo u nevjerici jest da ministri Čorić i sada već bivši ministar Kuščević javnost uvjeravaju u stručnost ravnateljice ignorirajući pritom činjenicu da je prepisala cijelu Koncepciju.

”Njezina “vizija”, stožerna misao koja vodi u promišljanje razvoja NP Krka, koju je nova ravnateljica integrirala u svoju Koncepciju, doslovno je prepisana iz Plana upravljanja (14. stranica), a dokument iz kojega je prepisana datira iz 2011. godine! To je također vidljivo iz rečenice na 3. stranici, da je “Nacionalni park Krka u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, odnosno, doslovce prepisana rečenica iz dokumenta koji datira iz vremena kada se nadležno ministarstvo tako i zvalo. Danas nosi naziv, kao što znamo, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike”, tvrdila je nedavno dr.sc. Zmijanić. Podsjetimo, radi se o jedinoj doktorici znanosti na natječaju za dužnost ravnatelja, a uz to Zmijanić ima 12 godina radnog iskustva u nacionalnom parku, objavljene radove na temu zaštićenih područja i uz to je nezaposlena braniteljica iz Domovinskog rata. Zmijanović je među ostalim demantirala medijske napise o tome da je Slavica po struci magistra ekonomije, prema njenim spoznajama u natječajnoj dokumentaciji koju je dobila na uvid nije zatekla dokument koji bi takav akademski stupanj potvrdio. Prije posla u NP Krki Slavica je bilja ravnateljica šibenskog Studenskog centra, a po svemu sudeći trenutno iz nekog samo njemu znanog razloga uživa potporu ministra Ćorića.