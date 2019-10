DUŽNOSNICI PLAĆENIJI OD PLENKOVIĆA! Stat će vam mozak: Evo tko su najplaćeniji ljudi u zemlji

Tisuću zaposlenika državnog sektora ima veću plaću od premijera Andreja Plenkovića, tvrdnja je to koja se posljednjih dana provlači javnim prostorom, a prema podacima Centralnog obračuna plaća, to doista i ima smisla, jer prema njihovoj računici premijerova plaća za srpanja našla se na 1241.mjestu po visini svih isplata u javnom, ali i državnom sektoru. Prema tim podacima ministar financija nalazi se tek na 3078.mjestu, a ministar rada Josip Aladrović smješten je na 6984 poziciji. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prema tim podacima smještena je na 394-u poziciju, čime je plaćenija od premijera, njena osnovna plaća iznosi 25.027 kuna, dok je Plenkovićeva plaća 21.319 kuna. No, zato se guverner HNS-a Boris Vujčić ima čime pohvaliti, njegova plaća premašuje 40 tisuća kuna. viceguverner HNB-a Michael Faulend na plaći je od oko 33.860 kuna, Roman Šubić prima plaću od 34.509,53 kune, Martina Drvar 35.613,64 kune, Bojan Fras 37.077,95 kuna, Neven Barbaroša 38.017,20 kuna. Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek za svoj rad prima plaću od 38.064 kuna, a tu je i viceguverner Slavko Tešija s plaćom od 44.435 kuna. Miroslav Šeparović kao predsjednik Upravnog suda prima plaću od 24.711 kuna, a na popisu najplaćenijih zaposlenika javnog sektora nalazi se i sedam liječnika. Među najplaćenijim su sucima i oni s Visokog upravnog, Visokog prekršajnog i Visokog trgovačkog suda, a u vrhu su i suci županijskih sudova. Spomena su vrijedni i šefovi izvršne i zakonodavne vlasti, predsjednici Sabora i Vlade. Inače, izračuni pokazuju da su u skupini od tisuću najbolje plaćenih državnih dužnosnika gotovo svi saborski zastupnici. Najplaćeniji saborski zastupnik inače je HDZ-ov Josip Đakić, a slijedi ga SDP-ov Siniša Hajdaš-Dončić, s plaćom od oko 18.500 kuna neto. Najplaćeniji je među županima, premda je njegova županija jedna od najsiromašnijih u državi, Ivo Žinić, čelni čovjek sisačke županije, s plaćom od oko 18.900 kuna neto. Na plaće gradonačelnika 20 najvećih hrvatskih gradova mjesečno se izdvoji oko 300 tisuća kuna, a najplaćeniji među njima gradonačelnici su Zagreba, Dubrovnika i Slavonskog Broda.

Župani

Ivan Andrović HDZ-ov virovitički župan i ekonimist mjesečno na račun primi plaću u iznosu od 16.590 kuna, njegov bjelovarsko-bilogorski kolega župan Damir Bajs mjesečno zaradi 16.928 kuna. Plaća splitskog župana Blaženka Bobana, HDZ-ova srednjoškolca iznosi 15.500 kuna, Nikola Dobroslavić kao dubrovačko-neretvanski župan prima plaću od 18.200 kuna, Božo Galić kao vukovarski župan na plaći je od 18022,21 kuna. Željko Kolar SDP-ov je srednjoškolac i krapinsko-zagorski župan čija plaća iznosi 15.903 kune. Plaća primorsko-goranskog župana SDP-ova Zlatka Komadine jest 17.507 kuna, dok Darko Koren kao koprivničko-križevački župan ima primanja u iznosu od 17.383 kune. Jedan od najplaćenijih župana svakako je onaj zagrebački, naime, plaća Stjepana Kožića je 18.256 kn. Primanja osječko-baranjskog župana, HDZ-ova Ivana Anušića iznose pak 19.975 kuna, što ga također svrstava u kategoriju najplaćenijih. Darko Milinović od rukovođenja ličko-senjskom županijom ubere 18.301 kunu. Božidar Longin kao prvi čovjek zadarske županije zaradi 21 tisuću kuna, njegov kolega Damir Jelić kao karlovački župan zaradi 17.482 kn. brodsko-posavski župan Danijel Marušić mjesec privede kraju s primanjima od 16.370 kn. HDZ-ov župan Goran Pauk šibenskom županijom rukovodi s plaćom od 18.281 kunu. Međimurski župan Matija Posavec ima plaću od 14.980 kn. Plaća Alojza Tomaševića požeškog župana iznosi 15.652 kune, Čačić pak kao varaždinski župan prima volontersku naknadu od 8000 kn, Goran Pauk kao šibenski župan zaradi 18.293 kune, Valter Flego na poziciji istarskog župana zarađivao je 17 tisuća kuna.

Zamjenici župana

Kao zamjenik bjelovarsko-bilogorskog župana Neven Alić, pravnik iz HNS-a mjesečno zaradi skoro 15 tisuća kuna. Damir Barna, zamjenik vukovarskog župana na plaći je od 17,342 kune. Čak 15.891 kunu zaradi HDZ-ov zamjenik šibenskog župana Nikola Blažević. Plaća Komadinina zamjenika u Primorsko-.goranskoj županiji Marka Gorana Mandića iznosi 15.107 kuna. Stjepan Bošnjaković, kao HDZ-ov zamjenik brodsko-posavskog župana zaradi oko 14.722 kune. Luka Brčić s plaćom od 15.944 kune zamjenik je splitskog župana. Sandra Ćakić Kuhar zamjenica je istarskog župana, a ova IDS_ovka prima plaću od 14.330 kuna. Joško Cebalo HDZ-ov zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana prima plaću od 15 tisuća kuna. HDZ-ov Ivan Celjak s plaćom od oko 12.100 kuna, sjedi u fotelji zamjenika sisačkog župana. Đorđe Čuričić zamjenik vukovarskog župana na plaći je od 17.627 kuna, riječ je inače o članu SDSS-a. Radomir Čvarković kao zamjenik osječko-baranjskog župana, također iz SDSS_ovih redova, zaradi oko 14.100 kuna, Anđelko Ferek-Jambrek zamjenik je krapinskog župana s plaćom od oko 12.800 kuna. Hrvoje Frankić zamjenik je zagrebačkog župana za što prima plaću od 17299,75 kuna. Miroslav Grozdan iz Demokraskog saveza Srba kao zamjenik požeškog župana osigura plaću od 12928,69 kuna. Vesna Hajsan-dolinar, kao HDZ-ova zamjenica karlovačkog župana svakog mjeseca primi plaću od 13.880 kuna, dok njena kolegica Sanja Herman sjedi na poziciji zamjenice međimurskog župana te za to prima plaću d 13199 kuna. Renata Hodak obnaša dužnost zamjenice ličkog župana za plaću od 14.500 kuna. Bojana Hribljan, zamjenica bjeovarsko-bilogorskog župana mjesečno zaradi 14.244 kune. Dok mnoštvo mladih, obrazovanih Slavonaca odlazi u bijeli svijet prodavač, koji je ujedno zamjenik osječkog župana Goran Ivanović zaradi plaću od 14.932 kune. Željko Jakopović kao zamjenik požeškog župana plaćen je sa 14.619 kuna, dok na račun zamjenika virovitičkog župana Marija Klementa sjeda 15.443 kune. Petar Lagator zamjenik je osječkog župana čija primanja su 15.532 kn, Nikola Lalić kao zamjenik ličkog župana svaki mjesec dobije plaću od 15.637 kuna, Ratimir Ljubić sjedi pak u fotelji zamjenika koprivničkog župana s primanjima od 16.096 kn. Kao zamjenik bjelovarskog župana SDP-ov Saša Lukić uprihodi 12.490 kuna. Plaća Petra Mamule zamjenika primorsko-goranskog župana iznosi 14.69o kuna, i Mirko Martinović zamjenik karlovačkog župana ima se čime pohvaliti, plaća mu iznosi 15.514 kune. Marina Medarić kao zamjenica župana Komadine ima plaću od 15.290 kn. S plaćom od 13.680 kuna radi i Damir Mirković i to kao zamjenik brodskog župana. Zamjenik zadarskog župana Šime Mršić zaradi mjesečno 14.654 kune. Kao zamjenik ličkog župana Vice Nekić mjesečno osigura 13.821 kn. Tanja Novotni Golubić kao zamjenica bjelovarskog župana dobije plaću od 14,673 kune, dok Čačićev zamjenik u varaždinskoj župaiji ima plaću od 15.832 kn. Igor Pavković kao SDSS_ov zamjenik virovitičkog župana zaradi plaću od 14.200 kn. Jasna Petek zamjenica krapinskog župana na plaći je od 13.308 kuna. Darija Puljić zamjenica šibenskog župana ima plaću od 15.901 kunu, a Giuseppina Rajko na poziciji zamjenika istarskog župana 14.809 kn. Roman Rosavec zamjenik sisačkog župana zarađuje 14.096 kuna. Anja Šimpraga SDSS-ova zamjenica šibenskog župana ima prihode od 13.300 kuna, Darko Sobota, zamjenik križevačkog župana zarađuje 14.919 kuna. Ante Šošić zamjenik splitskog župana ima plaću od 16.763 kune.





Gradonačelnici

Zlatko Babić HDZ-ov gradonačelnik Kutine mjesečno zaradi 14.531 kunu, Villi Bassanese SDP-ov gradonačelnik Umaga prima plaću od 15 tisuća kuna. Milorad Batinić HNS-ov je kapitalac, kao gradonačelnik Ivanca s plaćom od 20.018 kuna. Trogirom vlada SDP-ov Ante Bilić čija je plaća 13.669 kuna, a u ludbregu je pak na čelu njegov stranački kolega Dubravko Bilić sa plaćom od 13624 kune. Anamarija Blažević HDZ-ova gradonačelnica Pakraca mjesečno zaradi 11.557 kuna, a Javor Bojan Leš kao prvi čovjek Ivanić Grada 14.477 kuna. HDZ-ov gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić mjesečno zaradi 17.698 kuna. Antonio Brajković kao gradonačelnik Skradina iz HDZ-a mjesečno prima plaću od oko 11.100 kn. Makarski gradonačelnik Jure Brkan mjesečno zaradi 12.854 kune. Dinko Burić kao gradonačelnik Belišća zaradi gotovo 15 tisuća kuna, a njegov prezimenjak Željko Burić koji ravna Šibenikom preko 17 tisuća kuna. Čak 17.860 kuna iznosi plaća varažinskog gradonačelnika Ivana Čehoka. Gradonačelnik Nina Emil Ćurko mjesec preživi s 12.800 kuna Ante Dobo iz Novalje mjesečno prima plaću od oko 12 tisuća kuna. Gradonačelnik Ogulina SDP-ov Dalibor Domitrović svaki mjesec primi plaću od 14.585 kuna, Ivo Dujmić iz Opatije gradonačelnik je s plaćom od 15.583 kune. Zadarski gradonačelnik HDZ-ovac Branko Dukić prima plaću od 21 tisuću kuna, a slavonskobrodski šef Mirko Duspara 17.324 kune. Ante Fabijanić s Paga za sebe kaže da je poduzetnik, no svejedno prima gradonačelničku plaću od 12.222 kune. S plaćom od 12.700 kuna Adria Fabris ravna Korčulom. Valter Glavičić IDS_ov gradonačelnik Labina svaki mjesec na račun dobije pozamašan iznos od 16300,00 kuna. Gornjom Stubicom ravna Nikola Gospočić s plaćom od 11102,99 kuna, dok je Emil Gredičak s plaćom od 11102,99 kuna gradonačelnik Oroslavlja. Zoran Gregurović kao gradonačelnik Krapine prima plaću od 16 tisuća kuna, a Vinko Grgić iz Nove Gradiške mjesečno zaradi 15750,00 kn. Nikola Grgurić s Raba plaćen je 13186,22 kuna mjesečno. Iako gradonačelnica jednoga od najsiromašnijih gradova Siska, to se na plaći gradonačelnice Kristine Ikić Baniček baš i ne odražava, ona na račun svakog mjeseca dobije 17.111 kuna, ne zaostaje previše niti gradonačelnik grada Kaštela HDZ-ov Denis Ivanković čija je plaća 14.473 kune. Tonka Ivičević iz SDP-a gradonačelnica je Komiže i to za plaću od 11.802 kune, njen partijski kolega Mišel Jakšić za rukovođenje Koprivnicom dobiva plaću od 13.033 kune, a Hrvoje Janči na poziciji gradonačelnika Đurđevca zaradi 11.767 kuna. Siniša Jenkač HDZ-ovac je koji upravlja Novim Marofom za što dobiva plaću od 11.356 kune, Antonija Jozić iz iste stranke upravlja Pleternicom sa plaćom od 11.162 kune. Kristijan Jurjako s Cresa ima plaću od 12.616 kuna, riječ je inače o HNS-ovom kadru. Vinko Kasana kao gradonačelnik Lipika prima plaću od 12.392 kune, njegov kolega iz Virovitice čuveni Ivica Kirin ima pak plaću od 16.077 kuna. HDZ svojeg gradonačelnika ima i u Biogradu na moru, njegova plaća iznosi 14.804 kune, a riječ je o Ivanu Knezu. Delničanski gradonačelnik Ivica Knežević plaćen je sa 12.912 kn na mjesec, a preloški gradonačelnik Ljubomir Kolarek plaću od 12.826 kn. Hrvoje Koščec iz HNS-a srednjoškolac je koji ravna Sv.Ivanom Zelinom, a plaća mu iznosi basnoslovnih 18.044 kune, HDZ-ov gradonačelnik Otočca nešto je skromniji pa tako plaća Stjepana Kostelaca iznosi 13.402 kn. Vrbovec vodi SDP-ov Denis Kralj čija je plaća 12.728 kn. S plaćom od 13.986 kuna Sinjom upravlja Kristina Križanić, dok pazinski gradonačelnik Renato Krulčić IDS_ov srednjoškolac radi za 16.605 kuna. Ana Kučić iz HDZ-a kao gradonačelnica Malog Lošinja ima plaću od 11.390 kn. Ozlju je na čelu Goran Lipišić, a plaća mu je 12.014 kn. Đakovački gradonačelnik iz HDZ-a Marin Mandarić na plaći je od 13.449 kn, dok je karlovački gradonačelnik Damir Mandić korak ispred njega s primanjima od 15.276 kn. Ivana Marković je gradonačelnica Supetra, a ova čuvena SDP-ovka radi za 11.360 kn. HDZ-ov Zlatko Međeruk gradonačelnik je Grubišnog Polja, a plaća mu iznosi 11.006 kuna, za plaću od 12.378 kuna radi Ivo Mihaljević gradonačelnik Opuzena. Metkovićem ravna Dalibor Milan, a plaća ovog HDZ-ovca iznosi 12.004 kn, IDS_ov gradonačelnik Pule Boris Miletić jedan je od kapitalaca sa plaćom od 16.995 kn. Josip Miletić HDZ-ov je gradonačelnik Našica s plaćom od 12.526 kn, Davor Miičević upravlja pak Županjom za 15.841 kunu na mjesec. Novigradski gradonačelnik iz IDS-ovih redova Anteo Milas ima plaću od 13 tisuća kuna. Popovaču vodi pravaš Josip Mišković koji zarađuje 14797 kn. Hvarski gradonačelnik Rikardo Novak ima primanja od 13.944 kune, dok gradonačelnik Jastrebarskog SDP-ov Zvonimir Novosel ima plaću od 15.595 kn. dugogodišnji gradonačelnik Rijeke Obersnel svakog mjeseca zaradi 15.231 kunu. Slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić radi za 13.805 kuna, Tomislav Pahović iz Motovuna pak za 11.070 kn, a rovinjski gradonačelnik Marko Paliaga za 13.191 kn. Plaća Ivana Penave iznosi 16.931 kn, Dinko Pirak ioz HSS-a kao gradonačelnik Čazme zaradi 12.779 kuna, a gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić 13.318 kn. Prvi čovjek Požege HDZ-ov Darko Puljašić ima plaću od 17.814 kune, križevački gradonačelnik Mario Rajn zarađuje 12.798 kuna, prva dama Varaždinskih Toplica Dragica Ratković ima plaću od 12.804 kn, Damir Rukavina iz Crikvenice zarađuje 15.065 kn, a Sanjin Rukavina iz Senja 11.692 kn. Ivan Šipić iz Trilja može se pohvaliti plaćom od 14.354 kn, Marijan Škvarić kao gradonačelnik Lepoglave ima plaću od 11.728 kn. Dražen Srpak gradonačelnik Murskog Središnja kao strojarski tehničar zaradi 11.262 kune. Valpovom za plaću od 11.731 kunu ravna Matko Šutalo, Nelka Tomić rukovodi Vodicama s plaćom od 12.843 kune, dok Ivo Tomasović za 14.394 ravna Omišom. Željko Turk zaprešićki gradonačelnik ima primanja od 15.342 kune. Gradonačelnik Krka Dario Vasilić zarađuje 13.305 kn. Plaća Kreše Beljaka iznosi oko 20 tisuća kuna, Vrkić Osijekom upravlja za 17.503 kune, Bandićeva plaća je oko 18.200 kn, Dražen Barišić na čelu Velike Gorice zaradi 18.149 kn, 18 tisuća kuna je i plaća Mirka Duspare, a 17.932 kn zaradi dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Opara pak zaradi oko 17.500 kuna, dok Hrebak iz Bjelovara ima primanja od 15.300 kn, karlovački gradonačelnik Damir Mandić ima plaću od 15.300 kn.

Zamjenici gradonačelnika

Plaća zamjenika velikogoričkog gradonačelnika Krešimira Ačkara iznosi 14.900 kuna. Kao zamjenik gradonačelnika Slavoskog broda, profesor Hrvoje Andrić mjesečno zaradi plaću od 13.190 kuna. U fotelji zamjenice gradonačelnika Opatije sjedi Vera Aničić s plaćom od 12.688 kuna, a varaždinskog gradonačelnika mijenja pak Zlatan Avar s plaćom od 14.547 kuna. Ante Babić zamjenik je gradonačelnika Zadra s plaćom od 14.405 kuna. Floriana Bassanese Radin, kao zamjenica umaškog gradonačelnika prima plaću od 13.170 kuna, riječ je inače o IDS_ovoj članici. Valna Bastijančić Erjavec, kao zamjenica bjelovarskog gradonačelnika zaradi 13325 kuna. Ivan Belušić SDP-ov zamjenik gradonačelnika Umaga mjesečno se zadovolji sa 11.777 kuna, a Damir Benčević iz HSS_a kao zamjenik gradonačelnika Zaprešića sa 13.100 kun. Kristina Benko Markovica diplomirani je crkveni glazbenik, ali sjedi na poziciji zamjenice đurđevačkog gradonačelnika za što zaradi 10.957 kuna. U Petrinji gradonačelnika mijenja Branirmir Bešlić s plaćom od 11.239 kuna. Zamjenik gradonačelnika Daruvara, elektrotehničar Vladimir Bilek prima plaću od 18.006 kuna.. Tomislav Boljar zamjenik gradonačelnika Duge Rese HSS-ovac je sa srednjom stručnom spremom i plaćom od 15.476 kuna. Stipe Bosotin na poziciji zamjenika gradonačelnika Vodica mjesečno zarađuje 12.501 kunu, a zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić iz HSLS-a 2.761 kunu. Socijalna radnica Ana Brajković zamjenica je valpovskog gradonačelnika, a plaća joj iznosi 12.211 kuna. Stipe Bučar zamjenik je gradonačelnika Jastrebarskog, a mjesečno mu to omoguči 11.501 kunu. Na poziciji zamjenika kninskog gradonačelnika nalazi se Marijo Ćaćič s plaćom od 11.292 kune. Silva Crnić zamjenica gradonačelnika Crikvenice prima plaću od 12.580 kuna. Tomislav Cuvaj, kao zamjenik gradonačelnika Ivanić Grada zarađuje 11.305 kuna na mjesec. Plaća od 14.840 kuna svakoga se mjeseca slije na račun Roberta Cveka koji vrši funkciju zamjenika pulskog gradonačelnika. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika HDZ-ov Josip Dabro na plaći je od 15.614 kuna, istodobbno zamjenik gradonačelnika Raba Denis Deželjin mjeselno ubere 11.414 kune. Na poziciji zamijenika gradonačelnika Rijeke Marko Filipović iz SDP-a zaradi 11.968 kuna, na mjesec. Plaća nestranačkog zamjenika gradonačelnika Đakova Roberta Francema iznosi 12.700 kuna, dok je plaća njegova kolege iz HDZ-a Antuna Galića 11784,95 kuna. Žana Gamoš kao zamjenica osječkog gradonačelnika prima plaću od oko 14 tisuća kuna. SDP-ova zamjenica gradonačelnika Samobora Kreše Beljaka prima plaću od 13991,17, a njena splitska kolegica Jelena Hrgović Tomaš 13.486 kn. Marija Hršak kao zamjenica gradonačelnika Sv.Nedelje prima plaću od 13750,10 kuna. Nenad Janković na poziciji zamjenika gradonačelnika Otočca zaradi 11.352 kune. Plaću od 11.335 kuna ima i Dean Jurčič koji je na poziciji zamjenika gradonačelnika Kastva. Zamjenik obrovačkog gradonačelnika Slobodan Jurjević ima plaću od 11.446 kuna, Jasminka Kokot Bambić zamjenica je gradonačelnika Dugog Sela, i to sa plaćom od 13.290 kn. Zamjenik velikogoričkog gradonačelnika Ervin Kolarec prima plaću od 15.736 kn, HNS-ova Ruža Kovačević Bilić na poziciji zamjenika trogirskog gradonačelnika zaradi 11.876 kn. Zamjenik sisačke gradonačelnice Marko Krička ima plaću u iznosu od 13.317 kn. Bandićeva zamjenica Olivera Majić ima plaću od 15.916 kuna, a Čehokova pak zamjenica Sandra Malenica plaću od 13.922 kn. Mario Martinčević kao zamjenik Križevaca ima primanja od 12.157 kuna. crikvenička zamjenica gradonačelnika Ivona Matešić iz HDZ-a na plaći je od 11.483 kn. Mario Medven zamjenik čakovečkog gradonačelnika ima plaću od 15.468 kuna, zamjenik obrovačkog gradonačelnika je i SDSS_ov Stanko Mijić koji ima plaću od 12.224 kune, dok pak iz Demokratskog saveza Srba dolahzi Srđan Milaković koji za 13.272 kune vrši funkciju zamjenika vukovarskog gradonačelnika. Čedomir Miler kao zamjenik gradonačelnika Krka na plaći je od 11.472 kune. HDz-ovac Danijel Mileta zamjenik je šibenskog gradonačelnika s plaćom od 16787 kn. Federika Mohorović Čekada zamjenica je labinskog gradonačelnika, a IDS_ovka za taj posao svakog mjeseca dobije 11.597 kuna. Plaća zamjenika karlovačkog gradonačelnika Ivana Mrzljaka iznosi 12.963 kn., s 13.738 kuna Ivana Mujkić sjedi u fotelji zamjenice vukovarskog gradonačelnika. Plaća Andree Navijalić zamjenice karlovačkog gradonačelnika je 12.436 kuna, a Davor Nađi koji mjenja gradonačelnika Sv.Nedelje mjesečno uprihodi 11.465 kn. I zamjenik trogirskog gradonačelnika SDP-ov Viktor Novak ima solidne prihode jer plaća mu na ovoj poziciji iznosi 11.689 kn. Ksenija Ostriž na poziciji zamjenika koprivničkog gradonačelnika osigura plaću od 12.988 kn. Bandićeva miljenica Jelena Pavičić Vukičević radi za plaću od 15.183 kune, HKS-ov Marijan Pavliček zamjenik je vukovarskog gradonačelnika, a plaća mu iznosi 14.980 kn. Plaća zamjenika gradonačelnika Požege Maria Pilona je 14.561 kn. alatničar iz Ivanića Željlko Posilović na poziciji je zamjenika gradonačelnika, a plaća mu je 11.669 kn. Emil Priskić nestranački zamjenik opatijskog gradonačelnika zarađuje 14.462 kune, nešto skromnija primanja ima zamjenica gospićkog gradonačelnika, također nestranačka Kristina Prša čija je plaća 13.911 kuna dok zamjenica pulskog gradonačelnika Elena Puh Belci zarađuje 14.154 kune. Zamjenik šibenskog gradonačelnika Paško Rakić ima primanja od 14.064 kune. Melita Samoborec kao zamjenica koprivničkog gradonačelnika osigurava plaću od 122.393 kn, Gabrijel Šokičič zamjenik je vinkovačkog gradonačelnika s primanjima od 15.701 kunu. Željko Stanec na poziciji zamjenika Kreše Beljaka doseže plaću od 15.337 kuna, dok zamjenik Porečkog gradonačelnika IDS-ov Elio Štifanić ima plaću od 12.563 kn. Nadia Štifanić Dobrilović također kao zamjenica porečkog gradonačelnika zaradi 12.724 kune. Marijan Stofner zamjenik biogradskog gradonačelnika ima plaću od 12.086 kn. Zamjenica zadarskog gradonačelnika Jagoda Surać na plaći je od 15.084 kn. Zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić ima plaću od 15.838 kuna. Ivica Tomljenović HSP-ov je zamjenik gospićkog gradonačelnika, a plaća mu je 12.324 kune. Zamjenik gradonačelnika Požege Ferdinand Troha ima primanja od 15.559 kuna, a Nino Vela na poziciji zamjenika splitskog gradonačelnika 15.532 kune. Zoran Vidović zamjenik čakovečkog gradonačelnika na plaći je od 14.341 kunu.

Načelnici općina

Načelnik Općine Lečevica HDZ-ov je Ante Baran s plaćom od 12.291 kunu, dok je na čelu Jasenica načelnik Martin Baričević s plaćom od 18.100 kuna. Načelnik Podstrane je kriminalist Mladen Bartuković, HDZ-ovac s primanjima od 14.366 kuna. Gašpar Begonja iz Privlake, HDZ-ovac je s plaćom od 11.547 kuna. Vjekoslav Belajević, nestranački je načelnik općine Nijemci s plaćom od 13.171 kunu. Sanja Borovec iz Općine Jakovlje HDZ-ova je načelnica s plaćom od 10.687 kuna. Načelnik Općine Hrvace Dinko Bošnjak HDZ-ovac je koji mjesečno zaradi 11.644 kune. Laburist, i tokar po struci David Bregovac radi nao načelnik Fužina za što prima plaću od 11.815 kuna, na čelu općine Preko je pak Jure Brižić iz HDZ-a čija je plaća 12.697 kuna. Oćinom Medulin ravna Goran Buić, nestranački načelnik s plaćom od 12.837 kuna, nešto stromnija plaća od 12.586 kuna slije se na račun načelnika Lukača, HDZ-ovca Đure Bukvića. Nikola Cecić Karuzić prvi je čovjek Šolte s plaćom od 11.696 kuna. Željko Cickaj ooćinom Bilje ravna uz plaću od 11.876 kuna, dok Mario Ćiković vodi Matulje za što ubere 12.870 kuna. Anđela Crikveni iz HSS-a kao trgovkinja na čelu Općine Pušća zaradi 11.394 kune. Ivana Cvitan Polić prva je dama općine Čavle, a načelnička plaća ove SDP-ovke iznosi 11.018 kuna. Općinu Veliki Grđevac vodi HNS-ov Marijan Dautanac koji za to prima plaću od 12.542 kune. Općinom Štefanje ravna Ivo Emić HDZ-ovac sa plaćom od 11.963 kune. Načelnik Kloštar Ivanića SDP-ov Željko Filipović ima plaću od 12.669 kuna. kamenoprerađivač Ivan Franković načelnik je Općine Pičan s plaćom od 13.104 kune. Željko Funtek HSS_ovac je koji rukovodi Općinom Brkovljani za plaću od 13.349 kuna, po struci je staklorezač. Ivan Gerometta od upravljanja Oćinom Vrsar zaradi 11.541 kunu. Općinu Funtana pod kontrolom drži Mladen Grgeta s plaćom od 12.797 kuna. Angtu Gutić HDZ-ov načelnik Gunje zaradi 13.269 kuna na mjesec, a njegov kolega iz Općine Bistra Krešimir Gulić 13.244 kune. Načelnik općine Suhopolje je Siniša Horvat, a na njegov račun svakog mjeseca kapne oko 12.316 kuna. U općini Kaštelir-Labinci načelnik je IDS-ov Enio Jugovac, čija je plaća 12.084 kune, Toni Juranić pak rukovodi Baškom s plaćom od 12.498 kuna. Općini Kanafar na čelu je HSLS-ov Sandro Juras sa plaćom od 11.304 kune, Humom na Sutli upravlja Zdenko Jutriša čija plaća iznosi 13.864 kuna, a Goran Kanišćki HDZ-ovac je koji upravlja općinom Gornji Kneginec, plaća mu je 12.616 kn. Općinu Vir vodi Kristijan Kapović koji ima primanja od 13.008 kuna. općina Vinodolska općina u nadležnosti je Marijana Karlića, a plaća ovog HDZ-ovca iznosi 14.943 kune. Posedarski načelnik Ivica Klanac može se pohvaliti s plaćom od 13.678 kuna, Gianvlado Klarić iz Sv. Nedelje kod Labina IDS_ov je načelnik s plaćom od 12.667 kuna. Malom općinom Viljevo upravlja HDZ-ov srednjoškolac Dominik Knežević čija mjesečna primanja iznose 14.151 kunu. Nikola Knežić iz HDz-a prvi je čovjek općine Dubrovačko primorje, a plaća mu je 12.000 kn. Kao načelnik Općine Dobrinj Neven Komadina zaradi 12.095 kn. Robert Anton Kraljić sa srednjom stručnom spremom upravlja općinom Malinska, a plaća mu iznosi 14.106 kn. HDZ-ov Mirko Krznar, monter plinskih instalacija kao načelnik Općine Konšćina zaradi pak 12.332 kune. Općinu Pakoštane vodi HDZ-ov Milivoj Kurtov, a taj posao obavlja zha 13.992 kn. U Konavlima stoluje Božo Lasić s plaćom od 11.510 kuna. Marko Magdić iz Općine Križ mjesečno zaradi 11.542 kune, Jalžebetom pak ravna njegov kolega Mirko Magić koji prima plaću od 11.242 kune. Općinom Jelenje upravlja Robert Marčelja i to s plaćom od 12.137 kuna, Dicmo pak vodi HDz-ov Ivan Maretić koji ima plaću od 11.923 kune. SDP-ov trgovac prvi je čovjek općine Bol, a plaća mu je 12.986 kn, radi se o Tihomiru Marinkoviću. Općinu Višnjan vodi Angelo Matich koji ima primanja od 12.936 kuna. Zlatko Mihaljević iz HDZ-a za 11.800 kuna upravlja Josipdolom, a automehaničar iz IDS-a Ivan Mijandrušić ravna Gračišćem za 12.698 kuna. Špičić Bukovicu vodi Hrvoje Miler, a za to ovaj HDZ-ovac ubire 13.843 kune. Agrotehničar Ivan Miletić HDZ-ov je načelnik općine Lovinac, a plaća mu je 12.307 kuna. Podgoru vodi strojobravar Ante Miličić, a plaća mu iznosi 12.114 kune. Matej Mostarac prvi je čovjek Kastva s plaćom od 12.123 kune. Dražen Mufić vodi općinu Vrbovsko i to s plaćom od 13349 kuna. Općina Župa Dubrovačka pripada HDZ-ovom Silviju Nardelliju koji ima plaću od 12.853 kune. Tomislav Okroša iz Dubrave ima plaću od 11.564 kune. Načelnica Raše Gloria Paliska iz IDS_a radi za 12.222 kune. Općina Barban u nadležnosti je načelnika Dalibora Pausa čija primanja iznose 11.820 kn. Kloštarom Podravskim s plaćom od 12.515 kuna upravlja vozač motornih vozila Siniša Pavlović. Bruno Perković kao prvi čovjek Stupnika zaradi 12.628 kn, Marin Pernjak iz Kolana 11.483 kune. Nikša Peronja iz Jelse na plaći je od 11.600 kuna, Ivica Perković iz Lekenika pak na plaći od 11.073 kune. Primoštenski načenik osebujni Petrina zaradi plaću od 12 tisuća kuna. HDZ-ovac iz Vrlike Jure Plazonić kao načelnik zaradi 12.236 kn, dok Predrag Pliško IDS_ovac iz Marčane ima plaću od 13.107 kuna. Općina Povljana pripada Ivici Pogoriliću iz HDZ-a a on za to ubere plaću od 12.789 kn. SDSS-ovac Petar Preočanin alatničar je iz Općine Civljane, a plaća mu iznosi 11.,394 kune, Rovišće pak vodi HDZ-ov Slavko Prišćan koji ima primanja u iznosu od 11.765 kn. Ivica Radič iz Okruga zarađuje plaću od 13.072 kune. Dugim Ratom ravna Jerko Roglić, a plaća mu je 11.300 kn, Joško Roščić i Baške Vode može se pohvaliti primanjima od 15.429 kn, a ne zaostaje previše ni Zvonko Šamac iz Općine Trnovec Bartolovečki koji kao alatničar na načelničkoj poziciji ostvari prihode od 11.038 kn. plaću od 12.552 kn ima Ivica Šarić iz Zemunika Donjeg, a Mišec Šćuka iz Ravne Gore 11.254 kune. U općini Blato na vlasti je Jakša Šestić s primanjima od 13.916 kn. Božidar Škrinjarić iz Pokupskog zarađuje 12.502 kune. Josip Stanić načelnik Općina Klakar ima plaću od 11738 kn.

Claudio Stocovaz iz Grožnjana ima primanja od 12.781 kn, a Nivio Stojnić ugostitelj iz Tar Vabrige primanja od 12.491 kn. Starim Jankovcem ravna HDz-ov Dragan Sudarević za plaću od 12.365 kuna. Načelnik općine Karlobag je Ivan Tomljenović s plaćom od 11.083 kune, Dražen Tonkovac s plaćom od 11.928 kn upravlja Čepinom. Gračac pak vodi Nataša Turmić s plaćopm od 11.036 kuna. Prvi čovjek Perušića je HDZ-ov Ivica Turić plačom od 11.851 kunu. Viškovom rukovodi Sanja Uvodić iz SDSSa s plaćom od 14486 kn. Stipe Ursić na čelu općine Brela zaradi 11.120 kn. za plaću od 12.716 kn radi SDSS-ov načelnik Erduta Jugoslav Vesić, dok Jakov Vetma vodi Klis za 11.700 kuna. Vodnjanom upravlja Klaudio Vitasović s plaćom od 13.793 kn, dok Bujem upravlja Fabrizio Vižintin s plaćom od 13.449 kn.