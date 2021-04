DVA TAJNA MILANOVIĆEVA SAVJETNIKA! HDZ-ovci šire neobičnu teoriju: Ljudi s kojima komunicira destabiliziraju Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Premda se predsjednik Zoran Milanović u zadnjih nekoliko dana malo primirio, sukobi između njega i premijera Plenkovića u koje je uvukao dio HDZ-ovaca, ali i njihova koalicijskog partnera Milorada Pupovca, još su uvijek aktualna tema u vladajućoj stranci, ali i među predsjednikovim najbližim suradnicima.

Dok u Milanovićevom uredu tvrde kako je njegov jedini cilj urediti hrvatsko pravosuđe te s time krenuti od vrha, u HDZ-u u tu tezu ne vjeruju i napominju da je on bio premijer koji u pravosudnom sustavu nije napravio nikakve značajnije pomake. Baš zato vladajućom strankom kruže uvjerenja kako je Milanovićev cilj destabilizirati Plenkovića i njegovu Vladu te u nezavidan položaj dovesti cijelu stranku.

Kako naglašavaju naši sugovornici bliski Plenkoviću predsjednik u tome nije osamljen, navodno se nerijetko oko svih svojih odluka savjetuje sa bivšim predsjednikom Stipom Mesićem, a za pravne savjete često zvrcne i poznatog odvjetnika Antu Nobila.

Teško da Milanović to radi sam

”Sjetite se početka njegova mandata, on je djelovao kao da ga uopće niti nema, smirivao je Plenkovićeve poruke o tvrdoj kohabitaciji i obećavao kvalitetnu suradnju s njime, a onda se prije nekoliko mjeseci ‘oteo kontroli’, teško je za povjerovati da Milanović to radi sam i na svoju ruku, on se vrlo vjerojatno konzultira sa svojim savjetnicima, a on niti ne negira da se čuje s Mesićem”, komentiraju u HDZ-u u kojem vjeruju kako je Milanović iskoristio izbor predsjednika Vrhovnog suda za diskreditaciju Plenkovića i cijele stranke, što mu nije uspjelo.

”On se naglo zainteresirao za pravosuđe, kada je on to ranijih godina spominjao? Mi smo od početka znali da on Đuru Sessu želi na čelu suda, naš se ministar Malenica s njim sastajao na tu temu, govorilo se o mogućnosti da Orsat Miljenić preuzme Vrhovni sud, a onda je Milanović naglo i preko noći promijenio mišljenje, izigrao protokol i propise i krenuo u rat”, opisuju HDZ-ovci bliski Plenkoviću situaciju koja je ozbiljno uzdrmala predsjednika Vlade koji i bez krize s Vrhovnim sudom muku muči s korona krizom, i balansom između očuvanja ekonomije i očuvanja zdravstva.