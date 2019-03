EKSKLUZIVNO! Hajke na ‘nadriliječništvo’: Dvije sestre, zvjerski napale poduzetnicu ispred suda!

Autor: Marin Vlahović

Krajem ljeta prošle godine, objavili smo dramatičnu priču o poduzetnici Jadranki Vrhovec, koju progoni izvjesna Đurđica Baić, pirotehničarka u mirovini. Tada smo razgovarali s Jadrankom Vrhovec koja nam je ispričala da je gospođa Baić prati, uhodi, snima kuću ali i maloljetnu kćer. Inače, ove dvije žene žive na adresama koje su međusobno udaljene stotine kilometara, no to ne predstavlja nikakav problem za poduzetnu, i po svemu sudeći, vrlo opasnu Đurđicu Baić.

https://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ovo-je-zena-zbog-koje-poduzetnica-bjezi-iz-hrvatske-slika-se-s-bombama-prati-i-snima-joj-dijete-1216291/

U spomenutom razgovoru, Jadranka Vrhovec, javnim putem, tražila je zaštitu institucija.

„…Đurđica Baić me opsjeda već 5 godina, uhodi me, slika mi kuću, mene, moje dijete i objavljuje po internetu svaki moj korak. Piše svim državnim institucijama, vlastima, inspekcijama protiv mog proizvoda, tvrtke, protiv mene.. Lijepi po internetu vlasničke listove i gruntovne od moje kuće, kuće mojih roditelja, brata.. Dolazi me prijavljivati na policiju u Križevce, poreznu upravu u Križevce. Piše javno da nemam srednje, ni bilo koje druge škole. Tvrdi da sam sve škole kupila.. Svaki tjedan se slika po Križevcima i hoda mi oko kuće. Hvali se slikama sa bombama i povlaštenom penzijom, gdje su je navodno spremili, jer je i na tom poslu radila probleme. Bi li se vi bojali da vam takva osoba hoda oko kuće i dolazi iz Košutarice, što je 160km u jednom smjeru i vozi se brzinom hoda iza djeteta vam dok ide iz škole?“ – izjavila je tada Jadranka Vrhovec.

Nastavila progoniti Jadranku Vrhovec

Neovisno o njenom javnom istupu, Đurđica Baić, nastavila je progoniti Jadranku Vrhovec a sve je kulminiralo ove srijede oko 13.30h, ispred Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, gdje je prema tvrdnjama Jadranke Vrhovec, ali i medicinskoj dokumentaciji koju posjedujemo, Đurđica Baić, zajedno sa svojom sestrom, Suzanom Planinčić, prvo verbalno, a onda i fizički napala poduzetnicu. Jadranka Vrhovec, na sudu je imala raspravu u sudskom postupku s konkurentnom tvrtkom, koja se također bavi proizvodnjom magnezija, a Đurđica Baić, u pratnji sestre, tamo se pojavila kao „zainteresirana javnost“.

Doduše, sud im nije dopustio da prisustvuju raspravi, pa su Jadranku dočekale ispred suda. Tamo se, prema riječima Jadranke Vrhovec, dogodio verbalni napad i prijetnje smrću. Dvadesetak metara dalje, na Ilici, Jadranka Vrhovec, udarena je dva puta šakom u glavu, i to s leđa, počupana joj je kosa i rastrgan kaput. Prema neslužbenim informacijama iz policije, sve su snimile nadzorne kamere.

Ovaj bizaran slučaj nasilja, gdje dvije starije ženske osobe, prijete smrću, a onda i fizički napadaju poduzetnicu ispred suda, ima i svoju društvenu pozadinu. Naime, glavni argument zbog kojeg Đurđica Baić godinama progoni Jadranku Vrhovec je navodno nadriliječništvo, optužba, koju sve češće koristi i psihijatar Herman Vukušić. Na početku njene poduzetničke karijere, Jadranku Vrhovec, uistinu su neki mediji prozivali radi njenih proizvoda, ali te optužbe nikada nisu dokazane.

U međuvremenu, otvorila je tvrtku i pokrenula čitav niz novih proizvoda te zauzela značajno mjesto na tržištu dodataka prehrani. Danas surađuje s brojnim liječnicima i zdravstvenim institucijama, no izgleda da te činjenice izazivaju kod nekih još veću zavist, a u ovom ekstremnom slučaju, i fizičko nasilje. S novinarske strane, moramo izraziti i veliko žaljenje, jer institucije, konkretno MUP i DORH, nisu reagirale nakon našeg teksta i utvrdile činjenično stanje, što je omogućilo Đurđici Baić da nastavi s uhođenjem i progonom koji doseže svoj vrhunac, fizičkim napadom ispred samog suda.

U razgovoru za portal dnevno hr, Jadranka Vrhovec, prema sjećanju, misli kako joj je konkretne udarce uputila Suzana Planinčić, mlađa sestra Đurđice Baić, koja joj je pritom prijetila smrću. Ova poduzetnica, živi u velikom strahu, jer se obje sestre i dalje nalaze na slobodi. Srećom, nije pretrpjela teže ozljede, ali se opravdano pita, što slijedi dalje?

Policija slučaju pristupa poprilično nezainteresirano, bez analize čitave kronologije događaja, kao da se radi o pojedinačnom incidentu, a ne o slučaju koji traje godinama. Sve do srijede, Đurđica Baić i njena sestra, Suzana Planinčić, nisu imale hrabrosti fizički napasti Jadranku Vrhovec. Jesu li ovu granicu, odlučile prijeći, nakon javnih istupa Hermana Vukušića i raznih medijski napisa o nadriliječništvu?