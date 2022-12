DVOBOJ ‘VLADARA HRVATSKE’! HDZ-ovci se prvi put ozbiljno sukobili s potencijalnim saveznicima, jasno poručuju: ‘Mi smo prvi, nama je dovoljno i neriješeno’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Građane hrvatske metropole neugodno je iznenadila najava gradske vlasti i gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će kao novogodišnji poklon dobiti povećanje cijene vodnih usluga.

Još od preuzimanja gradskih dvora nakon smrti bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, bilo je jasno da je zagrebački proračun teško održiv i da su rashodi, oni vidljivi i nevidljivi, ogromni i potencijalno pogubni za Grad.

Iako se prvih godinu dana iz redova Možemo pravdalo da su ih dočekali veliki “kosturi iz ormara”, danas to više nije tako i teško je za sve nedaće i probleme kriviti bivšu vlast.





Sudar titana

S obzirom da je nova zelena ekipa najavljivala da neće biti nikakvih poskupljenja, ovo potencijalno vrlo veliko povećanje od 20% može biti veliki udarac i na popularnost stranke. S druge pak strane, na sjednici vlade u četvrtak HDZ-ova vladajuća koalicija je odgodila primjenu Uredbe o vodama kako bi spriječila poskupljenja vode na razini jedinica lokalne samouprave.

Premijer Andrej Plenković nakon rezimea važnih događanja od prethodne sjednice vlade, najavio je upravo odgodu primjene Uredbe o visini naknade za korištenje voda kao važnu i prijelomnu.

“Odgodit ćemo primjenu te uredbe za godinu dana i na taj način omogućiti svim jedinicama lokalne samouprave osobito Gradu Zagrebu, Splitu i drugim velikim gradovima da nema potrebe za dizanjem cijena vode jer na ovaj način ima dovoljno snage da vodimo računa o našim građanima i ukupnim troškovima koje oni imaju u svom kućnom proračunu”, rekao je Plenković.

Nakon toga, i ministar gospodarstva Davor Filipović pojasnio je odluku, ali se i pohvalio da je vlada jesenskim paketom mjera osigurala da električna energija za vodovode ostane ista.

“‘Ovom Uredbom predlaže se da se taj početak pomakne za 1. siječnja 2024. godine sve kako bismo zaštitili standard naših građana i kako ne bi došlo do najavljenih poskupljenja. Ovom prilikom pozivam sve koji su najavili da će poskupiti vodu, da od toga odustanu. Pozivam i one koji su to namjeravali napraviti da to ne rade”, rekao je Filipović.

Svatko ima svoje argumente

A Tomislav Tomašević je komentirajući najavljeno poskupljenje vode u Zagrebu za 20 posto napomenuo da je to neizbježno.









“Imamo operativne gubitke u poslovanju, a u ovom poskupljenju vode od oko 20 posto, tri četvrtine od toga će ići u investicije”, istaknuo je Tomašević podsjetivši da u vodovodnoj mreži ima 3500 kilometara cijevi za vodoopskrbu iz kojih curi 50 posto vode.

Kuha li se iza zavjese potencijalan sukob između najjače stranke i one koja bi potencijalno mogla postati najbitniji faktor u narednom izbornom ciklusu, saznali smo od upućenih bliskih vrhu stranaka. Također, treba naglasiti da su HDZ i Možemo u ovom trenutku stranke koje raspoložu su s dva najveća proračuna, HDZ ima nacionalni, Možemo gradski zagrebački. U HDZ-u smatraju kako im je ovo dobra prilika za “prokazati nesposobnost Možema” te da na valu najavljenog poskupljenja treba zajahati i okrznuti popularnost zeleno-lijeve koalicije.

“Oni su se dosad mogli provlačiti i kroz nekakve nebitne ideološke odluke sakrivati one bitne, poput upravljanja proračunskim sredstvima koja na koncu dovode do poskupljenja jer ne znaju kako preraspodijeliti novac da ne ide na štetu građana”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a dodajući da u političkom smislu ovo ne može naštetiti njihovoj stranci.









“Znam da se puno pisalo o eventualnoj projektnoj ili koalicijskoj suradnji nakon izbora između nas i Možemo, no mislim da smo u dobroj poziciji te da imamo svako pravo pokazati ljudima na sve mane Tomaševićevog tima. Ako će nakon izbora biti takva situacija da je jedina opcija za stvaranje nove vladajuće većine, ne sumnjam da će se oni doći pokloniti i tražiti da im pružimo ruku suradnje, bez obzira na naše ponašanje prije izbora.

A to vam je kao utakmica između Belgije i Hrvatske, nama je dovoljan i izjednačen rezultat, dok oni moraju uzeti sva tri boda i napasti nas. Mi ne moramo ništa, mi smo najjača stranka i možemo kalkulirati”, izrazio se u sportskom duhu naš sugovornik.

Plenković nema puno prostora

S druge strane, iz krugova bliskih zelenima saznajemo kako nisu očekivali vladin protuprijedlog oko poskupljenja voda te smatraju da oni niti nemaju takve ovlasti.

“Mi smo jasno svoje rekli, do poskupljenja dolazi zbog loše vodne infrastrukture koja se godinama srozavala, znamo tko je za to kriv. Do poskupljenja mora doći, a potrudit ćemo se da to najmanje osjete oni najsiromašniji. Vlada tu nema prostora za puno manevriranja, mi smo ipak Zagreb i grad s najvećim proračunom”, rekao je naš sugovornik.

Podsjećamo, izbori bi trebali biti za godinu i pol, a prema svim projekcijama teško da će HDZ moći stvoriti vlast bez suradnje s nekom velikom opcijom poput, prema trenutnim anketama, Možemo koja je treća stranka po snazi u zemlji jer je dugo najavljivana “velika koalicija” između HDZ-a i SDP-a postala znanstvena fantastika.

S desnicom je Plenković na dosta dijametralno suprotnim stranama i mnogi analitičari smatraju da je suradnja s Možemo izgledna nakon izbora….