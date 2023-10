Dva imena već su na popisu, Plenković sastavlja crnu listu: Mnogi u HDZ-u ovime će se šokirati

Autor: Iva Međugorac

Pripreme za parlamentarne izbore u HDZ-u su na veliko krenule, što nije niti čudno kada se po vladajućoj stranci već dugo progovara o tome da bi se izbori mogli održati već na proljeće iduće godine. To pak znači da će period do konca ove godine premijer Andrej Plenković zajedno sa svojim suradnicima iskoristiti za još ozbiljniji ulazak u kampanju, koja je za njega od presudnog značaja pošto će se na idućim parlamentarnim izborima boriti za treći uzastopni mandat. Nije iz toga teško zaključiti da je Plenković ušao u razdoblje u kojem baš ništa neće prepuštati slučaju.

Plenković ne dopušta propuste

Propusti se u kampanji naprosto ne opraštaju, i to je on o što je i sami Plenković jasno dao do znanja svojim suradnicima, ali i širem vodstvu vladajuće stranke u kojoj se vrlo dobro zna koliko je važno na nadolazećim parlamentarnim izborima osvojiti što veći broj mandata koji će onda otvoriti mogućnost za pregovore s potencijalnim koalicijskim partnerima. Pregovori s potencijalnim partnerima dugoročan su plan, a trenutno Plenković promišlja o ljudima iz svojih redova s kojima će krenuti u kampanju i sa kojima će popuniti HDZ-ove liste za parlamentarne izbore te se pri tome odlučio držati jednoga poprilično jednostavnog, a HDZ opet poprilično kompleksnog kriterija.





”Premijer je odlučio da će na liste moći ići samo oni za kojima se ne vuku nikakve afere, istrage i skandali zbog kojih su se pojedinci nalazili u središtu skandala, to će za stranku biti veliki izazov jer pojedinci u svojim sredinama imaju veliki utjecaj, a u isti mah imaju problema s aferama i istragama koje su u povojima, no Plenković ne želi da mu takvi ugroze kampanju i da se zbog toga nađe na meti kritika”, tvrdi to naš dobro upućeni sugovornik blizak predsjedniku Vlade te napominje da postoji mogućnost kako se ni dio aktualnih ministara ne nađe na stranačkim listama za parlamentarne izbore, no tko su ti ministri Plenković za sada nije odlučio, ali je zato vrlo blizu odluci o tome da se s lista izbace župani koji su povezivani s aferama i istragama.

S liste ispada župan Dekanić

”Najvjerojatnije se na listi HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji neće naći župan Dekanić, Plenković je već i nakon njegova izlaska iz pritvora preko Krunoslava Katičića naložio da se Dekanića što manje poziva na stranačke skupove i razna događanja, a njegovo ime teško da će se pojaviti na listi za parlament jer je Plenkoviću i inače ova županija dosta kritična što zbog odljeva kadrova, i ranijih tenzija, što zbog toga što u vukovarskoj županiji ima iznimno jaku konkurenciju u Domovinskom pokretu”, objašnjava naš sugovornik te napominje da bi se sličan scenarij mogao dogoditi i sa zadarskim županom Božidarom Longinom protiv kojeg je Uskok ovih dana otvorio istragu zbog sumnje da je trgovao utjecajem, odnosno da je iskoristio svoj položaj kako bi izbjegao plaćanje pristojbe u licu na otoku Istu.

Riječ je o prijavi koju je protiv Longina podnio oporbeni vijećnik Marko Pupić Bakrač koji je tvrdio da je početkom rujna župan Longin na Istu pristao svojim plovilom, ali da nije platio vez već iskoristio funkciju župana da se izvuče. Priča je ovo koja je punila i medijske stupce, a župan je pak tada nastojao objasniti kako se radi o nesporazumu.

“Riječ je o običnom nesporazumu i još jednom neuspješnom spinu ‘poštenjačine’ Marka Pupića Bakrača. Naime, prilikom naplate veza uz sebe nisam imao dovoljno novca jer je novčanik bio kod supruge koja je već otišla iz broda pa sam djelatnika ŽLU-a zamolio da račun platim kasnije, ali nisam znao da će ga on stornirati. Naravno da ne namjeravam ostati dužan Županijskoj lučkoj upravi i da ću platiti taj račun. Brod Sika je u vlasništvu mojeg sina, što je uostalom i javno dostupan podatak. Na Ist sam došao sa suprugom i kćeri na poziv prijatelja Davora Segarića i njegove supruge Maje. Večerali smo u tamošnjem restoranu i ja sam platio račun”, rekao je Longin u priopćenju. No, ono što govore u Plenkovićevom krugu daleko je intrigantnije pa se tako spekulira kako se Longin zamjerio ne samo premijeru već i zadarskom šefu Božidaru Kalmeti.

”Već su dugo odnosi između Longina i Kalmete poljuljani, a Longin se zamjerio i Plenkoviću radi toga što je u korektnim odnosima s predsjednikom Zoranom Milanovićem, kojeg je ugodno ugostio u svojoj županiji. Njega se i ranije pokušalo povezati s aferama, problematizirala se Longinova imovinska kartica, i još koješta, ali tek sada kada je ušao u svojevrsnu sivu zonu kod Plenkovića u javnom prostoru počinje analiza njegovih afera”, kaže naš sugovornik te napominje da Plenković svoju crnu listu tek sastavlja, i da bi ona na koncu mogla šokirati mnoge HDZ-ovce koji se nadaju još jednom zastupničkom mandatu.