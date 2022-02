DVA STANA, DVA AUTA I ZNAČAJNA UŠTEĐEVINA! Ovo je imovina šefa HNS-a kojem plaćate stanarinu u Zagrebu

Autor: Iva Međugorac

Godinama je HNS na glasu kao mala stranka, za velike karijere, a taj status potvrđuje i predsjednik te stranke Stjepan Čuraj. Premda se HNS u javnom prostoru već neko vrijeme ne spominje, otkako su nakon posljednjih parlamentarnih izbora izgubili ministarske pozicije, Čuraj je državni tajnik u Ministarstvu financija, što bi bilo zadovoljavanje forme i razduženje za to što HNS i sada podržava vladajuću većinu da Čuraj od svih deset državnih dužnosnika kojima ministarstva plaćaju najam privatnih stanova s obitelji ne živi u najvećem, i najskupljem stanu u Zagrebu.

Naime, koncem listopada 2020.godine Čuraj je iznajmio četverosobni stan od 112,55 m2 na Črnomercu, koji mjesečno plaća 9.103 kune, odnosno 1.213 eura, s tim da mu Ministarstvo pokriva najam 90 m2, koliko ima pravo temeljem Uredbe, dok preostali dio Čuraj podmiruje sam. Ugovor o najmu stana sklopili su Ministarstvo, fizičke osobe kao suvlasnici stana te Čuraj kao korisnik nekretnine te je utvrđeno da Ministarstvo snosi troškove od 6.753 kune, dok Čuraj snosi trošak za preostalu površinu stana i režijske troškove što ga u konačnici stoji 2.350 kuna.

Čuraj je inače otac dvoje djece, a kako je sam objasnio u razgovoru za Jutarnji tražio je četverosobni stan pošto ima muško, i žensko dijete, ali kako Državne nekretnine takav stan nisu imale tako je on potražio privatni smještaj te prijavio boravište u Zagrebu.

Inače, prema imovinskoj kartici Čuraj kao državni tajnik zarađuje plaću od 16.417 kuna te su ujedno on i supruga vlasnici stana u Osijeku od 120 m2 kupljenog plaćom i kreditom, nekretnina je procijenjena na 1.050.000,00 kuna, tu je i drugi stan u Osijeku od 55 m2, no Čuraj je suvlasnik trećine ove nasljeđene nekretnine vrijedne 300.000 kuna. Supruga je vlasnica Mercedesa B-klase iz 2014.godine koja je vrijedna 85.000 kuna, dok on vozi Škodu Suberb iz 2009.godine vrijednu 55.000 kuna. Pored svega toga, od naknada u nadzornim odborima i predstavničkim tijelima Čuraj je uštedio 178.000 kuna te dodatnih 20.000 eura od plaće, dok supruga ima ušteđevinu od 10.000 eura te otplaćuju dva kredita.