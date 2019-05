EKSKLUZIVNO! Otkrivamo pravi razlog policijske akcije: Obavještajno podzemlje opet progoni novinare?

Autor: Marin Vlahović

Kao što su ranije izvijestili svi mediji, policija je jutros, s nalogom za pretres, upala u kuću Franje Varge u Belišću. Njegov odvjetnik Mario Poljak, izjavio je za N1 televiziju, da je razlog policijske pretrage „povreda tajnosti postupka“. Ova izjava, ne zvuči realno, s obzirom da postoji kontinuitet curenja informacija prema medijima, ali iz krugova bliskih istražiteljima, a ne od strane osoba koje su predmet istrage. Po svemu sudeći, radi se o sasvim drugim motivima i traženja novih dokaza u „slučaju SMS“. Naime, s više strane, potvrđeno je da se Blaž Curić, kum Milijana Brkića, kod Franje Varge, raspitivao o mogućnostima istraživanja novinarskih izvora. Autor ovih redaka, posrednim putem, dobro je upoznat s reakcijama braće Brkić, na neke tekstove. Tražeći nekakvu urotu i pozadinu, izvjesno je da su isti krugovi pokazivali interes za privatni život i biografije nekih istraživačkih novinara na internetskim portalima. Ali, krenimo redom.

Naš portal, prvi je baratao informacijama o poslovnom širenju Joze Brkića. Te informacije, zapravo su bile javno dostupne i zato ostaje nejasno, zbog čega bi Franjo Varga, po nalogu trećih osoba, pokušavao otkriti tko ih je plasirao medijima?

Uostalom, nakon što su izašli prvi tekstovi na portalima, oglasio se i sam Jozo Brkić, brat potpredsjednika Sabora, koji je dosta nespretno objašnjavao svoju poslovnu strategiju.

Tko su bile mete Franje Varge?

Ipak, izvori bliski istrazi tvrde da se ona odvija u nekoliko smjerova. Prije svega, preispituje se uloga Franje Varge u izradi falsificiranih SMS-ova Martine Dalić i destabilizaciji premijera Andreja Plenkovića, kao i kompletne Vlade Republike Hrvatske. Taj segment, odnosi se na nacionalnu sigurnost i ugrožavanje ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske. Ali političari nisu bili jedini predmete interesa Franje Varge, odnosno njegovih nalogodavaca.

Izgleda kako su nalogodavce brinule i aktivnosti pojedinih novinara koji rade na internetskim portalima. Ovu informaciju, objavio je u novom broju tjednik „Nacional“. Njihov izvor tvrdi da je Blaž Curić, kum Milijana Brkića, pitao Vargu, može li saznati kako je do medija dospjela priča o intrigantnom uspjehu Joze Brkića, koji je dobio desetke poslovnih prostora u centru grada. Prema pisanju Nacionala, „u novinarskom radu, braća Brkić, vidjela su rabotu onih koji im žele nauditi. „

Prema najproširenijoj teoriji urote, iza problema braće Brkić, krije se Andrej Plenković, koji navodno želi oslabiti desnu struju HDZ-a. S druge strane, postoji i sukob s Tomislavom Karamarkom, kojem je Milijan Brkić, u krucijalnom trenutku političke krize, da ne upotrijebimo težu frazu, okrenuo leđa. O Brkićima je javno govorio i umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs. U razgovorima za naš portal, on je u nekoliko navrata prozivao braću Brkić. Između ostalog, optužio je Milijana Brkića i za reketarenje poduzetnika.

„To je jad, a ne političari. Kakvi političari? To su veleizdajnici. Plenkoviću je trebalo možda dati informacije, on je bojim se neinformiran, jer informacije cure, a ako mu je informacije dostavljao Milijan Brkić Vaso, ajme ti ga njemu. Jer vidi se kako je on manipulirao s tim informacijama 2011.godine pa nije tada smijenjen. On je koristio ta izvješća, išao kod ljudi, ucjenjivao ih, reketario sa tim dokumentima i tako su došli na čelo HDZ-a, tako je on postao glavni tajnik stranke. Sve sam ja to davno znao i osjetio na vlastitoj koži njegove podmetaljke, preko sudaca koji su me progonili. On je o njima prikupljao podatke, razne ljubavne afere i ostale kompromitirajuće sadržaje, te je ljude time ucjenjivao i tjerao da se ponašaju tako kako se ponašaju”, uvjeren je naš sugovornik kojemu zapravo nije jasno gdje je Brkić bio ranije i kako se preko noći stvorio u vrhu vladajuće stranke.“

Rojs je slične optužbe ponovio više puta, i to za nekoliko različitih medija. Zanimljivo, Milijan Brkić, koji se ne ustručava od tužbi protiv medija i novinara, prema našim saznanjima, nije tužio Ljubu Ćesića Rojsa radi klevete i uvrede.

Broj mogućih protivnika i neprijatelja, dovodi do paranoje?

Navedeni sukobi i repovi iz prošlosti, čine tek manji dio kruga osoba koje se mogu smatrati protivnicima ili čak zakletim neprijateljima Milijana Brkića. Brojnost i raznolikost oponenata braće Brkić, mogla je utjecati i na njihovu potrebu da se zainteresiraju za pisanje nekih medija i novinara. Ovo nam je rekao izvor blizak Milijanu Brkiću, koji nam je ispričao da Brkić, kao bivši policajac i obavještajac, uvijek traži neku prikrivenu pozadinu događaja, te misli da se novinare hrani informacijama i materijalima protiv njega. Pritom, on potpuno zanemaruje činjenicu, da taj materijal, u dobroj mjeri, sam proizvodi.

Danas se mnogi mediji intenzivno bave informacijama, prema kojima Milijan Brkić stoji iza naloga Franji Vargi za protuzakonito nadziranje Ministra MUP-a Davora Božinovića, ali jednako, ako ne i više, trebaju nas zabrinjavati informacije, prema kojima je Varga tražio izvore materijala u pojedinim tekstovima na internetskim portalima. Logično, kako bi otkrio izvore, koji u nekim slučajevima nisu niti postojali, jer su se novinari služili isključivo javno dostupnim podatcima, Varga se morao pozabaviti nadzorom i praćenjem elektronskih kontakata samih novinara. Prema našim informacijama iz izvora bliskih istrazi, na meti nisu bili novinari tiskovnih i televizijskih kuća, nego novinari internetskih portala. Takva aktivnost praćenja novinara, nije samo protuzakonita, nego i društveno neprihvatljiva, zato jer predstavlja povratak u mračno doba, kada su novinare redovito pratile obavještajne službe. A stvar je još gora, ako se dokaže, da se novinare, kao i nekada, nadzire i prati, prema nalogu osoba iz vrha vlasti.