Ekskluzivno! Bandićevi ortaci u pljački stoljeća! Otkrivamo besramnu muljažu oko Spomenika Domovini

Autor: Marin Vlahović

Brojni mediji u Hrvatskoj, danas su objavili vijest o značajnom porastu troškova projekta „Spomenika Domovini.“ Za izvedbu projekta odabrana je tvrtka „Tigra“, čiji je vlasnik Milan Penava, jedan od mnogobrojnih kumova gradonačelnika Milana Bandića.

Objava ove informacije, trebala bi valjda utjecati na mišljenje javnosti o čitavom projektu, no umjesto pukog zgražanja nad cijenom izgradnje spomenika ili rezigniranim klimanjem glavom, radi uobičajenog obrasca propisivanja javnih natječaja i odabira ponuda, odlučili smo cijelu priču podrobnije istražiti. Podsjećamo, na javnom natječaju kao idejno rješenje, izabran je rad arhitekta Nenada Fabijanića, inače redovitog profesora na Arhitektonskom fakultetu.

Od 21 do 34,7 milijuna kuna za „Spomenik Domovini“

Razgovarali smo s nekoliko studenata Arhitektonskog fakulteta koji su nam rekli da ih je profesor Fabijanić tražio da rade nacrte betonskih klupa u sklopu nastave. Kasnije im se učinilo da su njihove klupe dio projekta „Oltara Domovine“. Studenti, koji žele ostati anonimni, tvrde da je to standardna praksa profesora Fabijanića.

U međuvremenu, prvotna cijena od 21 milijun kuna, sada je porasla za još 13 milijuna, pa se tako kao novi konačan iznos spominje cifra od nevjerojatnih 34,7 milijuna kuna. Kao opravdanje visoke cijene, javnosti se nude dva argumenta. Prvi je porast cijene građevinskih radova a drugi materijali i tehnologija, koju Hrvatska navodno ne posjeduje. Ispada, kako ništa ne znači da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske Unije, jer prema ovoj argumentaciji i sam uvoz iz drugih država članica predstavlja značajni trošak.

Goran Mišković, kipar i dizajner svjetskog ugleda, koji je radio projekte za Disneyland, američku filmsku industriju, pa i američku Vladu, tvrdi da to nije točno. Kaže nam kako je od samog početka radio na projektu „Spomenika Domovini“ , zajedno s profesorom Fabijanićem, ali da ga je ovaj isključio iz cijele priče, nakon što mu je odbio praktički besplatno napraviti vanjsku kuhinju u Fabijanićevoj kući na Pagu.

Tehnologija stara 50 godina

Mišković zaključuje da je taj privatan posao, trebao biti finalni preduvjet njegovog sudjelovanja u izvedbi cijelog projekta. Prije te faze, tvrdi Mišković, Fabijanića je morao učiti temeljnim znanjima o specifičnim vrstama betona.

“Kad sam shvatio da jedan arhitekt i profesor na Arhitektonskom fakultetu nikada nije čuo za američki GFRC ili europski GRC, dakle „fibre reinforced concrete“ (beton pojačan vlaknima), bio sam u šoku. Pa ta tehnologija i materijali koje spominje Fabijanić, koriste se više od 50 godina. Na tim materijalima grade se visoki neboderi u Dubaiju, gradio se Las Vegas i zračna luka „Heathrow“ u Londonu.”

Kako je došlo do prekida suradnje između vas i profesora Fabijanića?

“Tražio me da mu napravim vanjsku kuhinju u kući na Pagu. Dao sam mu minimalnu ponudu, koja bi pokrila samo materijal. On mi je odgovorio da se nadao kako ću tražiti samo trećinu cijene, što mi ne bi ni približno pokrilo troškove materijale. Nakon toga se prestao javljati i u vezi projekta Spomenika domovini.“

Radili ste slične projekte u Kanadi i Americi. Prema vašoj procjeni, koliki je stvarni trošak ovakvog spomenika?

“Kad sam vidio završno rješenje, onda mogu reći i da mi nije žao što su me namagarčili. Tu nema ništa hrvatsko, nema tu nikakvih simbola Domovine. Ljudi komentiraju da je to autobusna stanica. Ipak, što se tiče ovoga što se piše, nije točno da Hrvatska ne posjeduje potrebnu tehnologiju. Sam Fabijanić u svom pismu namjere potvrđuje da imam tehnologiju, znanje i iskustvo, potrebno za izvedbu ovakvih projekata. Mistificira se nabava materijala i izrada pojedinih dijelova spomenika.

Prema mojoj slobodnoj procjeni, izvedba projekta će biti preplaćena u iznosu od otprilike 15 milijuna kuna. To u Češkoj, samo se izradi kalup, što nije nikakav problem, nego standardni postupak. Naravno, ako se ide po materijale u Nizozemsku i direktno pregovara s kooperantom, onda se može nabijati cijena. To vam je kao da meni u Kanadi dođe netko iz Zimbabvea i kaže mi mogu li mu klupe koje koštaju 4000 dolara, prodati za 20 000 dolara. Zašto ne?”, izjavio je Goran Mišković za naš portal.

Nazvali smo i profesora Nenada Fabijanića te ga zamolili da nam iznese svoju stranu priče.

“Ja sam rezigniran svim tim medijskim napisima. Ne znam ništa o tvrtki „Tigra“, niti poznam tog čovjeka, Bandićevog kuma. Prije četiri godine, pobijedio sam na natječaju 53 ekipe. Zajedno sa mnom na projektu je radilo 25 ljudi, građevinara i statičara.”

Možemo li znati, koliki je vaš honorar i da li on raste s povećanjem troška izvedbe projekta?

“Ne mogu vam to odgovoriti. To se ne govori. Ali vam mogu reći da me je sram reći, jer je to mizeran novac, koji još nije niti potpuno isplaćen zbog otezanja projekta.”

Je li na projektu sudjelovao Goran Mišković i koja je bila njegova uloga?

“Nemam pojma tko je to.”, rekao je arhitekt Nenad Fabijanić za naš portal.

Naša redakcija nalazi se u posjedu elektronske pošte koja dokazuje kako su Fabijanić i Mišković bili u kontaktu, i da je Fabijanić tražio Miškovića da komentira nacrte klupa koje su sastavni dio „Spomenika Domovini“. Štoviše, Fabijanić je u mailovima tražio od Miškovića da mu dostavi finalnu ponudu izrade klupa za „Spomenik Domovini“.

Mišković tvrdi da je njegova ponuda bila niža od izabrane. Fabijanić kaže da nema ništa s izborom izvođača, ali se postavlja pitanje, zašto je onda tražio ponude od Gorana Miškovića? Što se zapravo dogodilo, teško je u ovom trenutku otkriti, jer Fabijanić tvrdi da nema pojma tko je Goran Mišković.

Poznaju li se oni zapravo, prosudite sami.