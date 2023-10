Dva HDZ-ovca u žestokom okršaju s Plenkovićevom samozatajnom ministricom: Odavno je trebala otići iz Vlade

Autor: Iva Međugorac

Afera za aferom niže se u resoru poljoprivrede kojim rukovodi HDZ-ova ministrica Marija Vučković s čijim aktivnostima nije oduševljen ni dobar dio njenih stranačkih kolega. Nedavno se tako saznalo da je Vučković intervenirala posebnim rješenjem da Poljoprivredno poduzeće Orahovica uveze 45.000 sadnica lijeske iz Bosne i Hercegovine premda je uvoz toga bilja iz trećih zemalja u zemlje Europske unije zabranjen. U prvom pokušaju uvoza prema pisanju Telegrama utvrđeni su propusti uvoznija, no Vučković je bez obzira na to posebnim rješenjem odobrila uvoz sadnica od dobavljača Eko Bosanska Posavina iz Dervente.

Matić godinama posluje s državom

Inače je vlasnik Orahovice poduzetnik Stipo Matić, prvi čovjek M-SAN grupe i tvrtke King-ICT koja je provodeći razne informatičke usluge za brojna državna tijela samo u prošloj godini odradila poslove vrijedne preko 37 milijuna eura. U ovoj godini s računa Ministarstva poljoprivrede isplaćeno im je preko pet milijuna eura, a ta tvrtka uspostavlja i održava skoro sve informatičke sustave ne samo u ovom ministarstvu već i u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi.

U presedanskom rješenju stoji kako se preko graničnog prijelaza Stara Gradiška odobrava dobavljaču PP Orahovica jednokratan uvezo sadnica lijeske od proizvođača i dobavljača Eko Bosanska Posavina iz Dervente, ali Državni inspektorat koji vodi HDZ-ov Andrija Mikulić taj je potez zabranio uz opetovanu opasku kako je uvoz toga bilja nezakonit, a rješenje Ministarstva nezakonito te zahtjev za dopunskom izjavom bespredmetan.





Problemi i sa afričkom svinjskom kugom

Radi čega je ministrica Vučković pokušala pomoći Matiću ostaje nepoznanica, premda iz tog resora jesu potvrdili da su urgirali u ovom slučaju. Već neko vrijeme u ministarstvu poljoprivrede potvrđuju i kako čine sve u borbi s afričkom svinjskom kugom zbog koje su u Slavoniji posebno ogorčeni, premda Vučković uvjerava javnost da se radi o iznimno opasnoj bolesti i najavljuje mjere pomoći ugroženim stočarima, iz Slavonije od stočara stižu poruke o zakašnjelim i pogrešnim reakcijama države kao i o tome da je brojnim obiteljima ugrožena egzistencija, što bi dugoročno moglo ugroziti i HDZ-ov rezultat na nadolazećim parlamentarnim izborima.

Premda Osječko-baranjska županija koja pokriva 35 posto proizvodnje svinjskog mesa u našoj zemlji na svojem području za sada nema zabilježen niti jedan slučaj ASK zbog toga što je virus raširen u susjednim županijama osječka se županija smatra područjem visokog rizika pa to vjerojatno i jest jedan od razloga zbog je župan Ivan Anušić inicirao sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika općina na kojem je zatraženo sufinanciranje dezinfekcijskih barijera, zaštitne opreme i punktova za dezinfekciju za vlasnike gospodarstava. Očekuje se kontinuirano izvještavanje stručnih službi Ministarstva poljoprivrede te koordiniranje aktivnosti lokalnih jedinica putem civilne zaštite te omogućavanje prometa testiranih testiranih zdravih svinja na gospodarstvima na kojima nema pojave bolesti, a nalaze se u blizini gospodarstava sa zaraženim svinjama.Osječko-baranjski župan Ivan Anušić istaknuo je da puno ljudi živi od uzgoja svinja i proizvodnje mesa te da se o tome mora voditi briga

“Predložili smo mjere za sprječavanje proboja ASK-a koje su svi prisutni gradonačelnici i načelnici jednoglasno usvojili i uputit ćemo ih svim nadležnim službama”, kazao je ANušić, a dio HDZ-ovaca smatra da je ANušić odlučio djelovati baš zato što Ministarstvo ne djeluje te da su ovi njegovi potezi svojevrsna kritika ministrici Vučković koja navodno već neko vrijeme ne uživa ni povjerenje premijera Plenkovića pa je se nerijetko spominjalo i na popisu onih koje bi Plenković mogao otpisati uslijed rekonstrukcije Vlade.

Povezivana i sa Pivcima

Kako se Plenković za sada na takvo što nije odlučio, tako neki u HDZ-u tvrde da Plenković na nju ne računa u idućem mandatu, međutim dio HDZ-ovaca tvrdi i kako je ministrici Vučković naklonjen Branko Bačić čije stavove Plenković poštuje te da je to jedan od razloga radi kojih se ona još uvijek nalazi na čelu ovog važnog resora. Oni koji Vučković poznaju reći će kako je ona diskretna, i nenametljiva žena koja nije sklona pobunama i dizanju hajku te da je to razlog zbog kojeg je Plenković poštuje iako se do sada nije pokazala kao neki pretjeran stručnjak za poljoprivredu. Dugo se po Nacionalu pisalo kako za njen opstanak u Vladi lobiraju i braća Pivac, a poznato je pak i to da je Vučković u vladi opstala i nakon što se saznalo za njeno veliko prijateljstvo s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac.

Interni dokumenti Ministarstva poljoprivrede otkrivali su i skandal u dodjeli potpora europske blagajne pri čemu je Grupa Pivac milijune dobila iz potpore kojom se podižu standardi u kojima se uzgaja stoka, dok paralelno svojim kooperantima koji skrbe o životinjama nisu isplatili niti cent, a svojevremeno se govorilo i da je Vučković pogodovala tvrtkama grupacije Braće Pivac pošto su međimurska tvrtka Vajda, Karlovačka mesna industrija PPK i Mesna industrija braće Pivac zajedno dobile preko 10 posto od ukupnih sredstava koja su bila namijenjena za Mjeru 14, a za koju je isplaćeno 257 milijuna kuna od čega je 33,5 milijuna otišlo na račun tri tvrtke grupacije Pivac u Ministarstvu poljoprivrede teze o pogodovanju promptno su demantirali, no nezadovoljstvo ministricom je ostalo po svemu sudeći i u njenoj stranci u kojoj nisu zadovoljni onime što je Plenković u protekla dva mandata učinio po pitanju razvoja poljoprivrede.