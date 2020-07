EKSKLUZIVAN VIDEO! ‘NISAM UHIĆEN ZBOG MASKE’: Čovjek iz vlaka: ‘Šaljem vam svoj video, policija je lagala’

Autor: Snježana Vučković

Vrlo neugodan incident uhićenja čovjeka pred malim djetetom koji je bez maske ušao u vlak na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, već danima izaziva različite reakcije.

I dok su neki ovim činom bili zgroženi tvrdeći kako je u pitanju “nezakonito postupanje policije prema građaninu koji nije prekršio zakon”, neki su smatrali da je čovjek radi dobrobiti svog djeteta, ali i svih ostalih koji su čekali da vlak krene, jednostavno sve mogao izbjeći stavljanjem maske na lice.

Uhićeni muškarc nam je sve ispričao…

Glavni sudionik ove priče, čovjek za kojeg se tvrdi da je uhićen zbog nenošenja maske, za naš portal tvrdi da to uopće nije razlog uhićenja te da je nad njim grubo prekršeno više zakona. O ovom neugodnom iskustvu, ispričao je kronološkim redom:

“Za vikend 27. i 28. lipnja 2020. prognozirano je lijepo, sunčano vrijeme bez oborina i ja sam odlučio svoga sina vrtićke dobi odvesti, na selo u prirodu kod bake i djeda na svjež zrak i uživanje u malinama. Njih posebno obožava, a i ostalu domaću, organski uzgojenu hranu. Osim toga, budući da je supruga prije 3 tjedna rodila, planirali smo da se na taj način i ona i mala beba odmore za vikend. Na blagajni HŽ-a 27. lipnja smo lijepo kupili kartu i ušli u vlak. Sin je bio sav uzbuđen što će vidjeti baku i djeda. Budući da smo mi kupnjom karte ispunili svoju obavezu prema HŽ, čekamo da HŽ ispuni svoj dio obaveze i da vlak krene. Naime, u Čl. 5. Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu stoji:“ Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezuje putnika prevesti do određenoga kolodvora, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti odgovarajuću naknadu za prijevoz”. prepričao nam je uhićeni čovjek. (podaci poznati redakciji).

Početak problema…

Međutim, opisuje nam sugovornik, do njega dolazi kondukterka i kaže da bez maske ne može putovati:

“Pa imam kartu. Kako sad to? Kako to mislite? Sada je ona zbunjena i odlazi pitati otpremnika. Otpremnik joj kaže da kontaktira nadređenog. Nakon kontaktiranja nadređenog kondukterka mi kaže da bez maske vlak ne kreće i da ako ne izađem iz vlaka da će zvati policiju. Ja odgovaram da ne kršim niti jedan zakon, da ne predstavljam opasnost niti za osobe niti za predmete i da uopće nema potrebe zvati policiju. Međutim, policija je pozvana. Ovako je tekao razgovor između gospodina policijskog službenika i mene kada je nakon skoro pola sata došao do vlaka:

Policajac:“Gospodine, u čemu je problem“

Ja:“Nema problema.“

Policajac:“Nema problema? Gospodine cijeli vlak stoji zbog vas.“

Ja:“Ne stoji zbog mene.“

Policajac:“Gospodine dajte mi vašu osobnu iskaznicu“…

Naš sugovornik zaključuje kako ispada da ga je policijski službenik legitimirao zato što stoji vlak, a on je samo kupio

kartu i uredno čekao da i HŽ ispuni svoj dio ugovorne obveze i preveze ga na odredišnu lokaciju. Kaže i kako ne bi bio u mogućnosti zaustaviti vlak, čak ni kada bi to želio.

“Policajac je lagao”

“Osim toga niti ja, niti moj maleni sin nismo prekršili niti jedan zakon, niti narušavamo javni red i mir,niti smo predstavljali bilo kakvu stvarnu opasnost za druge osobe i stvari. Slijedom toga policijski službenik uopće nema zakonske osnove da mene legitimira. Ali tek nakon toga slijedi još ozbiljnije kršenje zakona od strane onoga tko bi se trebao pobrinuti da se zakoni ne krše. Policijski službenik laže da sam ga nazvao pandurom, drotom i da je glup. Na temelju te laži policijski službenik mene protuzakonito lišava slobode ispred moga malodobnog djeteta. Osim što u vlaku postoji barem 20 svjedoka, ja sam i snimao policijsko postupanje. Isječak zadnjih par sekundi pokazuje da policajac tvrdi da sam ga nazvao da je drot, pandur i da je glup. Primijetite kako zamuckuje i kako mu glas titra dok izgovara te neistine. Međutim odmah nakon toga ja krećem prema jednom od putnika u vlaku koji kaže:“ Ja to nisam čuo. Ja ovo ne podržavam. Ja nisam čuo da ste to rekli. Ja nisam čuo da ste mu rekli da je drot.“



“Moram naglasiti”, nastavlja naš sugovornik, “da navedenog gospodina ne poznajem, ali on je očito svjestan nepravde koja se upravo odvija pred njegovim očima te se zalaže za istinu za razliku od navedenog policijskog službenika. U tom trenutku pitam ga da li je voljan da snimim njegovu osobnu za slučaj da to zatreba, ali tada započinje protupravno uhićenje pri čemu mi nitko od policijskih službenika nije naveo razlog za takvo postupanje. Takvim postupanjem ne samo što mene policijski službenik sprječava da dobijem kontakt od svjedoka, već čini i brojne druge povrede propisa kako će to biti jasno u nastavku ove mučne osobne priče.

“Za kašnjenje je odgovoran HŽ, a ne ja”

Muškarac koji je naočigled malog djeteta uhićen smatra da ne postoji zakonski temelj po kojem bi policija izašla na intervenciju zbog ne nošenja maske, jer ne postoji zakon koji na to obvezuje putnike u željezničkom prometu. Policija je, tvrdi, pozvana zbog sprječavanja prometovanja vlaka po voznom redu:

“Ali, u tom slučaju su potpuno pogrešno utvrdili tko je odgovoran za isto. Za navedeno kašnjenje odgovara isključivo odgovorna osoba u HŽ-u. Ja to nisam niti sam na bilo koji neprimjereni i protupravni način tome doprinio. Nakon toga policajac pred punim vagonom svjedoka laže da sam mu šaputao uvrede i zbog toga me lišava slobode. Sve upućuje na to da će policijski službenik i na sudu lagati da sam ga vrijeđao. I sada bi netko mogao pomisliti da je na sudu moja riječ protiv njegove i nikom ništa. Međutim, on je službena osoba i u većini takvih slučajeva sud presudi u korist službene osobe. Ali kada sam im krenuo kvariti i taj plan policijski službenici su krenuli u uhićenje, da me onesposobe u uzimanju podataka od potencijalnog svjedoka. Da stvar bude još ironičnija policajac ne nosi masku, a uhićuje mene koji nosim masku. Osim toga policajac meni koji imam pribavljenu prijevoznu kartu naređuje da izađem iz vlaka, a on koji nema prijevoznu kartu se nalazi u vlaku”, ukazuje na nelogičnosti.

Istraumatizirano dijete ponovno mokri u gaćice

“Ovim putem izražavam neizrecivu zahvalnost meni nepoznatoj ženskoj osobi koja je smirivala mog sina i barem malo mu umanjila doživljeni šok i traumu. Ali ni to nije dugo trajalo. Osim mene i moj sin je bio žrtva protuzakonitog postupanja policije. Iz ruku te žene policajac uzima moje dijete kao vreću krumpira dok se ono otima, plače i viče. Osim toga, da li je taj policajac obučen za rad sa istraumatiziranom djecom? Koji zakon policajcu dozvoljava da naruši tjelesni integritet mom djetetu? Koji zakon mu dozvoljava da ga pipne, a kamoli da ga podigne dok se dijete koje nije prekršilo niti jedan zakon opire i urla. Iako sam ga tješio moje dijete je još 10 minuta nakon toga plakalo, a još sat vremena bježalo od bilo kakvog kontakta sa policajcima. U ostatku dana 5 puta se pomokrio u gaćice, a sljedeći dan 2 puta. Iako je prestajao piti majčino mlijeko, taj dan je toliku utjehu tražio da njegovom bratu-bebi starom tek 3 tjedna nije preostalo ništa mlijeka, pa ga nismo mogli nahraniti i spriječiti njegovo plakanje. Zaspao je tek u ponoć. Zbog proživljene traume moj sin se uopće ne želi odvojiti od mene. U ponedjeljak je cijelim putem do vrtića plakao da ne želi u vrtić i da želi doma. U vrtiću je toliko plakao da ga nisam mogao normalno ostaviti tetama, već sam i ja sam morao provesti sat vremena s njime u vrtiću. Tijekom tog vremena opet se pomokrio u gaće. A to je treći dan nakon traume koju mu je prouzročila moja hrvatska policija. Ovakvim (ne)postupanjem HŽ-a nismo oštećeni samo ja i moje dijete već i svi putnici u vlaku čijih je pola sata života netko odlučio neopravdano uzeti i pritom ih u tih pola sata nepotrebno izlagati potencijalnoj zarazi.”