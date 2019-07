EKSKLUZIVNO! Imamo detalje o ubojici iz Vinkovaca: Što se krije iza priče koju je Hrvatska prešutjela?

Autor: Marin Vlahović

U petak 19.07.2018, oko pola sata nakon ponoći, u restoranu Hotela “Kunjevci” smještenom u šumi pored ceste koja spaja Vinkovce i Županju, hicem iz vatrenog oružja, ubijen je 24-godišnji Tomislav Šer. Prve neslužbene informacije da je ubojstvo počinio vlasnik hotela, potvrđene su u nedjelju navečer, kada se Nir Gik predao policiji na području Vinkovaca. Prema informacijama koje smo dobili od naših izvora, Gik je desetljećima odlično surađivao s policijom. Ljudi koji ga dobro poznaju, pričaju nam da se radi o vrlo osebujnom i teškom čovjeku, koji je živio po nekom svom kodeksu. Uostalom i samo ime i prezime, prema vlastitom priznanju na društvenoj mreži Facebook, Gik je promijenio iz hira.

“Rođen sam kao Katolik, Nikola Kuprešaković od oca Luke Kuprešaković i majke Ruže Gluhaković, a dobio sam od oca nadimak Rajko. Nažalost nekakav nepismeni antifašist sve nas je pisao pod prezime Grašić zato što smo živjeli u Grašićima, ma koliko nikoga od Grašića nismo nikada upoznali. Ćaća i ostali stariji su imali sve dokumente na prezime Kuprešaković. Svi ostali rođeni su pisani kao Grašići. Kako bi ostvario pravo na dječji doplatak ćaća je dao uskladiti prezime za malodobnu djecu, tako smo nas petoro malodobni dobili pravo prezime Kuprešaković, nažalost ostali petero punoljetni su ostali kao Gršić, ma koliko smo rođeni braća i sestre, kao i svi ostali po Strcu i ostalim bratićima. Ja sam prezime i ime mijenjao prije rata iz hira”, glasio je njegov odgovor na prozivke Facebook prijatelja zbog “nehrvatskog” imena.

Gik je vlasnik nekoliko hotela i ugostiteljskih objekata na širem području Vinkovaca. Pokušali smo saznati kako je prvotno stekao kapital i dobili informaciju da se ugostiteljstvom bavio i za vrijeme SFRJ. Prije povratka u tadašnju Jugoslaviju, živio je u Austriji i tamo je bio vlasnik biljarskih salona i kafića. Početkom rata 1991, u tom dijelu Slavonije, strah i trepet je bila “Jankovačka” kriminalna skupina, koja se bavila reketom. Navedene grupe, navodno se bojala i lokalna policija. Svjedoci tog vremena, ispričali su nam epizodu kada su pripadnici ove kriminalne grupe došli tražiti reket i od Nira Gika. Ušli su u njegov lokal i tražili ga 20 000 maraka. Zamolio ih je da se strpe na trenutak i otišao u odvojenu prostoriju. Vratio se naoružan vatrenim oružjem i prostrijelio kriminalce po nogama. Poslije tog događaja, Nir Gik više nije imao većih problema, a manje probleme je rješavao bez pomoći policije. Naravno, nije postojao nikakav formalni dogovor između MUP-a i Nira Gika, no nekako je postalo nepisano pravilo da on sam rješava svoje probleme s gostima.

Gik je čovjek niskog rata, visok tek nekih 165 cm, ali ga ta činjenica nije odvraćala od fizičkih obračuna s mnogo višim i krupnijim muškarcima. Građani Vinkovaca nam pričaju da bi se Gik prvo riječima obratio onima koji prave nered, a kada ga ne bi poslušali, onda bi se bez straha upustio u tučnjavu. Gik je i otac četvero djece iz ukupno tri veze. Sve njegove žene i djeca, sudjeluju u obiteljskom poslu. Ovaj poduzetnik nalazi se i na listi poreznih dužnika. Porezna uprava ga je opteretila poreznim dugom od ukupno 6 milijuna kuna temeljem procjene da je u svojim objektima godinama prikrivao stvarnu dobit. Podigao je i više bankovnih kredita. U tom poslovnom kontekstu, ponašao se kao i većina drugih hrvatskih poduzetnika, pristajući na kaos, muljanje, petljanje i nered, koji desetljećima vlada ovom državom. Ipak, poznat je i po brizi za siromašne. Njegov dobar poznanik nam je rekao da se svaki dan u njegovim objektima, barem trideset ljudi besplatno najelo. Tko više nije imao kud, kamo i otkuda, molio bi Gika za novčanu pomoć, ili makar topli obrok. Vinkovčani pričaju da takve ovaj neobičan čovjek nije odbijao. S druge strane, prijetnje i nasilje, odgovarao bi istom, ili još gorom mjerom.

Tog kobnog petka 19.07.2018. došlo je do sukoba dviju generacija i dva različita poimanja svijeta. Mladići koji su se iživljavali, prvo nad konobaricom, a onda i nad kuharom koji joj je pokušao pomoći, vjerojatno nisu imali pojma tko je Nir Gik, a možda ih to i nije bilo briga. Zaposlenici hotela i restorana su navodno zvali policiju, ali ona je došla kasnije, i to na poziv Nira Gika koji ih je obavijestio da je ubio mladića. Kad je policija stigla na mjesto događaja, Gik je pobjegao kroz kuhinju na stražnji izlaz. Prije bijega, na nišanu je držao dvojicu mladića. Šer je već bio mrtav. Mediji su izvijestili da se Gik po dolasku u restoran sukobio s mladićima. Iskazi osoblja restorana, otkrivaju kako je taj sukob izgledao. Gik je ušao u restoran i pitao mladiće misle li platiti štetu i tko je tukao konobaricu? Jedini odgovor je bilo protupitanje- tko si ti mali? Nakon toga, mladići su udarcima oborili Gika na pod i tamo ga divljački cipelarili desetak minuta. Kada su nakratko zastali, Gik se pridigao, izvadio pištolj i ubio Tomislava Šera. Na svom Facebook profilu, mladi Šer je glorificirao stil života koji je svojedobno popularizirao srpski dokumentarac “Vidimo se u čitulji”.

U svom mladom životu, kao i drugi mladići koji su te večeri maltretirali zaposlenike hotelskog restorana “Kunjevci”, Šer je skupio dosje, čije se debljine ne bi sramili ni mnogo stariji kriminalci. Imao je jaku kriminalnu volju i nije se bojao policiji. Godinu dana ranije, zbog pljačke je dobio izgon iz Njemačke. Šer i Gik imali su svoje životne filozofije, koje zapravo i nisu toliko različite. Obojica su smatrali da za njih ne vrijede obični zakoni, nego neka posebna pravila. Kao i uvijek u sličnim pričama, država je i ovoga puta bila samo pasivni promatrač i kroničar zbivanja. U zadnjih dvadeset i pet godina, Giku je netko trebao reći da više nije 1991 ili 1995, i da ne može sam rješavati sukobe. Što se tiče Tomislava Šera, i tog se mladića valjda nekako moglo izvesti na pravi put.

Na žalost, u hrvatskim zatvorima i popravnim domovima, nitko ne radi na rehabilitaciji i preodgoju zatvorenika, tako da prijestupnici svaki puta izlaze sa još gorim dijagnozama i sve većom kriminalnom voljom. Ako vas zanima odgovor na pitanje, da li se mogao izbjeći tragičan ishod, naš odgovor je da. Ali ovo je Hrvatska i to Istočna Slavonija, kraj koji nikoga ne zanima, osim kada se na njemu skupljaju politički bodovi. U međuvremenu, zlatna polja Slavonije zarastaju u korov, a seljaci prodaju čitava imanja za sitni novac. Kao na kakvom Divljem Zapadu, u ovoj pustoši prevladava opće bezakonje i ova smrt, nikoga nije posebno zabrinula. Gik je ubio Šera. Vuk pojeo magare. Kraj.