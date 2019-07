DVA MINISTRA NIJE SMIO PIPNUT! Izvor iz HDZ-a: Plenkoviću je zaprijetio! Nije ni zucnuo

Autor: Iva Međugorac

Napetost se mogla rezati nožem, opis je kojim se možda ponajbolje može oslikati stav i retorika premijera Plenkovića koji se nakon smjene ministara obratio javnosti. Premijer, koji je nastoja o ostaviti dojam da sve drži pod kontrolom, zapravo je bio izmnino nervozan, i živčan, a da stvari baš i nisu tekle po planu, svjedoči činjenica kako je danima vijećao oko toga koga može, a koga ne može maknuti iz svoje Vlade. U konačnici, ipak je prelomio pa se tako rastao sa svojim dojučerašnjim kolegama i ministrima koje je na sva zvona branio.

U skladu s time saznalo se da na poziciju ministrice žalac, dolazi ministar rada Marko Pavić, osim toga, Nadu Murganić zamijeniti će saborska zastupnica Vesna Bedeković, dok na Tolušićevo mjesto dolazi Marija Vučković, fotelju Marije Pejčinović popuniti će iskusni veleposlanik Goran Grlić Radman, a na Marićevo mjesto stiže Mario Banožić, od ranije je poznato kako Kuševića mijenja Ivan Malenica, a na poziciju ministra rada stiće Josip Aladrović.

No, kada je već sve tako vješto posložio postavlja se pitanje zašto je premijer nervoza, a odgovor se pak nazire u njegovom HDZ-u u kojem je nakon rekonstrukcije zavladala više no burna atmosfera, dobro upućeni prepričavaju kako je na noge ustao Josip Đakić koji je bjesnio i premijeru poručivao kako nije u redu da miče Tolušića te da neće dati svoj glas ministrici Mariji Bedeković, a u priču je pak uskočio i Milijan Brkić koji je navodno pokušavao primiriti Đakića. No dok se Đakić primirio na svoju ostavku nije pristao ministar zdravstva Milan Kujundžić, on je vrlo jasno dao do znanja premijeru da će mu u sabornici stvoriti ozbiljne probleme ukoliko ga makne s funkcije, i da na ostavke na ovaj način ne pristaje, kako je Kujundžić tip koji u HDZ-u itekako dobro kotira premijer je od njegove smjene odustao, a osim toga Plenković je navodno kanio eliminirati i mladog Butkovića, no u moru aferama opterećenih ministara taj potez nije smio povući, jer Butković u svojem resoru odrađuje sasvim solidan posao. No, i sada kada je sve više, manje jasno priča ni izbliza nije gotova, jer se postavlja pitanje što će biti s ministrima koji su bivši, a koji će uskoro aktivirati saborske mandate.