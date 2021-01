DVIJE HDZ-ove TAJANSTVENE DAME: Plenković s njima priprema presedan

Premda se u javnom prostoru o lokalnim izborima ne govori previše, u HDZ-u se za te svibanjske izbore posljednjih nekoliko tjedana pripremaju punim kapacitetima.

Kako svjedoče naši sugovornici iz vladajuće stranke i premijer Andrej Plenković ozbiljno se ‘zagrijao’ za lokalne izbore. No bez obzira na što će to u većini lokalnih sredina kandidati biti provjereni i uhodani kadrovi, ipak, ponegdje je Plenković silom prilika primoran birače iznenaditi neočekivanim imenima, ali i nekim novim licima koja do sada nisu imala prilike kandidirati se u svojim sredinama.

Premijerova iznenađenja svakako bi mogle biti dvije HDZ-ove potencijalne kandidatkinje za županice u Karlovačkoj i Požeško slavonskoj županiji u kojima je stranka i prije isteka mandata ostala bez župana. Kao što je poznato karlovački župan Jelić još je ljetos podnio ostavku na sve pozicije, kako stranačke tako i one županijske, dok požeški župan Alojz Tomašević nije član HDZ-a još otkako je optužen za obiteljsko nasilje.

Umjesto Tomaševića HDZ bi Slavoncima trebao ponuditi poznatu pleterničku gradonačelnicu Antoniju Jozić, ženu koja je u stranci još od početka 90-ih i koja se u svojoj sredini već dokazala pobjedama na izborima. Dokazati se zato tek treba potencijalna kandidatkinja za karlovačku županicu, radi se o županovoj zamjenici koja još od njegove ostavke obnaša dužnost županice, samozatajna Martina Furdek Hajdin članica je HDZ-a. Nije previše medijski eksponirana no u karlovačkom kraju svjedoče kako je riječ o korektnoj ženi koja će se sasvim sigurno dokazati u pozitivnom svijetlu.