‘E, LIPI MOJ, KAKAV GLIB, KAKVO BLATO!’ Kosor se prisjetila rana iz prošlosti, otrovnu strelicu uputila HDZ-u

Autor: Dnevno.hr

U utorak je izjavu za medije dao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Spita Zoran Đogaš koji će se u drugom krugu boriti s Ivicom Puljkom.

Kako je rekao, ovdje vlada politika koja je ‘glib, blato, dno dna, dno dna ljudskog roda’.

No, tvrdi, to ih neće pokolebati. Nadalje je rekao da mu se zgadila ovakva politika, no čovjek svojim primjerom treba pokazati da se može drugačije.





Na taj se njegov komentar osvrnula bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je 2013. godine izbačena iz HDZ-a.

“Nestranački kandidat velike stranke u Splitu koji se ne želi nikada upisati u stranku koju predstavlja, žali se na blato i glib u politici. E, lipi moj! A zamisli da se upišeš u stranku pa da te izbrišu i da ti okrenu leđa. Kakav glib, kakvo blato, jel’?”, napisala je Kosor na Twitteru.

