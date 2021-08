‘E, TO JE HRVATSKA ZA KOJU SAM SE BORIO’: Ravnatelj zadarskog đačkog doma ‘plakao’ je kad ga nisu izabrali! HDZ-ovci se sada ograđuju od njega

Autor: Daniel Radman

“Svako kazneno djelo ima ime i prezime i nema nacionalnu, stranačku ili bilo kakvu drugu pripadnost“, rekao nam je izvor iz vrha HDZ-a o zadarskom slučaju u kojem je ravnatelj đačkog doma – inače, jedan od osnivača lokalnog ogranka stranke – uhvaćen kako traži da se novac za karantenski smještaj u domu plati na njegov račun.

Ravnatelj doma Stipica Radoš, to je sad sasvim jasno, u prilično je nezavidnoj situaciji u stranci. Premda je u kratkom medijskom istupu rekao da je sve izvučeno iz konteksta, a afera nastala jer su ljudi iz računovodstva na godišnjem te da novac nije potrošio, reakcija i lokalnog HDZ-a, a i poruke koje stižu iz Zagreba nisu ni malo ohrabrujuće po njega.

“Najoštrije osuđujemo počinjenje bilo kakvih kaznenih djela, to je predsjednik stranke više puta isticao, tako je i sada”, naglašava naš sugovornik.

Sve je na zadarskom HDZ-u

Dodaje da je sad sve na zadarskom ogranku stranke. Čini se da i tu gubi podršku, HDZ-ov župan Božidar Longin (đački dom je pod ingerencijom županije) zatražio je hitni sastanak Domskog odbora i izvjesno je da će Radošev slučaj doći i pred šefa gradskog odbora HDZ-a Šimu Erlića.

“Ako postoje indicije da se radi o kaznenom djelu, tu su službe da istraže i pokrenu postupke. Ne želim sad prejudicirati ishod prije nego se pokrene postupak. Sve je sad na zadarskom ogranku, procedura je takva da pitanje bilo kakvih stranačkih stega podnosi temeljna organizacija člana protiv kojega je podnesena kaznena prijava”, kaže nam izvor iz HDZ-a.

Dušu praznim, to je Hrvatska za koju sam se borio

Inače, zanimljiv je put Radoša, prethodno je radio kao profesor hrvatskoj jezika na Gimnaziji Vladimira Nazora, do mjesta ravnatelja. Kako je pisao portal 057, Radoš je na postao v.d. ravnatelja 1. rujna prošle godine i imenovan je na godinu dana. Nakon što je njegov prethodnik Ivan Đula otišao u mirovinu, Radoš se javio na natječaj, ali njegova ponuda nije bila razmatrana jer se javio i kandidat koji je imao prednost pri zapošljavanju zbog invaliditeta.

Radoš je tada na “prosuo žuč” na Facebooku:

“Dušu praznim, kao studenta me zatvaralo, osnivač HDZ, ponosan, 1989., vijećnik u prvom sazivu Grada Zadra, Dragovoljac na Ploči, akcija Maslenica, itd. Kupres, 25 godina Doma i Gimnazije, ja ne mogu na listu za ravnatelja jer je je netko postao invalid 2018. E to je Hrvatska za koju sam se borio, samo to o privilegiranima hrvatskim braniteljima, ajmo sučeljavanje di kod oćete, sram vas bilo”, napisao je.









Međutim, tada dolazi do obrata. Kandidat koji je imao prednost nije dobio potrebnu većinu Domskog odbora (u kojem je sjedio i Radoš) pa je natječaj poništen te je upravo Radoš na kraju imenuju vršiteljem dužnosti.