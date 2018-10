Ekskluzivno! Nova Brkićeva afera: S ortacima izvukao 57 milijuna kuna za HDZ-ov crni fond

Autor: Marin Vlahović

Sredinom veljače prošle godine PNUSKOK je izveo spektakularnu akciju protiv kriminalne organizacije koja je preko fiktivnih faktura i poslova oštetila veći broj tvrtki za ukupno 57 milijuna kuna. Kao kriminalni genije, javnosti je tada predstavljen prvooptuženi Svetislav Josimović iz Velike Gorice.

Josimović kao zločinački „mastermind“?

Kako bi predstava bila dovoljno uvjerljiva, medijima su tada dostavljene fotografije Josimovićevog ispitivanja u USKOK-u, kao i njegov iskaz u kojem priznaje da je glavni organizator izvlačenja novca iz desetak tvrtki, među kojima su i zvučna imena poput Westgate – Trgovački centar Zagreb, Shopping city Zagreb, Oktal Pharma, Emporion plus, IMG Zagreb. Na popisu tvrtki čiji su direktori sudjelovali u ovim transakcijama, našla se i marketinška agencija „Napredni modeli“.

Podsjetimo, upravo je ova agencija radila kampanju za HDZ na parlamentarnim izborima. Od samog početka akcije USKOK-a, mediji su pratili privođenje osumnjičenih na USKOK, a zatim i na zagrebački Županijski sud. Tada, u roku od samo pet dana, slijedi veliki obrat koji je otvorio čitav niz novih pitanja. Naime, nakon samo pet dana, optuženici, uključujući i prvooptuženog Svetislava Josimovića, sklopili su nagodbu s USKOK-om, i automatski pušteni na slobodu. Ipak, netko iz USKOK-a se pobrinuo da čitava priča ostane otvorena. Mediji su tako dobili i dio iskaza Svetislava Josimovića gdje isti u strah govori o tajanstvenom posredniku, čije ime ne smije izgovoriti, zato što bi mu to ugrozilo život.

Na neki način, istražitelji su tako obavijestili javnost i medije da nisu, odnosno ne smiju otkriti sve činjenice o slučaju, niti njegove glave aktere, što u kontekstu hrvatskih prilika može značiti i da tada još nije sazrijelo vrijeme za punu istinu.

Brkić dogovorio koaliciju s Ferenčakom

U posljednjih dva tjedna, došlo je do velikih promjena na političkoj sceni i sve je više zviždača koji upiru prst u Milijana Brkića zvanog Vaso. Informacije i podatci cure na sve strane. Postaje jasnije i zašto o svemu šuti Ivan Vrdoljak. Prema našim saznanjima, Milijan Brkić je i na Vrdoljaka „prilijepio“ svog vozača. Riječ je o Senadu Kuruzoviću zvanom Kuruza, umirovljenom pripadniku ATJ Lučko. Prema informacijama jednog od naših izvora, Brkić je izgradio paralelnu strukturu kadrova u svim važnim državnim institucijama. U SOA-i navodno postoji i popis ukupno 37 najvažnijih ljudi koje je postavio Milijan Brkić. S druge strane, ni sama vladajuća koalicija HDZ-a i HNS-a nije uspjeh diplomatske vještine Andreja Plenkovića. Povjerljiv izvor tvrdi da je koalicija izravno dogovorena između Ivana Vrdoljaka i Srećka Ferenčaka iz HNS-a te Zorana Gobca, Višeslava Vukojevića i Milijana Brkića, koje se smatra stvarnih gazdama u HDZ-u. Gobac je poveznica između obje stranke i u PPD-u koji vodi Pavao Vujnovac.

No, vratimo se na nesretnog Svetislava Josimovića, koji trenutno živi u vrlo skromnim prilikama. Njegovi poznanici iz Velike Gorice pričaju da „Bossman“ više nema ni za burek. Ključno, i najčešće pitanje u Hrvatskoj ponovno glasi – gdje je novac? Na to pitanje, nitko zasad nije dao pravi odgovor. Javnost nije upoznata ni s informacijama, zbog kojih je USKOK Josimovića, nakon optužbe za krađu nevjerojatnih 57 milijuna kuna, pustio na slobodu. Kakva se to nagodba sklopila s Josimovićem? Ako je Josimović istražiteljima otkrio pravog organizatora ove operacije, zašto ta osoba do današnjeg dana nije privedena na ispitivanje?

Od „Fimi-medije“ do „Bossmana“

Nitko, pri zdravoj pameti, ne vjeruje da je opskurni Josimović, ličnost s kakvom bi direktori velikih i uglednih tvrtki, dogovarali ovakve kriminalne transakcije. Sama logika stvari govori da u slučaju „Bossman“, koji znakovito podsjeća na „Fimi mediju“ mora postojati politička pozadina. U isto nas uvjerava i povjerljiv izvor blizak istrazi koji nas je obavijestio da je Josimović jučer bio na ispitivanju u USKOK-u. Ova informacija, neslužbeno je potvrđena i od strane policije, kojoj je trebalo dulje vrijeme da Josimoviću uredno uruči poziv na razgovor. Vrlo vjerojatno, Josimović strahuje od paralelnih struktura, ali i kriminalnog miljea koji je povezan s paraobavještajnim podzemljem. Isti izvor tvrdi, da je tijekom jučerašnjeg ispitivanja Josimović konačno imenovao Milijana Brkića kao osobu koja je rukovodila cijelom operacijom. Što se tiče novca, on je navodno djelomično iskorišten u predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar-Kitarović. Milijan i njegov brat Jozo, bili su glavni organizatori predsjedničke kampanje. Možda ta činjenica razotkriva i suzdržanost predsjednice na temu Milijana Brkića i „afere SMS“.

Tijekom samog ispitivanja, Josimović se nije usudio niti imenovati Hrvatsku demokratsku zajednicu kao stranku koja je naručila marketinšku kampanju od agencije „Napredni modeli“. Sve navedene informacije o slučaju „Bossman“, dostupne su hrvatskoj javnosti i medijima, a opet – nitko se nije usudio povezati dva i dva. Ali sada su se okolnosti promijenile. Država, ili ono što je od te države ostalo, više ne može tolerirati uski krug moćnika koji istodobno rukovode paraobavještajnim podzemljem, kriminalnim miljeom, pa i samim gospodarstvom zemlje. Ljudi koji radi u pravosuđu i policiji, a pošteno rade svoj posao, više ne smiju šutjeti i čekati drugačiju političku klimu u zemlji. Došlo je vrijeme da se građane Hrvatske suoči s cjelovitom istinom o državi u kojoj žive, jer ako lopovluk nema granice, onda ni istina ne može imati cijenu.