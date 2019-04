DVA MINISTARSTVA U MEGA AFERI! Na uštrb braniteljice pogodovali dami čiji je životopis nestao!

Iako to uz njenu funkciju baš i ne priliči, nova, nedavno imenovana ravnateljica Nacionalnog parka Krka Nella Slavica, ne pojavljuje se u medijima, usprkos aferi koja se oko nje zakotrljala, u vrlo kratkom roku nakon imenovanja. Naime, kao što je poznato Slavica je izuzetno zanimljiv fenomen, čak i u zemlji kao što je naša, a koja je navikla na uhljebe raznih kategorija, jer posjeduje dvije stranačke iskaznice, onu HDZ-ovu, kao i onu HNS-ovu. Na poziciju je imenovana odlukom resornog ministra Tomislava Ćorića, a njeno imenovanje zagovarao je i ministar Lovro Kuščević koji je tvrdio kako se Vlada na njeno imenovanje odlučila samo po jednom kriteriju, onom stručnom.

Zanimljivo je kako je osim same Slavice, nedostupna i njena biografija iz koje bi trebalo biti vidljivo po kojem se to točno stručnom kriteriju domogla pozicije koju trenutno obnaša. O njenom je imenovanju javno progovorila i doktorica Ljiljana Zmijanović, jedna od kandidatkinja za ovu poziciju, koja je kako saznajemo zbog rezultata natječaja uložila žalbu splitskom Upravnom sudu zatraživši upravni nadzor od Ministarstva uprave.

Zmijanović je inače među kandidatima bila jedina doktorica znanosti, a osim toga s doktorskom dizertacijom bavi se upravo temom zaštićenih područja te ima status nezaposlene hrvatske braniteljice, što je također navela prilikom natječaja. Usprkos tome povjerenstvo u čijem je sastavu predsjednica Anja Bagarić te članovi Igor Vuković i Igor Kreitmeyer odlučilo je da je najbolji kandidat ipak Slavica.

Dodatni problem leži u tome što je Zmijanović ustvrdila da Slavica suprotno javnim navodima po struci nije magistra ekonomije, kako je naglasila u dokumenbtaciji koju je dobila na uvid nije zatekla dokument koji bi taj akademski stupanj potvrdio. Inače, kako saznajemo Zmijanović se pozvala i na Zakon o braniteljima te se obratila i ministrima Medvedu te Krstičeviću. Ovdje se ne radi samo o jednom slučaju, već je riječ o negativnoj selekciju u kadroviranju te je riječ o uoravljanju javnim dobrom, što bi trebalo biti javna stvar i temeljni princip demokracije. Inače, kada već govorimo o NP Krka valja spomenuti i SDP-ova Krešimira Šakića, iz šibenskog ogranka.

Karijera mu je uzlaznom putanjom krenula kada je njegov SDP osvojio vlast u Šibeniku, prije toga bio je voditelj male turističke agencije na Murteru, ali u svega godinu i pol dana mijenja tri direktorske funkcije, pa mu se kroz biografiju tako provlače crtice voditelja tvrtke TEF, potom voditelja Studentskog centra, a potom i voditelja NP Krka.

Toliko mu je dobro išlo vođenje da su ga u 24 sata prilikom sastavljanja top liste uhljeba uvrstili u top 10 najvještije pozicioniranih dužnosnika u našoj zemlji. No, tu po svemu sudeći nije kraj, a naša dobro upućena sugovornica tvrdi da je ono što se sada događa nadmašilo sve do sada. Dotični je naime bio jedan od kandidata za Ravnatelja NP Krka, a kako nije uspio u natječaju Upravno vijeće ga je imenovalo Voditeljem odsjeka za financije, što bi i bilo razumno, da nisu propustili raspisati javni natječaj, kako se to nije dogodilo ispada da je Šakić imenovan na ovu poziciju mimo natječaja.

Odgovor na pitanje zašto je tome tako krije se u eri kada je bivši SDP-ov ministar Mihael Zmajlović ravnao Ministarstvom zaštite okoliša, a u tom periodu navodno je posredstvom upravnog Vijeća, a u dogovoru sa Šakićem dodana klauzula u Ugovor, da ga treba rasporediti na radno mjesto bez natječaja, što je kontradiktorno, kako sa Statutom, tako i sa Ustavom RH. Ono što našu sugovornicu najviše iznenađuje, zapravo je javna potpora koju Šakić uživa od šefa Županijskog HDZ-a, pa se nameće pitanje zauizma li se to HDZ-ovac za SDP-ovca i s kojim ciljem?