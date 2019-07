DVA BiH MILIJUNAŠA I JEDNA TAJANSTVENA DAMA: S kime Kolinda kreće po još jedan mandat?

Autor: Iva Međugorac

Nakon obilježavanja Oluje, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao HDZ-ova kandidatkinja i službeno bi trebala ući u kampanju, upravo stoga već se sada propitkuje tko su ljudi s kojima će u tom novom pohodu na Pantovčak surađivati, a prva dva imena oko kojih se navodno već skoro dogovorila s premijerom Andrejom Plenkovićem već su dospjela u javnost. Riječ je o HDZ-ovom osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću koji će po svemu sudeći biti šef njezina izbornog stožera u koje bi trebao sudjelovati i karlovački župan Damir Jelić čime predsjednica očigledno nastoji ojačati svoju poziciju među članstvom u stranačkim ograncima. No, osim ovog dvojca u javnom su prostoru kao njezini potencijalni suradnici u kampanji spominjani Davor Ivo Stier i Marijana Petir, dok je Stier te navode demantira, Petir se za sada po tome pitanju još nije oglasila pa stoga i nije nemoguće da postane djelom njezina tima kao osoba preko koje će predsjednica nastojati doći do djela desnog biračkog tijela. Osim što je za kampanju bitan tim suradnika, važno je znati i tko će istu financirati jer bez financija pobjede na izborima nema, a o potencijalnim financijerima nedavno je pak pisao naš tjednik 7dnevno. Njih je pak vrlo vjerojatno našla u Slavoniji gdje je prije nekoliko dana obišla tri osječke tvrtrke

‘Pivovaru’, ‘Saponiju’ i pogon za proizvonju pršuta tvrtke ‘Žito Prosciutto pannonico’. „Ako treba ja sam uvijek za pomaganje“, izjavio je tom prigodom bez imalo razmišljanja Ivan Komak, vlasnik osječke ‘Pivovare’, govoreći o mogućem financiranju predsjedničine kampanje. No, to ako, kada se sagleda konkurencija, u priči oko predsjednice doima se suvišno, jer naravno da treba. To ako, po svemu sudeći bila je i uvertira u ono što će se zaista dogoditi, jer ništa u politici nije slučajno. A na listi moćnika iz ravne Slavonije koji su uvijek tu negdje kada treba osnažiti nečiji politički utjecaj ‘legalno’ zarađenim novcem, svakako je i dvojac Pipunić – Grbešić čije je tvrtke posjetila Predsjednica, u potrazi za donatorima. Ova dva bosanskohercegovačka milijunaša, i najbogatija slavonska poduzetnika i do sada su se profilirali kao financijeri političkih stranaka, pa se stoga i predsjednici po svemu sudeći smiješi potpora toga tipa.