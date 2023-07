Dva desetljeća mega afera. Ovo je najkriminalniji dio Hrvatske, a možda i Europe: Nekretninske pljačke u režiji lokalnih šerifa

Autor: Iva Međugorac

Fažanski načelnik Radomir Korać, Sandra Pinzan- supruga županijskog pročelnika za poljoprivredu Ezia Pinzana, bivši službenik zadužen za izgradnju u Gradu Vodnjanu Emil Ferjančić, nekadašnji vodnjanski gradski vijećnik i građevinski poduzetnik Damir Iskrić, građevinski poduzetnik iz Fažane Zdravko Polančec i Ivan Stojakovski- popis je ovo osumnjičenika koji su se našli u središtu velike afere i istrage koja se odnosi na malverzacije oko legalizacije bespravno sagrađenih objekata na jugu Istre, koja se godinama u javnom prostoru spominje u kontekstu različitih afera, u koje su involvirani ondašnji vodeći političari. Premda često spominjana u ovom kontekstu, afere u Istri rijetko su kada doživjele veći interes javnosti, ali i konkretniji epilog pa su sve teze o aferama na istarskom poluotoku uglavnom ostale na razini javne tajne.

Istra je postala leglo afera

Treba reći kako Istra ima deset gradova i 31 općinu. ”Da DORH i Uskok samo malo zagrebu po poslovima lokalnih dužnosnika u Istri mogli bi godinama imati pune ruke posla”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz ovog kraja koji kaže da Istra vrvi gradonačelnicima, načelnicima i službenicima koji su se obogatili kriminalnim prenamjenama zemljišta. ”Jeftino prodana zemljišta godinama se prenamijenjuju u građevinska, a onda ona prerastaju u skupa gradilišta, osim toga kod nas je masa legaliziranih bespravnih objekata, što se činilo i čini koruptivnim putem. Istra je naprosto leglo, bastion svake vrste urbanističko-građevinskog kriminala kojega nikada nitko nije istražio na adekvatan način”, tvrdi naš sugovornik te kaže da su afere u Istri krenule u eri nedodirljivog Ivana Nine Jakovčića.

”Jakovčića su prozivali za brojne afere, ali on je ostao neokrznut mada se po Istri govorilo kako se ni čistačica u državnu službu nije mogla primiti bez njegova blagoslova, uostalom Jakovčić je i sebi kupio selo Sveti Juraj koje je pretvorio u kameni grad”, napominje naš sugovornik koji ujedno tvrdi kako u ovoj županiji danas caruju razni centri moći od duhanskog lobija, do narko biznisa i raznih drugih vrsta kriminala.





”Nitko vam to neće reći, ali Istra danas kada je kriminal u pitanju vjerojatno stoluje na vrhu ljestvice i to ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Ovdje su nepotizam, korupcija i droga modus operandi, ali je definitivno daleko najrasprostranjeniji urbanistički kriminal po modelu kupiš jeftino, prodaš skupo. Tko to i zašto tolerira je pitanje na višoj razini, i pitanje koje se nitko niti ne usudi postaviti javno jer je ovdje sve umreženo”, navodi naš sugovornik te podsjeća da su afere u Istri počele s onom čuvenom Dragonera-Barbariga.

Prva istarska megaafera

Nekadašnji članovi uprave Hypo banke Gunter Stridinger i Wolfgang Kulterer kupili su naime oko milijun kvadrata nacionalnog parka priobalja Brijuna gdje se ništa nije moglo graditi za oko šest eura po kvadratu. U ubrzanom procesu prenamjene u turističku zonu s mogućnošću gradnje kvadratni metar pozlatio se u 200 eura po m2, pa je zarada na tome iznosila 194 milijuna eura. Nastavilo se s aferom Dajla u kojoj se vrtilo oko 500 milijuna kuna kako bi se šuma urbanistički prenamijenila u golf teren. ”Na tome nije stalo nastavilo se s mnogo sitnijih afera, a poznato je da je i IDS-ov nekadašnji ministar kod Rovinja kupio zemlju za 900,000 kuna na kojoj se nije moglo graditi, ali prenamjenom i to postaje turističko zemljište koje je Veljko Ostojić prodao za 25 milijuna kuna zagrebačkom poduzetniku Dragutinu Biondiću, on je kao ministar morao odstupiti s dužnosti, ali ostalo mu je 24 milijuna kuna”, podsjeća naš sugovornik koji ujedno napominje da je ovaj model zaživio kod cijelog niza manje poznatih i manje eksponiranih gradonačelnika i načelnika koji su na taj način osigurali lagodan život ne samo sebi, nego i svojim unucima.

Bilo kako bilo, ovih je dana istarska policija objavila da su djelatnici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije u koordinaciji s Uredom za suzbijanje organiziranog kriminaliteta i korupcije krenuli u istragu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti. Riječ je o akciji kojom je obuhvaćeno 12 osoba koje se povezuju sa sumnjivim legalizacijama na području južne Istre odnosno nezakonita legalizacija niza građevinskih objekata na području Vodnjana, Banjola i Fažane pri čemu je najveću pažnju i izazvalo privođenje SDP-ova fažanskog načelnika Koraća.

On se od izbora 2017-te godine nalazi na čelu Općine Fažana, ali je i prije toga kao najbliži suradnik bivše načelnice bio jedan od važnijih aktera fažanske političke scene na kojoj ga poznaju i kao političara s fajterskim stavom koji je sklon verbalnim okršajima sa neistomišljenicima.

Načelnik već kazneno prijavljivan

Još je početkom ove godine Glas Istre pisao o Koraču zbog kaznene prijave koju je nepoznata osoba podnijela protiv njega i još nekoliko osoba radi navodnog krivotvorenja službene dokumentacija s ciljem legalizacije objekta u Peroju. Tada je na njihovu adresu stigao dopis u kojem se objašnjavalo kako je u srpnju 2022-e godine protiv načelnika i bivše savjetnice za prostorno planiranje Grada Vodnjana Dore Komparić te ovlaštenog arhitekta Dragana Štokavca radi navodnog krivotvorenja legalizacije nezakonito izgrađene vikendice u vlasništvu Koraća u Peroju na samo 200 metara od mora s izvrsnim pogledom na Brijune. U prijavi se tvrdilo da je Komparić postušajući po zahtjevu za legalizaciju podnesenom od strane treće osobe u Koraćevo ime sredinom svibnja 2018-te godine donijela Rješenje o izvanrednom stanju kojim je mimo zakona ozakonjena nezakonito izgrađena Koraćeva zgrada na jednoj čestici u Perou premda su svi sudionici postupka znali kako se radi o zgradi koja ne može biti legalizirana.

Navodilo se kako je izgrađena na oranici u lipnju 2011.godine, a preduvjet za legalizaciju objekata bio je da su oni sagrađeni prije toga perioda. Korać je tada navode odbacio, ali upućeni tvrde kako nije nemoguće da je baš ona okidač radi kojega je njemu i suradnicima policija s Uskokom zakucala na vrata. Kada je pak riječ o Emilu Ferjančiću koji je također priveden on je jedno vrijeme bio savjetnik vodnjanskog gradonačelnika Edija Pastrovicchija, a osim toga nekoć je bio i referent za izgradnju upravo u Vodnjanu gdje mu posao i je bio upravo legalizacija objekata.









Istragom je obuhvaćena i supruga pročelnika Piznana Sandra koja se spominjala jer je bespravno izgradila objekt uz samo more na naslijeđenom zemljištu u VOlmama pored Banjola. Riječ je o objektu koji je krajem 2015-te godine uz pomoć nekadašnjeg pročelnika Ibrahimovića nezakonito legaliziran, a kada je afera eskalirala Pinzan je zatražila poništenje rješenja te je objekt i uklonila. Bivši gradski vijećnik SDP-a iz Vodnjana Iskrić, građevinar je i predsjednik Nacionalne zajednice Bošnjaka Vodnjana koji je prema pisanju Istarskog.hr-a uhićen pod sumnjom da je počinio kazneno djelo poticanja na zloporabu položaja i ovlasti budući da je kao investitor tijekom mandata od Grada Vodnjana zatražio legalizaciju nekolicine svojih objekata koji nisu smjeli biti legalizirani.

Nije prvi ovakav slučaj

U medijima se zbog sporne legalizacije na atraktivnim lokacijama u vodnjanskom priobalju spominjalo i Ivana Stojkovskog. Koncem lipnja prošle godine u sličnoj akciji Uskoka i istarske policije poznatoj pod nazivom Dorina na istarskom području uhićeno je 15-tak osoba, a njih 26 obuhvaćeno je istragom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti, odnosno nezakonite legalizacije građevinskih objekata na području Grada Vodnjana. I ranije su se istarski lokalni šerifi spominjali zbog sličnih grijeha pa je tako u središte pažnje dospio i načelnik Višnjana Angelo Mattichi koji je prenamjenu vlastitog zemljišta s općinskim potpisao sam sa sobom. Spominjalo ga se i zbog toga što mu je supruga dobila posao u vrtiću koji financira Općina, a Jutarnji je pisao kako unatoč političkoj dužnosti koju obnaša svoj biznis odnosno obrt za postavljanje bazenske opreme nije prebacio na drugu osobu, već je on glasio na njega ostvarujući godišnje prihode od 160 tisuća eura.

Pored toga ovaj načelnik imovinsku karticu do konca 2021-e godine nije do kraja ni ispunjavao te na stranicama Općine nije objavljivao registre ugovora. Lokalni portal Istra 24 u više je navrata pisao o ondašnjim aferama koje je gotovo nemoguće pobrojati, a pažnju je privukla afera Pinzan u kojoj je podignuto više kaznenih prijava protiv aktualnih i bivših dužnosnika te članova njihovih obitelji.









U sklopu ove afere ispitan je prema pisanju ovog medija i istarski župan Boris Miletić, a osim toga Istarska županija izgubila je upravni sport protiv Državne komisije za kontrolu javne nabave jer ne može objasniti zašto je na spornoj javnoj nabavi od dva milijuna kuna odabrala najskuplju tvrtku pa se tako nametnuo zaključak kako bi se ovdje moglo raditi i pogodovanju.

Talijanski kriminalac poslovao u Istri

Nedavno je ovaj medij pisao i o Arturu Salvatoreu DI Capriju poznatome i pod nadimkom John koji se prošle godine predao talijanskoj policije, s tim da se dva mjeseca prije toga skrivao u Istri. On je prije par tjedana s 30-tak osoba među kojima je i njegovih troje djece završio na sudu u Frosinoeu, gdje ga se tereti da je vođa zločinačkog udruženja koje se bavilo prijevarama, pranjem novca, ucjenama i prostitucijom. Organizirajući te poslove klan DI Caprio je prema tvrdnjama talijanskih istražitelja koristio 23 tvrtke među kojima je njih sedam locirano izvan njihove zemlje odnosno u Rumunjskoj i Sloveniji, ali i Hrvatskoj.

Grupacija kojom je rukovodio ovaj po svemu sudeći kontroverzan tim preuzimala je tvrtke poduzetnika iz Italije, a priča je postala sumnjiva kada je jedan od poduzetnika počinio samoubojstvo, što je motiviralo talijanske istražitelje da provjere što se točno događa oko DI Caprija i njegova poslovanja slijedom čega istraga i jest pokrenuta. Priča je za istru zanimljiva utoliko što se DI Caprio prije par godina nastanio u Istri gdje je spominjan kao suvlasnik tvrtke Egica Caprisa sa sjedištem na Buijima. Suvlasnici te tvrtke koja se bavila ugostiteljskom djelatnošću bili su pak njegova kćerka Tecla i sin Pasquale.

Nakon toga kao vlasnica tvrtke navodi se Eliana Barbo iz Buja, a zatim i njena kćer Lena Korenika. DI Caprio je u Buju bio suvlasnik još jedne tvrtke koja se bavila nekretninama riječ je o tvrtci Buje Engineering gdje ponovno suvlasnica postaje Eliana Barbo i njena kćerka Lena. Tvrtku zatim preuzima tvrtka Bu BU Enterprising iz Slovenija u vlasništvu DI Caprijevog sina VItaliana, s tim da njome rukovodi Nina Maras. Suvlasnica transportne tvrtke AS Leondarno Transport koja ima podružnicu u Bujama jest Di Caprijeva kćerka Tecla, a tvrtku u Hrvatskoj zastupa Lena Korenika dok se kao jedan od suvlasnika navodi Pisillipo koji je DI Caprijev utamničeni nećak. Gazdina kćerka Tecla Allesandra Di Caprio suvlasnica je i transportne tvrtke AS Leonardo Transport d.o.o. koja je registrirana u Rumunjskoj s podružnicom u Bujama. Tvrtku u Hrvatskoj zastupa Lena Korenika, a kao jedan od suvlasnika vodi se i Michaele Posillipo, nećak Di Capria koji je, poput gazde, također trenutno u zatvoru u Frosinoneu. Zanimljivo je da su sve tvrtke u Hrvatskoj registrirane n adresi Trg Slobode 4 gdje se nalazi i računovodstveni Obrt E.K.O kojim rukovodi Lena Korenika koja je usput budi rečeno na posljednjim loklnim izborima na IDS-ovoj listi ušla u Gradsko vijeće Buja, ali je na koncu svoj mandat ipak prepustila, no Korenika je ujedno i utjecajna predsjednica Zajednice Talijana Buje te predsjednica Nadzornog odbora komunalne tvrtke Civitas Bullearum, a na njenoj adresi registrirana je i tvrtka za trgovinu na veliko Buje World koja je također bila u suvlasništvu članova klana DI Caprio

”Prilično široko je prodrla korupcija u Istri, nažalost se tek nedavno počelo sve otpetljavati. 20 godina IDS-ove vlasti u Vodnjanu je dovelo do apsolutne korupcije, nisu propitkivali ni institucije, ni mediji. Bilo je dovoljno 5-6 priloga HTV-a da se potpuno promjeni politička scena ne samo u Vodnjanu, nego diljem Istre. Prikazali smo razne malverzacije gdje se vidjelo da su se lokalni političari udružili s lokalnim geodetima, arhitektima, odvjetnicima i stvorili mrežu koja je pogodovala maksimalno ne poduzetnicima ili investitorima, nego špekulantima” izjavio je nedavno istarski novinar i urednik portala Istra 24 Dražen Majić koji je po svemu sudeći bio na tragu istine onda kada je rekao da se korupcija počela otpetljavati. Ova uhićenja mogla bi biti potvrda njegovih teza, no u Istri će očito istražitelji imati pune ruke posla jer i iza njih je dva desetljeća ignoriranja koje stiže na naplatu.