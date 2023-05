DVA IMENA POSEBNO SU ZANIMLJIVA! Plenković kreće u pohod na desnicu: Ovo su ljudi na koje računa

Autor: Iva Međugorac

Dugo se premijera Andreja Plenkovića i u njegovim, odnosno HDZ-ovim redovima kritiziralo radi toga što je ugasio unutarstranačku desnicu, čime se ujedno udaljio i od desnog biračkog tijela koje je doduše od sebe odgurnuo i kroz koaliciju sa SDSS-om Milorada Pupovca, ali i kroz cijeli niz drugih poteza vodeći Vladu političkog centra, no Plenković se svojeglav kakav jest na te kritike nikada nije osvrtao. Premda se na kritike s desnog spektra nije pretjerano referirao premijer Plenković odnedavno je ušao u kampanju za parlamentarne izbore koja bi ujedno trebala biti i borba za treći uzastopni mandat, što će teško realizirati bez potpore desnog stranačkog krila i generalno bez glasova desnog biračkog tijela kojemu se već neko vrijeme nude i druge opcije poput primjerice Mosta ili pak sve popularnijeg Domovinskog pokreta.

Kritike unutar HDZ-a

Nedavno je u HDZ-u baš zbog gašenja desnice i straha od parlamentarnih izbora bilo burno, na taj problem Plenkoviću je pažnju pokušavao skrenuti čak i predsjednik Sabora Gordan Jandroković ukazujući na razjedinjenost unutar stranke, ali i na izostanak timskog rada. Te je sugestije Plenković po svemu sudeći uvažio pa već neko vrijeme odmjereno i taktički provodi strategiju preko koje će se nastojati zbližiti s desnim biračkim tijelom pri čemu bi mu najviše od svega trebao koristiti utjecaj ministra branitelja Tome Medveda, koji i jest jedan od rijetkih predstavnika konzervativne scene u Plenkovićevim redovima.





Da se Plenković zbližava s desnicom potvrđuju i u samom HDZ-u aludirajući pri tome uz ostalo i na izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji bi trebao donijeti novi model izračunavanja osnovice za određivanje osobne invalidnine hrvatskih branitelja, odnosno njeno povećanje. U sklopu novog zakona spominje se i osnivanje ustanove za trajni smještaj braniteljsko-stradalničke populacije.

”Iznos osnovnih prava iz Zakona koja se ostvaruju po osnovi oštećenja organizma iz Domovinskog rata i gubitka člana obitelji nužno je prilagoditi”, poručili su iz Ministarstva branitelja pozivajući se na ekonomsko stanje u održavi. Inače je osnovica za određivanje iznosa i uvjeta za ostvarivanje većine prava hrvatskih branitelja prema postojećem zakonu uvjetovana proračunskom osnovicom utvrđenom u Hrvatskoj, a ona se ujedno svake godine određuje Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, a od uvođenja prije više od 20 godina do danas nije se korigirala te iznosi 441,44 eura.

Medved na korak do realizacije

Prosječna neto plaća i troškovi života za to su vrijeme konstantno rasli, a prema podacima Ministarstva za preko 40 posto hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata osobna invalidnina mjesečno iznosi 15.23 eura. Prema novim prijedlozima koji slučajno, ili ne stižu baš u predizborno doba osnovicu bi odlukom određivala vlada kako se dugoročno ne bi opet iz istog razloga mijenjao zakon.

Vlada bi pak mogla odlučivati o tome ako postoje ekonomska opravdanost i financijske mogućnosti države, rečeno je iz Ministarstva uz opasku da sličan model postoji i u drugim propisima poput recimo Zakona o socijalnoj skrbi. Bilo kako bilo ove godine Plenkovićeva Vlada kani povećati prava branitelja koji su obuhvaćeni i paketima za pomoć socijalno ugroženim građanima, a uz povećanje invalidnine posebno je zanimljiva najava osnivanja ustanove za trajni smještaj branitelja kojima je potrebna tuđa pomoć i koji nisu u mogućnosti živjeti sami.

Nije tajna da je osnivanje ovakvih tipova domova najavljivano i ranije pa je pitanje hoće li ideja doista dugoročno zaživjeti, no u Medvedovom resoru tvrde da su oni na korak do realizacije. U prijedlogu izmjena Zakona o braniteljima navodi se i usklađivanje odredbi iz mirovinskog osiguranja poput primanja najniže mirovine tijekom zaposlenja do polovine radnog vremena te rad uz obiteljsku mirovinu, a u braniteljskom zakonu se te mogućnosti koje inače pruža zakon o mirovinskom osiguranju žele dodatno potvrditi.









I Zakon o jeziku za zbližavanje s desnicom

Kao što će se s braniteljima nastojati zbližiti ovim zakonom, tako je Plenković nakon nedavnog sastanka s predstavnicima Matice Hrvatske krenuo u realizaciju Zaona o hrvatskom jeziku i to po njihovom nacrtu, s tim da je Vlada podržala njihovu inicijativu temeljem koje će pripremiti konačni prijedlog ovog zakona koji se najavljuje dva desetljeća i koji bi mogao izazvati negodovanje u vladajućoj koaliciji, ali i pozitivno odjeknuti među desnim biračkim tijelom za kojega Plenković preko Ministarstva obrane priprema još jednu injekciju zadovoljstva u vidu najava o novim ulaganjima u obranu i Hrvatsku vojsku.

A da je na zaokret i na zbližavanje s desnicom spreman Plenković je demonstrirao i nedavno u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje je obilježena 25.godišnjica smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška pri čemu je on održao zapažen govor.









”Naravno da HDZ, kao povijesno gledajući najvažnija hrvatska politička stranka cijeni svoje velikane. Cijeni ljude koji su postavili temelje. I drži kontinuitet temeljnih odrednica državotvorne domoljubne politike, politike koja se zalaže za nacionalne interese. Jedno od nasljeđa je svakako i jačanje sposobnosti Hrvatske vojske. U današnje vrijeme imamo privilegiju zbog snažnog ekonomskog i financijskog položaja, zbog ostvarenih strateških ciljeva vođenjem politike modernog suverenizma, imati dovoljno snage i financijskih kapaciteta da je proračun Ministarstva obdaren veći nego ikada prije. Da Hrvatska vojska od iduće godine ima moderno ratno zrakoplovstvo nabavom višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale.

Da ćemo uložiti u Hrvatsku kopnenu vojsku, i to uz partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama sa borbenim oklopnih vozilima Bradley,da ulažemo u Hrvatsku ratnu mornaricu. Ali iznad svega, mislim da bi pokojni ratni ministar bio itekako sretan s onime što smo učinili za prava hrvatskih vojnika koju su sada u središtu naše politike i koji su respektirati i cijenjeni u hrvatskom društvu jednako kao i hrvatski policajci i hrvatski branitelji. Jer to su temelji naše politike, to je ostavština i predsjednika Tuđmana i ratnog ministra Gojka Šuška” rekao je predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković govoreći među ostalim i o Tuđmanovim i Šuškovim velebnim postignućima.

Zanimljivo je primijetiti kako se na ovom događaju u organizaciji HDZ-a pojavio bivši predsjednik te stranke Tomislav Karamarko kojega se u vladajućim redovima već neko vrijeme spominje u kontekstu povratka u politiku pa ne bi bilo neobično da se i on ukaže u Plenkovićevim redovima kao važna karika za zbližavanje s desnicom čemu svakako doprinose i generali Gotovina i Markač koji su se pojavili u Lisinskom gdje se ukazala i Tuđmanova kćerka Nevenka, ali i majka francuskog državljana Jean-Michel Nicoliera Lyliane Fournier. Prisutan je bio i general Ljubo Ćesić Rojs, a sve to pokazuje da HDZ polako, ali sigurno zbija redove te da će Plenković kao što se to potvrđuje i u njegovoj stranci pokušati ove izbore koji mu predstoje dobiti uz potporu desnice kojoj se tijekom mandata više puta zamjerio.