DVA ZAGONETNA DOGAĐAJA! Što u tišini priprema Ivan Anušić? Plenković nije oduševljen onime što vidi

Autor: Iva Međugorac

Već se dugo u hrvatskoj političkoj areni ne spominje odlazak bivše ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak koja je naprasno ispraćena iz Vlade premijera Andreja Plenkovića, što njoj nije najbolje sjelo. Premda se očekivalo da će Tramišak nastaviti burno djelovati, ona se naprosto naglo ugasila, a s njenim odlaskom utihnuo je i osječko-baranjski župan Ivan ANušić, potpredsjednik HDZ-a koji se ujedno smatrao političkim zaštitnikom mlade ministrice.

Anušić se u zadnje vrijeme ne eksponira

Bez obzira na to što se Anušić u posljednje vrijeme ne eksponira previše, o njemu se u HDZ-u uvelike progovara, a te govorancije ne sviđaju se previše premijeru Andreju Plenkoviću, što i ne iznenađuje previše kada se znade da u vladajućim redovima upravo u Anušiću prepoznaju njegova najvećeg konkurenta.





Osječki župan je sa svih izbora na kojima je sudjelovao- bilo da se radi o onim lokalnima, bilo da je riječ o onim nacionalnim uspio osvojiti ponajveći broj preferencijalnih glasova, što mu je zasigurno dalo vjetar u leđa. U jednom trenutku uoči unutarstranačkih izbora Plenković je Anušića prigrlio kao svojeg saveznika u srazu s takozvanom unutarstranačkom desnicom koju je predvodio Miro Kovač, no što je vrijeme više odmicalo i što je Plenkoviću postajalo jasnije da Anušićev utjecaj raste to se on više počeo odmicati od njega.

Odnosi između Plenkovića i Anušića danas su do te mjere zategnuti da njih dvojica praktički ni ne komuniciraju, a u HDZ-u tvrde da Plenković na županovoj eliminaciji radi skoro dvije godine.

Plenkoviću eliminacija Anušića ne polazi za rukom

No, izgleda da mu to baš i ne polazi za rukom, mada se u vladajućim redovima očekivalo da će Anušić pokrenuti revoluciju nakon odlaska ministrice Tramišak osječki župan odabrao je posve drugačiju strategiju te se pritajio čekajući da Plenković nastavi slabiti. Dok župan čeka oko Plenkovića se vrte afere poput primjerice one AP, pitanje je kako će se dalje rasplitati europska istraga oko premijerove prijateljice Gabrijele Žalac, a upitno je i hoće li se još koji ministar naći pod kakvom istragom i iza rešetaka kao što se to najavljuje iz Ureda europskog javnog tužitelja.

Sva ta pitanja potencijalne su prilike za Ivana Anušića, koji po svemu sudeći ima znatno veće ambicije od onih lokalnih. Dio HDZ-ovaca upravo njega dugoročno vidi na čelu svoje stranke pa u konačnici i na čelu Vlade. Oni koji Anušića poznaju reći će kako se radi o umjerenom konzervativcu, maloljetnom hrvatskom branitelju, velikom domoljubu i čovjeku ogromnih ambicija koji prije svega nije zadovoljan time što je njegova stranka pristala na koaliciju sa SDSS-om umjesto da se priklonila prirodnom partneru kao što je to recimo Domovinski pokret.

Osim toga, Anušić Plenkoviću zamjera i to što je Tramišak eliminirao bez ikakvih argumenata, dok se s druge strane na svakom koraku zalaže za njenu prethodnicu, aferama kontaminiranu Žalac koja je usput rečeno još uvijek članica vladajuće stranke. Nije se osječkom županu dopalo niti to što je Plenković iz vukovarsko-srijemske organizacije stranke odstranio njegova prijatelja i bivšeg dožupana Dabru, i to kako bi sačuvao Marija Banožića na čelu ovdašnje organizacije HDZ-a koja je zadnjih tjedana ozbiljno uzdrmana uhićenjem župana Dekanića.









Važan susret za Anušića

Dok se u HDZ-u brinu zbog privedenog župana nastojeći izbjeći nove izbore ANušić po svemu sudeći djeluje na vlastitom brendiranju i pozicioniranju pa se tako nakon povratka iz Sjedinjenih Država zaputio do susjedne Bosne i Hercegovine, odnosno do Banja Luke gdje se susreo sa biskupom Franjom Komaricom. Interesantno je da su i Anušićevo putovanje u Ameriku, ali i ovaj susret s biskupom popratili samo lokalni, slavonski mediji, iako to nije nimalo beznačajan događaj.

Naime, osječko-baranjski župan na susret s biskupom otišao je na Komaričin poziv, a time je nedvojbeno za nastavak svojeg političkog djelovanja osigurao potporu djela crkve koja Plenkoviću nikada do kraja niti nije bila naklonjena.









”Katolička crkva oduvijek je bila vezivno tkivo Hrvata u Bosni i Hercegovini, a njena je uloga u današnja turbulentna vremena osobito važna. Zato mi je iznimno zadovoljstvo posjetiti biskupa Komaricu, čiji dugogodišnji rad osobno iznimno cijenim. Kao što smo to dosad činili u suradnji s Hrvatima u Vojvodini i u Crnoj Gori, na sastanku s biskupom izrazio sam spremnost Osječko-baranjske županije da pomognemo i radu Biskupije. Hrvati izvan Domovine, a osobito oni koji žive u susjednim zemljama, jaki su onoliko koliko im pomaže matična država, stoga smatramo svojom obvezom biti im podrška koliko god je moguće u okviru naše nadležnosti ” rekao je župan Anušić komentirajući ovaj susret uz napšomenu da je Komaricu pozvao u uzvratni posjet.

Ogromna američka investicija stiže u Osijek

Nema dvojbe oko toga da je ANušić ovom posjetom koju je objavio i na društvenim mrežama osvojio simpatije i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, baš kao što bi simpatije šire javnosti mogao osvojiti kada u Osijeku krene u realizaciju gradnja velike tvornice medicinskih protetskih dijelova i mikročipova te matičnih ploča za autoindustriju u kojoj bi se trebalo otvoriti 1.700 radnih mjesta.

Radi se o jednoj od najvećih investicija u povijesti hrvatske države, a investitor je tvrtka Log Expert Five koja se lani u ožujku registrirala na zagrebačkom Trovačkom sudu. Njezini osnivači su tri tvrtke registrirane u Rumunjskoj – Log Expert Development, MB Cons Solutions i Broad TDS Project, s tim da se ovdje radi o američkom kapitalu. Bilo kako bilo, ANušiću se podosta toga uspješno posložilo, a izgleda da i on slaže svoju političku križaljku pa je stoga nedavno viđen i na tribini koju je održao njegov stranački kolega Miro Kovač. Je li to priprema za nacionalnu političku pozornicu ostaje za vidjeti, no iz onoga što se čuje po HDZ-u Plenković s takvim akcijama nije oduševljen.