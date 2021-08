DVIJE VELIKE KRIZE PLENKOVIĆEVE VLADE! Stiže nikad neizvjesnija jesen: Jedan ministar pred posebnim je izazovima

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković trenutno je u prilično stabilnoj poziciji, kada su u pitanju odnosi snaga unutar sabornice. Iako je u parlamentu donedavno imao tanku većinu, raspad sistema u Domovinskom pokretu, ali i raskol unutar SDP-a Plenkoviću su jamstvo za stabilnu parlamentarnu političku jesen u kojoj bi mogao niknuti pokoji novi žetončić koji će doprinijeti njegovom ionako korektnom položaju.

No to ni izbliza ne znači da pred Plenkovićevom Vladom stoji mirna i stabilna jesen, upravo suprotno, pred premijerom, ali i pred cijelom vladajućom garniturom golemi su izazovi. Prije svega, Plenkovićev je cilj povećati broj građana cijepljenih protiv korona virusa, što se do sada pokazalo kao ogroman izazov.

Kampanja za procijepljenje u kojoj su Capak i družina nastojali angažmanom estradnjaka motivirati građane da se cijepe nije urodila plodom, cilj je bio do početka srpnja procjepiti 50 posto građana, no taj cilj nije pravodobno postignut, a pred nama su novi sojevi, ali i početak školske godine u sklopu kojega se planiraju masovna procijepljenja po školama, pričemu u Vladi očekuju revolt roditelja, ali i prosvjede građana, budući da se za sada ne zna što će biti s trećom dozom cijepiva, o kojoj se uvelike spekulira.

Stidljivi protesti protiv mjera po Hrvatskoj su već počeli, a ukoliko budu primorani ponovno zatvarati određene djelanosti što nije nemoguće u Vladi ne odbacuju mogućnost novih, znatno ozbiljnijih pobuna od kojih Plenković također ozbiljno strahuje, baš kao što u Ministarstvu financija strahuju od poskupljenja cijena hrane i osnovnih žitovnih potrepština. Taj će trend biti teško zaustavljiv, a sve je izglednije da ni država neće imati dovoljno sredstava za naknade koje su donedavno isplaćivali poslodavcima kako bi sačuvali radna mjesta pa se nakon sezone očekuje porast broja nezaposlenih. Očekuje se u narednim tjednima i novi val migranata, odnosno migrantska kriza koju bi mogla prouzročiti događanja u Afganistanu.

Sam je Plenković na nedavno održanoj sjednici Vlade naznačio kako je broj novozaraženih od Covida-19 veći upozirivši da je nezadovoljan brojem cijepljenih građana. ”Nadamo se da će se nakon ljetne stanke ipak veći broj ljudi odlučiti za cijepljenje. Proteklih mjeseci 80% umrlih od korone nije bilo cijepljeno. Ljudi koji su preminuli, bili su većinom teško bolesni s brojnim komorbiditetima”, poručio je Plenković dok je resorni ministar Vili Beroš priznao kako svjedočimo epidemiji necijepljenih na ulazu u četvrti val.

Očekuje li Hrvatsku novi migrantski val još je jedno od pitanja kojim će se u nadolazećem periodu baviti vladajući s posebnim naglaskom na ministra Davora Božinovića koji je nedavno kazao kako je zakljuučak na razini šefova diplomacija i ministara unutarnjih poslova taj da se za stanje treba pripremiti brzo te da je politika Europe sve više zaštita vanjskih granica Europske unije.

”Razgovarali smo i postignuto je razumijevanje da se ne smije ponoviti situacija iz 2015. kad je veliki izbjeglički val došao na granice europskih zemalja jer to nije rješenje”, izjavio je nedavno Božinović dajući naslutiti da su i pred njim, i pred cijelom Vladom, ali i pred EU veliki izazovi.