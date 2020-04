DVA ČOVJEKA SU KLJUČNA! Zašto se Milanović distancirao? Uredom predsjednika kruži intrigantna teorija

Da će biti glas građana, ali i jedna vrsta pučkog pravobranitelja, predsjednik Zoran Milanović obećao je svojim biračima na izborima za Pantovčak. Nije od toga prošlo dugo, a cijela se zemlja našla u nezapamćenoj krizi uzrokovanoj korona virusom.

Međutim, usred krize koja potresa cijeli svijet javnost od Milanovića nije čula previše, pa se tako oglasio u trenutku kada su nastupile posebne mjere Kriznog stožera, dao jedan intervju N1 televiziji, pozvao banke na moratorij kredita i građanima čestitao Uskrs. Bez previše pompe Milanović je promatrao i debate koje su uslijedile nakon zagrebačkog potresa, a takav stav u najmanju je ruku iznenađujući, s obzirom na to da je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović s Pantovčaka gotovo svakodnevno komentirala sva aktualna događanja.

No, Milanoviću je savjetovano drugačije, a on se savjeta svojega tima strogo drži.

”Nakon što ova kriza prođe neće se zbrajati pobjednici, nego gubitnici, naša je procjena da se predsjednik u to ne treba petljati, niti treba previše komentirati, niti previše kritizirati, već se držati ustavnih ovlasti i ne izlaziti iz tih okvira. Bilo bi neumjesno da on bilo koga sada proziva, svi smo svjesni situacije u kojoj jesmo, a Milanović je odlučio dati prednost struki, toga se strogo pridržava i ne treba očekivati od njega neke pretjerane napade, on prati što se događa, ali smo procijenili da nije primjereno ovu situaciju politizirati, Milanović niti je takav čovjek, niti je takav političar”, objašnjava dobro upućeni sugovornik iz Ureda predsjednika priznajući da se šef države najviše oslanja na savjete Orsata Miljenića, ali i novog šefa svojega kabineta mladog Bartola Šimunića.

”Milanović je istupom o moratoriju pokazao suosjećanje i razumijevanje, čuli smo da ga kritiziraju da bi morao pokazati više suosjećanja, dizati ljudima moral, ali mislimo da to nije njegov posao, i da bi to bilo pretenciozno. On se adekvatno zahvalio svima koji skrbe o građanima, pozvao je na pomoć starijima, upozorio je u nekoliko navrata da nismo u ratu, rekao da trebamo biti optimistični, to je sasvim dovoljno”, smatra naš sugovornik.

No, bez obzira na to zanimljivo je da se Milanović do te mjere odlučio držati po strani da nije obišao područja izvan Zagreba koja su stradala u potresu, niti se s ikime o tom pitanju uopće pokušavao sastati, no zato gotovo svakodnevno kontaktira s premijerom Plenkovićem. Bacite li pak pogled na internetsku stranicu Ureda predsjednika, mogli biste zaključiti da je i sam Milanović u samoizolaciji jer ondje u ožujku i travnju nema previše zabilježenih aktivnosti pa je tako 7.ožujka sudjelovao na polaganju prisege 27.naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, nedugo potom odnosno 21.ožujka bio je u Dubravi gdje je obišao samoodrživi ekspedicijski kamp i šatore za prihvat pacijenata koje su podigli pripadnici Hrvatske vojske te u konačnici obišao nekolicinu zgrada u središtu Zagreba razrušenih u potresu. Početkom travnja sastao se s predstavnicima Hrvatske komore inženjera i predstavnicima volontera statičara te sudjelovao na redovitoj plovidbi obalnog ophodnog broda Omiš, a nedavno je u svom uredu primio Pučku pravobraniteljicu.