EKSKLUZIVNO! ‘Bruna Esih pozvala me na kavu’: Nećete vjerovati s kim se družila šefica NHR-a

‘Bruna Esih me pozvala na kavu, i razgovarali smo’, potvrdio je to u razgovoru za naš portal Hrastov saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, naglašivši pritom da je uvijek bio otvoren za suradnju da se zalaže za zajedništvo te da razgovore vodi i s brojnim drugim predstavnicima hrvatske političke scene.

Koji je bio povod za kavu sa Zekanovićem, sa čijim je Suverenistima donedavno odbijala suradnju, upitali smo i šeficu Neovisnih za Hrvatsku ili bolje rečeno onoga što je od njih ostalo Brunu Esih.

”Zekanović i ja smo prije svega kolege iz Sabora. Ovo nije naša prva, a ni posljednja kava, bili smo i ranije na kavama”, tvrdi naša sugovornica, te dodaje kako se hrvatska desnica može nadati ujedinjenju koje je osnovano na principima. Na naš upit da definira tri principa kojih se namjerava držati kod ujedinjenja desnice, Esih je ponudila jedan vrlo precizan. ”Suradnju namjeravamo graditi s onima s kojima sjedimo za stolom tijekom pregovora, bez da netko drugi stoji iza tih ljudi”, kazala je Bruna Esih, koja nikada do sada nije otkrila tko stoji iza nje.

Zanimljivo, prije svega nekoliko mjeseci, tijekom kampanje za europske izbore, Esih se vrlo otvoreno protivila baš svakom prijedlogu za suradnju sa Suverenistima, premda bi u to doba ujedinjenje desnice u pitanje dovelo poziciju HDZ-a. U tome što je kava popijena, dakako nema ništa sporno. No, priča je zanimljiva ne samo zato što je kavu inicirala Esih, već i zbog trenutka u kojem se ista odvila. Traži li šefica jednog djela Neovisnih za Hrvatsku slamku spasa zato što je svjesna da je nakon raskola u njezinoj stranci, njenoj političkoj karijeri odzvonilo ili je doista posrijedi naknadno probuđena pamet i želja za ujedinjenjem hrvatske desnice, pitanje je koje ostaje visjeti u zraku?

Jer od europskih izbora do danas ništa se unutar Suverenista nije promijenilo, pa je stoga nejasno kako to da baš sada kada joj se stranka osula, Esih otvara prostor za suradnju s ljudima, za koje je, kako i sama kaže, ranije sumnjala da netko neimenovan stoji iza njih?! Kratka, ali prilično burna politička prošlost zastupnice Esih po pitanju ujedinjenja sa Suverenistima, u najmanju je ruku konfuzna, baš kao što nije do kraja jasno niti koji su njeni trenutni motivi…

Nije nikakva tajna da su prije nekoliko dana, mediji pisali o formiranju zastupničkog kluba kojega bi trebali tvoriti Zekanović, general Glasnović te dr. Zlatko Hasanbegović, pa se stoga nameće pitanje, je li ova kava produljenje sukoba unutar kojega Esih sada ponovno nastoji izbaciti Hasanbegovića iz iz igre, kako bi se ogrebla za preostali djelić kolača. Ono što valja reći kada se govori o zastupničkim klubovima, jest činjenica da kroz njih saborski zastupnici ostvaruju bolje pozicije te im se otvara širi prostor za djelovanje, a jedna od povlastica koja im se u tom slučaju daje na raspolaganje, jest obraćanje s govorinice. Ali to za Esih ne bi trebalo imati neku značajniju ulogu, budući da se i do sada tijekom svojega djelovanja u Saboru nije proslavila kao netko tko previše govori, upravo suprotno, prema saborskoj statistici ona je saborska zastupnica koja se najmanje javljala za riječ. No, kada je o govorima riječ, baš je zastupnica Esih vrlo glasno odbacivala svaku mogućnost suradnje sa Suverenistima, baš kao što je prije nekoliko tjedana ustvrdila kako njena stranka za sada nikoga ne podržava u utrci za predsjednika, odbacujući pritom glasine da Neovisni daju potporu Škori. Upravo je to navodno, jedno od pitanja oko kojega je pukla suradnja među Neovisnima. Je li doista točno da predsjedničkih ambicija ima i sama Esih, koju je na to nagovarala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarovič kako bi zgrabila dio glasova iz Škorina bazena, još je jedna u nizu nejasnoća. A sve i da ima istine u tim glasinama, taj plan osuo se kao kula od karata, nakon debakla na europskim izborima, ali i scena kojima je javnost svjedočila tijekom raskola u stranci. Bilo kako bilo, da je svojedobno doista pristala pružiti ruku suradnje Suverenistima, hrvatska bi desnica u izbornu godinu ušla snažnija no ikada, a kako do toga nije došlo velikim djelom baš zbog otpora Brune Esih, nije jasno zašto sada kada joj se stranka raspada, zagovara susrete sa Zekanovićem za kojeg nije htjela ni čuti. Dio javnosti baš bi zbog toga konfuznog ponašanja mogao doći do zaključka da u toj kavi Esih traži slamku spasa za svoju političku budućnost, te da je ovoj zastupnici stalo isključivo do vlasite fotelje i pozicije. Ono što dodatno iznenađuje, jest baš sastanak sa Zekanovićem kojega je u emisiji Otvoreno nakon europskih izbora, vrlo žestoko napadao najbliži suradnik zastupnice Esih Krešimir Kartelo, a kojemu se pozicija u zagrebačkoj Gradskoj skupštini također poljuljala, budući da automatizmom ondje ostaje bez Kluba kojega će sada činiti dr. Hasanbegović i Tomislav Jonjić te Ana Lederer, a kada pak ostane bez Kluba ostaje i bez pozicije potporedsjednika Skupštine, što je Kartelu vrlo bitno. Zbog svega ovoga, bit će zanimljivo pratiti rasplet ove nadasve neizvjesne političke situacije, koja mnoge ostavlja ravnodušnima, ali ne i one o ostavku čijih fotelja se radi.