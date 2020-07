DVA MLADA MINISTRA VEĆ IZAZVALA POMUTNJU Jedan priznao da je u strahu

Četiri ministarstva i jedan središnji ured manje gesta je to kojom je Andrej Plenković predstavljajući svoju novu Vladu poslao jasnu poruku.

Krajnji je čas za racionalizaciju državne uprave!

Doduše, smanjenje broja ministarstave ne znači automatizmom manju državnu upravu, no, simbolički tim činom Plenković najavljuje ono što se od njegove nove Vlade može očekivati. Dobro upućeni tvrde da je bez obzira na nužnost racionalizacije Plenković u velikim dvojbama, budući da se od njega očekuje da broj službenika smanjuje u kriznim vremenima, a to može rezultirati socijalnim nemirima.

Bez obzira na Plenkovićeve dvojbe, krizna vremena iziskuju efikasna ministarstva, i konkretne planove, što je i sam Plenković zanemario formirajući novu Vladu pri čemu su ključnu ulogu u konačnici opet imali unutarstranački odnosi. Spajanje resora branitelja i obrane od čega je Plenković odustao pokazatelj je utjecaja kojega na njega ima Tomo Medved. Iako se prvotno u HDZ-u govorilo o spajanju ovih dvaju resora, budući da su braniteljima novim zakonom riješena sva statusna pitanja, ovaj se plan izjalovio zbog straha od novih šatora i udara s desnice. Pripajanju dvaju ministarstava usprotivio se i Medved koji nije bio sklon preuzimanju Ministarstva obrane, a pošto spada u skupinu Plenkovićevih najlojalnijih suradnika te uživa veliko premijerovo povjerenje, šef Vlade uvažio je njegove sugestije.

Te su sugestije rezultirale dovođenjem Marija Banožića na čelo Ministarstva obrane. Ova je akvizicija u HDZ-u izazvala lavinu nezadovoljstva, upozoravalo se i na Banožićevo neiskustvo te progovaralo o ministarstvu u kojem se obrću milijarde kuna, a koje obuhvaća i Vojno sigurnosno-obavjšetajnu agenciju, ali i inspekcijske poslove te skrb o sustavu u kojem su tisuće ljudi. Takvo ministarstvo iziskivalo je ministra kojega krase iznadprosječne upravljačke sposobnosti, ali i autoritet kojega Banožićš sasvim sigurno nema.

Banožić se inače u HDZ-u spominjao kao kadar Tomislava Čuljka, kojega mnogi percipiraju kao važnog pozadinskog igrača, i baš zato Banožićev uspjeh u dijelu stranke tumačen je kao širenje Čuljkova utjecaja na stranku. No, izvori bliski Banožiću ističu kako je on doista na začecima karijere bio blizak sa Čuljkom, no, to za njegovu novu ministarsku fotelju nije bilo presudno. Navodno je baš Plenković u njemu prepoznao potencijal, s premijerom se zbližio kao ministar državne imovine i ovaj mu sada silno vjeruje.

Pod pritiskom se Plenković našao i zbog spajanja ministarstva pravosuđa s ministarstvom uprave, burno su zbog toga reagirali iz udruge sudaca. Osim što u pravosudnim krugovima nisu zadovoljni samim činom pripajanja pitaju se hoće li ministar Ivan Malenica moći obavljati posao koji se od njega očekuje. Mladog HDZ-ovca opisuje se kao neiskusnog političara koji u godinu dana nije uspio izgraditi autoritet, a šuška se kako i sam Malenica nije oduševljen spajanjem ministarstava te je u strahu od opsežnog posla koji ga očekuje.