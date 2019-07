EKSKLUZIVNO! Opara i Kolinda pripremaju Thompsonu paklen plan: Nećete vjerovati za što će ga iskoristit

Splitski gradonačelnik, HDZ-ov Andro Krstulović Opara, inače liberalni kadar vladajuće stranke prisan s premijerom Andrejom Plenkovićem, preko noći je okrenuo ploču, pa je stoga kao što je poznato odlučio zasukati rukave te u svojem gradu, povodom Oluje organizirati koncert legendarnog domoljubnog glazbenika Marka Perkovića Thomspona. Ne bi u tome bilo ništa čudno, da isti taj Opara lani nije sabotirao Thompsonov koncert, koji se trebao održati povodom dočeka Vatrenih u gradu pod Marjanom, naime, iako je splitski Thompsonov koncert povodom dočeka pompozno najavljivan, iz Grada su vrlo brzo najave povukli ocjenjujući da se radi o riskantnom potezu, pa su tako Splićani ostali uskraćeni za feštu kakvu je Zagreb imao povodom dočeka naših srebrenih nogometaša. Upravo stoga, valja se zapitati zašto je onda Opara ove godine popustio i pod čijim je pritiskom te iz kojeg razloga prelomio pa imao odlučio ”riskirati” organizirajući u svome gradu doček ovog legendarnoga pjevača? Kako to obično ide, gdje je politika, poglavito ona hrvatska tu se uvijek kriju viši interesi pa tako ne treba zanemariti niti činjenicu da je Opara karijeru brusio kao savjetnik za društvene djelatnosti aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

No, kako ekskluzivno saznajemo to je tek jedan kotačić u ovoj priči, jer splitski se gradonačelnik Opara, prošloga tjedna u zagrebačkom hotelu Intercontinental sastao sa predsjedničinim savjetnikom Antom Deurom, a po svemu sudeći upravo je na tom druženju pao dogovor oko toga kako će Thompsona mimo njegove volje iskoristiti za predsjedničku kampanju Kolinde Grabar-Kitarović, i utrku za još jedan mandat, i to kroz koncert kojega će platiti građani Grada Splita. Navodno će Grad za Thompsonov nastup iskeširati 400 tisuću kuna bez PDV-a, a budući da grad nije obveznik, Thompson će zaraditi pola milijuna kuna, dok će dodatnih 300 tisuća kuna, kako nadalje saznajemo otići na promotivne materijale poput plakata, i radijskih te televizijskih oglasa.

U tome svemu, što se Thompsona tiče nema apsolutno ničega spornog, jer čovjek kao što je poznato od glazbe živi i to je potpuno legitimno, ali s druge strane nameće se pitanje od kuda Gradu Splitu toliki novac i temeljem čega je odlučeno da građani grada koji je pred bankrotom financirajući Thompsonov koncert, zapravo neizravno financiraju kampanju HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović? je li moguće da HDZ-ovci opet idu tako daleko da će popularnog pjevača iskoristiti kako bi preko njegovih pleća izvoljevali pobjedu na izborima i odradili kampanju za šeficu države? Jer kako drugačije objasniti naglu Oparinu transformaciju po pitanju Thompsona, koji lani nije mogao nastupati na dočeku Vatrenih, a sada oko toga nema nikakvih problema?

I vremenski okviri u tom se segmentu mogu sagledati kao ono što da naslutiti da priča ide baš u tom smjeru da se Thompsonov koncert upakira kao svojevrsni početak predsjedničine kampanje, jer istodobno Miroslav Škoro povodom Oluje nastupa u Trilju, no riječ je o koncertu koji je zakazan prije godinu i pol dana, dok je u to vrijeme bilo govora kako će Thompson nastupati na Krbavskom polju od čega je Thompson gotovo u posljednjem trenu odustao, da bi sada posve iznenada došli do toga da Opara silno želi njegov splitski koncert, kojega lani nije želio. Zgodno je u kontekstu ove priče podsjetiti i na medijske napise kroz koje se Thompsona gura u predsjedničku kampanju te ga se zavađuje sa Škorom, jer bi Marko navodno na koncertu trebao stati uz Grabar-Kitarović koja će se tamo pojaviti, a ona će pak preko njega pokušati ugroziti Škorin rejting i oteti mu dio glasova. To je teza oko koje su se žestoko i oštro ogradili ljudi iz Thompsonova tima, no izgleda da HDZ-ova politika uvijek vješto plete mreže iz kojih se teško izvući.