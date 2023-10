Dva mjeseca agonije, sestra privedenog Boysa: To je da ti se želudac okrene

Autor: Iva Međugorac

Sve ovo skupa više nema smisla, a kraj se ne nazire. Mi smo u potpunom očaju, a posebno smo zgroženi postupanjem našeg konzulata u Ateni kao i postupanjem našeg Ministarstva vanjskih poslova to je da ti se okrene želudac– na taj način počinje s nama priču uznemirena sestra jednoga od hrvatskih navijača koji već dva mjeseca boravi u zatvoru u Grčkoj. Iako je i sama svjesna da njen brat nije trebao ići u Atenu, navodi da se do sada nekakav pomak ipak trebao postići te da se trebalo barem donekle otkriti što se dešavalo one noći kada su se pripadnici Bad Blue Boysa potukli s navijačima AEK-a prilikom čega je ubijen Michalis Katsouris.

Jedni se spašavali, drugi zatvarali

Naša sugovornica uvjerena je da je stotinjak mladića žrtvovano, a da su oni koji su imali veze ipak uspjeli zbrisati iz Grčke u kojoj je posebno burno dočekana nedavna naslovnica Nacionala u kojoj se navodi da je u zrakoplovu s Dinamovom ekipom iz Atene vraćen i slijepi putnik, odnosno jedan od pripadnika Bad Blue Boysa kojega je vodstvo Dinama u noći krvavih navijačkih sukoba prošvercalo u Zagreb u klupskoj odjeći. Prema pisanju spomenutog medija taj slijepi putnik zapravo je Dino Kordić, sin Željka Kordića zaposlenika i člana Skupštine Dinama. Mladiću je pri bijegu iz Atene navodno pomogla Vlatka Peras, koja je na očevu intervenciju poslala Brunu Markovića i Miljenka Sakomana da ga pokupe.





Baš kao što ta vijest nije promakla Grcima, tako nije promakla ni našoj sugovornici koja ima sve manje nade. Mnogi su uvjereni kako bi se doista hrvatski navijači slobode mogli domoći tek uoči parlamentarnih izbora kako bi se premijer Plenković mogao prezentirati kao njihov spasitelj. No, mnogi su isto tako uključujući i našu sugovornici uvjereni da hrvatska diplomacija ništa značajno nije učinila kako bi se privedenim Hrvatima pomoglo pa stoga i ona sada zaključuje kako je i Plenkovićevo putovanje u Grčku bilo dio političkog folklora. Prema saznanjima naše sugovornice Boysi bi u Grčkoj mogli ostati i do 18 mjeseci.

Kontaktirali i sa Grcima

‘U Grčkoj ne postoji klasični istražni zatvor kao kod nas već samo zatvor i on može potrajati do 18 mjeseci. Obitelji s kojima kontaktiram su u očaju, vrlo se rijetko čujemo sa onima koji su pritvoreni po grčkim zatvorima, mnogi od naših dečkiju susreću se s neugodnostima, a to što im je Plenković zajamčio sigurnost malo toga znači za njih”, navodi naša sugovornica te dodaje da još uvijek gotovo nikome s kime kontaktira nije jasno kako je moguće da se svih stotinu navijača ovako dugo drži iza rešetaka pošto je nemoguće da su razmjeri njihovih zločina jednaki.

”Mi smo naravno raznim kanalima pokušali doći i do predstavnika vlasti u Grčkoj, ali s njima nema velikih razgovora oni vam kažu da sve rade po zakonu i zakonskim propisima i na tome sva priča završava. Koliko će taj zatvor još potrajati više nitko ne znao, a mi imamo osjećaj da Grci ovime skidaju odgovornost sa svoje policije koja je te noći napravila pozamašan broj propusta, a zbog toga naši dečki prolaze i kroz svojevrsnu moralnu kaznu jer policija nije obavila svoj dio posla”, smatra naša sugovornica koja je uvjerena da zbog smrti navijača Grci ni ne mogu samo tako pustiti privedene Bad Blue Boyse pošto ih tretiraju kao organiziranu skupinu.

”Pitam se samo što bi bilo da je situacija obrnuta, da stotinu Grka već dva mjeseca čami po hrvatskim zatvorima bez ikakvih odgovora i objašnjenja, oni bi se vjerojatno odavno digli na noge i poduzeli vrlo konkretne diplomatske korake, mi se tome ne nadamo. Jednostavno smo se prestali nadati. Moj brat nije trebao ići u Atenu, to je sada vjerojatno i sam shvatio, teško da će takvo nešto ponoviti, ali to su uglavnom djeca koja su prepuštena na milost i nemilost ekipi po grčkim zatvorima”, naglašava naša sugovornica.

Sve se manje ova tema otvara u javnom prostoru pa je slijedom toga sve rjeđe komentiraju i ministri i premijer Plenković pa je doista za očekivati da bi agonija privedenih mladića mogla potrajati još podosta dugo. A za to vrijeme, među članovima njihove obitelji tinja nezadovoljstvo, spominju se i razni prosvjedi, no za sada još ništa službeno nije dogovoreno.