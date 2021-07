LEGENDARNI BRANITELJ OBRUŠIO SE NA ĐAKIĆA: Htio je smišljenom provokacijom reći da sam prokazivao u logorima. To je dno dna!

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u komentirao je Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

Kako je rekao, zakon je danas izglasan, a s kolegama iz Mosta su tražili da se popišu svi zastupnici: tko je glasao za, tko protiv, a tko je bio suzdržan.

“Našli smo rješenje da se ovaj put zna tko je glasao jer će ovo biti zakon za povijest”, odlučan je Mlinarić Ćipe.

Žestoko se obrušio na ministra Tomu Medveda i HDZ-ova saborskog zastupnika i čelnika Hvidre Josipa Đakića i to zbog navedenog Zakona.

“Đakić je preko 20 godina u Saboru, toliko je predsjednik Hvidre. za mene su to nespojive dužnosti. Hvidra ne bi trebala biti vezana za politiku, a predsjednik bi trebao biti nestranački čovjek. Hvidra je zapravo postala filijala HDZ-a. On je smišljenom provokacijom htio reći da sam ja prokazivao u logorima. To je dno dna što se izjava u postojanju Sabora tiče. mislio me isprovocirati kako bih burno reagirao i da bi me tako isključili iz rasprave. A pošto sam predložio 15 amandmana, gubio bih pola sata kvalitetne rasprave. Za mene reći da sam bio prokazivač u logoru, koji sam bio 9 mjeseci u logoru, gdje je od par tisuća ljudi ostalo nas 840, a nas 57 se slikalo s brojem, da nismo razmijenjeni, vjerojatno bih završio na beogradskom sudu. Za mene reći da sam prokazivač je dno dna. Javnost zna što sam mogao o njemu izgovoriti, rekao sam mu jednu stvar, da posjeduje više nekretnina nego obični branitelji hlača”, oštar je Mlinarić Ćipe za N1.