DVA KLJUČNA SAVEZNIKA! Plenkovićevi ljudi pripremaju senzaciju

Osvojio je pobjedu na parlamentarnim izborima, a njegovi kadrovi zasjeli su u predsjedništvo HDZ-a, no pred premijerom Andrejom Plenkovićem stoji još jedna značajna borba koja bi se trebala odviti koncem studenoga, kada se ujedno održava drugi krug unutarstranačkih izbora, na kojima vladajuća stranka bira šefove lokalnih organizacija.

Izbori su to u kojima predsjednik Vlade vidi priliku za to da u cijelosti ovlada takozvanim terenom, pa se slijedom toga odlučio involvirati svoje kadrove u važne stranačke organizacije, inzistirajući na provedbi izbora bez obzira na kritičare koji su mu sugerirali da stranački festival demokracije valja odgoditi za epidemiološki povoljnija vremena, ali i iza lokalnih izbora, kako to ne bi izazvalo razdore među članstvom.

Pita li se HDZ-ovce, dva Plenkovićeva ključna čovjeka za Slavoniju definitivno su već izabrana, dok se oko ostalih organizacija tek valja konsolidirati. Nije nepoznanica da premijerovo povjerenje uživa Ivan Anušić, osječko-baranjski župan, član predsjedništva HDZ-a i kandidat za još jedan mandat na čelu županije, no svakako je iznenađenje to što je premijer vukovarsko-srijemski dio organizacije odlučio staviti u ruke Marija Banožića, koji slovi za kadar Tome Čuljka.

Bez obzira na Banožićevu bliskost s ovim stranačkim doajenom, upućeni svjedoče kako ministar obrane uživa veliko premijerovo povjerenje. On se založio za njegov ostanak u Vladi te mu uz negodovanje HDZ-ovaca prepustio resor obrane, a sada će pak on i Anušić biti dvojka koja će konsolidirati slavonske HDZ-ovce te ih pripremiti za nadolazeće lokalne izbore koji se održavaju u svibnju naredne godine. Plenković, kažu HDZ-ovci, već sada priprema teren u Slavoniji, kako se i na lokalnim izborima ne bi pojavili famozni crni labudovi.