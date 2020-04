DVA PLENKOVIĆEVA KLJUČNA MANEVRA! Sad je sve jasno: Suradnici otkrili detalje

Do unatrag desetak dana premijer Andrej Plenković ponavljao je kako izbori nisu tema te da je njegova Vlada fokusirana na bitku s koronavirusom i ekonomskim posljedicama pandemije.

No, unatoč tome, ovih je dana popustio i između redaka dao do znanja da bi se izbori mogli održati usred ljeta, ne definirajući doduše precizan mjesec, međutim, očito je da se razmatra razdoblje od lipnja do rujna. Da je tome tako potvrdio je tijekom gostovanja na RTL-u Plenkovićev trbuhozborac i predsjednik Sabora Gordan Jandroković zazivajući izbore početkom ljeta, a na istom tragu bio je i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić koji je prvi javno priznao kako je realno pa i objektivno da izbori budu na ljeto.

Time je između redaka dao do znanja da Vlada namjerava izbjeći jesenske termine, što je iz njihova kuta gledanja i razumljivo, budući da se namjerava izbjeći izbore usred ekonomske krize koja nas nedvojbeno očekuje. Karte se polako, ali sigurno slažu pa bi Hrvatska doista usred ljeta mogla na birališta, a da bi se izbori u tom periodu uistinu održali potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta.

Prije svega, nužno je raspuštanje parlamenta, s čime se mora usuglasiti većina saborskih zastupnika, a tim se činom aktivira rok od minimalno 30, a najviše 60 dana u kojem se moraju održati izbori. Tu se od predsjednika Zorana Milanovića očekuje da odluči o tome na koji će se točno neradni dan u tom razdoblju održati izbori.

Dakle, kada bi se Sabor raspustio 11. svibnja izbori bi se mogli održati najranije 14. lipnja, a najkasnije 5. srpnja. No, za realizaciju tog plana Plenković mora skupiti 76 ruku, što neće biti lagan posao.

Svibanjsko raspuštanje Sabora značilo bi da se žetončići koji podržavaju Plenkovićevu vladu odriču svojih pet mjeseci mandata, a ne treba ni napominjati da je to i pet saborskih plaća.

SDP-u pak trenutačno ne idu u prilog izbori usred ljeta, jer valjanu kampanju nisu u mogućnosti provesti, a osim toga HDZ-ov rejting stabilniji je nego njihov.

Plenković međutim ima i drugu opciju za manevar pa bi tako primjerice mogao raspustiti Vladu, a padne li Vlada tvara se rok od 30 dana unutar kojega bi se trebala formirati nova saborska većina.

Sabor se smatra raspuštenim, ako se taj proces ne realizira, a malo je vjerojatno da bi se mogao realizirati. Sukladno tome, i ova opcija propisuje održavanje izbora u roku od 30 do 60 dana, tu opet termin održavanja izbora određuje Milanović.

No, i ovaj potez prilično je riskantan, jer bi se Plenković mogao zamjeriti biračima, a osim toga nije baš zgodno na izbore ići s pozicije premijera koji je srušio vlastitu Vladu. Stoga, ako doista želi na izbore, a očito je da želi Plenković mora pronaći metodu s kojom će pritisnuti koalicijske partnere da ga podrže.