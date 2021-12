DVA ZVUČNA IMENA SU U IGRI! Bivši SDP-ovci kreću u osnivanje stranke? Ovo bi mogli biti novi predstavnici ljevice

Autor: Iva Međugorac

Odbačeni saborski zastupnici SDP-a koji su u međuvremenu formirali vlastiti zastupnički klub nakon nedavno održanih unutarstranačkih izbora u Partiji shvatili su da za njihov povratak u SDP više nema mjesta, ondje su naime izdominirali kadrovi aktualnog šefa Peđe Grbina. No, to što za njih u redovima socijaldemokrata nema mjesta, ne znači da su bivši SDP-ovci odustali od vlastitih političkih ambicija. Za sada unutar sebe djeluju kao zastupnički Klub nastojeći se ustrojiti kao glasna i argumentirana oporba, kada se kao takvi nametnu u javnom prostoru, idući cilj kojega razmatraju jest osnivanje nove stranke, za koju ime još nisu otkrili. Kako tvrde upućeni, bivši SDP-ovci definitivno razmišljaju o nadolazećim parlamentarnim izborima te će na njima nedvojbeno nastupati, iako još nisu odlučili kada će i na koji način oformiti svoju novu stranku, po kuloarima se šuška da se i na tome počelo raditi.

No, ovi iskusni političari svjesni su da se tu radi o kompleksnom poslu, jer osnivati novu stranku znači formirati ogranke, raditi na njenoj popularizaciji, infrastrukturi i širenju članstva radi čega navodno već jesu počeli obilaziti teren gdje ih uglavnom dočekuje razočarano članstvo SDP-a, i oni koji su nezadovoljni aktualnim vodstvom iz stranke već istupili. Unutar sebe bivši SDP-ovci vode polemiku i oko toga tko bi u slučaju osnivanja stranke trebao i mogao biti njihov predsjednik, a u tom kontekstu spominju se dva imena. Jedno od njih ono je bivšeg šefa SDP-a Davora Bernardića, koji se doduše u svojim srazovima s Plenkovićem te u svojim medijskim istupima nije proslavio, no bez obzira na to Bernardić uživa simpatije svojih kolega koje vjeruju da je ‘Bero’ politički sazrio.

Drugo ime oko kojega se vodi rasprava jest ono utjecajnog slavonskog socijaldemokrata Domagoja Hajdukovića, koji je samoincijativno i iz principa istupio iz SDP-a nezadovoljan odbacivanjem kolega kojima se u Klubu pridružio. Hajdukovića u novom Klubu nazivaju iznimno obrazovanim i ambicioznim te tvrde da bi njegov ozbiljniji angažman u političkoj areni mogao značiti velike iskorake. Tko će u konačnici predstavljati nove, stare SDP-ovce kao njihov šef i kada će doista udariti temelje svoje nove stranke ostaje za vidjeti.