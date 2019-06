EKSKLUZIVNO! (FOTO) OVO VAM SKRIVAJU, ALI IMAMO DOKAZ! Među policajcima hara ‘crveni vjetar’, kojim su se zarazili nakon kontakta s migrantima!

Nacionalni sindikat policije pozvao je sve svoje kolege da im se jave ukoliko primjete znakove zarazne i infekcijske bolesti poznate pod nazivom “crveni vjetar” ili ako su već od nje oboljeli, pa im je zbog toga umanjena plaća.

Ovaj sindikat izričito tvrdi kako se bolest među njima počela širiti zbog izravnog kontakta s migrantima, a u dopisu koji su poslali na adresu resornog ministra Davora Božinovića, zamjerili su mu i “prikrivanje ovih činjenica od javnosti”. Osim toga, oboljeli članovi sindikata vrlo često nemaju dopunsko osiguranje i troškove liječenja plaćaju sami, pa im sindikat pomaže u financiranju, no zabrinuti su za policajce koji nisu njihovi članovi.

Naš portal poslao je upit ministru Božinoviću, no on je cijelu situaciju u potpunosti demantirao:

“Vezano uz Vaš upit obavještavamo:

Ministarstvo unutarnjih poslova kao niti Ravnateljstvo policije ne raspolažu saznanjima o pojavi navedene bolesti, a kamoli da postoji epidemija među policijski službenicima i službenicama koji rade na poslovima pojačanih aktivnosti suzbijanja nezakonitih migracija, odnosno suzbijanja krijumčarenja ljudi.

Usprkos navedenom, zatražena je žurna provjera ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije te svih policijskih uprava.

Nakon obavljene žurne provjere, odnosno zaprimanja informacija s terena, odlučno demantiramo i izvješćujemo javnost kako među navedenim policijskim službenicima i službenicama nismo evidentirali slučajeve zarazne bolesti “crveni vjetar”, a koji bi bili uzročno-posljedično vezani za obavljanje ranije navedenih operativnih zadaća”, ministra MUP-a.

Bolest ipak postoji!

No, zahvaljujući vrlo povjerljivom izvoru, naš je portal došao do konkretnijih saznanja u vezi oboljelih kao i fotografija koje idu u korist riječi Sindikata policije. Zaraza je, navodno, počela harati u zagrebačkom hotelu Porin gdje su smješteni migranti, a oboljenja su među članovima sindikata primjećena prije godinu dana. Do sada su od “crvenog vjetra” oboljele tri članice sindikata, što baca sumnju na riječi ministra Božinovića koji tvrdi kako nema saznanja o oboljenjima i koji nam je danas sve demantirao!

Jedna od oboljelih je članica sindikata koja je nakon 20-dnevne hospitalizacije izjavila kako su osim nje, oboljele još dvije djelatnice prihvatilišta Porin. Fotografije jasno pokazuju crvenilo i otečenost nogu, jednih od simptoma ove teške, infektivne bolesti.

Naš portal poslao je upit i bivšem ministru MUP-a Ranku Ostojiću, kao osobu koja je bila odgovorna u prvom valu migranata u nadi da će prema ovoj temi biti otvoreniji od aktualnog ministra. No, Ostojić je kratko i u svom stilu kazao “kako ne može komentirati nešto za što nema potvrdu, te kako je sve kazao u Saboru”.