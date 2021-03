ĐURĐEVIĆ BRANILA IZRUČENJE PERKOVIĆA I MUSTAČA! Ovako je Đurekovićevo smaknuće komentirao njemački sudac

Autor: Iva Međugorac

Josip Perković i Zdravko Mustač, dvojac je to koji je obilježio premijersku karijeru aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, koji se do posljednjeg daha suprostavio njihovom isporučenju Njemačkoj.

Bez obzira na Milanovićevo protivljenje, bivši pripadnici jugoslavenske tajne služne na Vrhovnom zemaljskom sudu u ovoj su zemlji proglašeni krivima te osuđeni na doživotne zatvorske kazne i to za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, koji je mučki smaknut davne 1983.godine, također u Njemačkoj.

Obrazlažući svoju tadašnju presudu njemački sudac Manfred Dauster rekao je kako se nada da će presuda navedenom dvojcu pokrenuti proces suočavanja s prošlošĆu, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama bivše Jugoslavije naglašavajući kako je do procesa na njemačkom sudu došlo radi toga što se to ranije nije dogodilo u Hrvatskoj.

Proveli likvidaciju

”Mi ovdje ne postavljamo pitanje zašto je to bilo tako. Nadamo se da će u zemljama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije doći do znanstvenog sučeljavanja s ovim povijesnim razdobljem. Koliko je to polje tamo neistraženo dovoljno govori činjenica da smo morali kao vještake pozvati jednog danskog i jednog njemačkog povjesničara. Budući naraštaji će donijeti svoj sud o tome zašto se proces suočavanja s tom stranom povijesti još nije dogodio”, rekao je tada Dauster kritizirajući hrvatsko pravosuđe i politiku te one koji veličaju bivši režim, a osim toga rečeno je kako su Perković i Mustač u vrijeme Đurekovićeva ubojstva bili na vrlo važnim funkcijama u SDS-u koji ne samo da je inicirao, već i proveo likvidaciju pokojnog Đurekovića.

”Smatralo se da bi eliminacijom Đurekovića bio uklonjen i problem s INA-om koji je zbog istraga o pronevjerama u visini od nekoliko milijuna dolara postao veliki teret za republičko vodstvo”, rekao je Dauster.

Inače treba podsjetiti kako je o Đurekovićevom smaknuću među prvima pisao upravo naš portal podsjećajući na umorstvo iz 1983. godine koje se odvilo nedaleko od Munchena. Đureković je tada pištoljem ubijen u garaži uredu Krunoslava Pratesa koji je na istom sudu osuđen još 2008. godine budući da je bio informator Udbe i urednik ondašnjeg iseljeničkog tiska.

U garaži?

Iako kritičan prema aktualnom predsjedniku suda Đuri Sessi te načelno prema hrvatskom pravosuđu Milanović proceduru ignorira, a paralelno s time mnogi podsjećaju kako se upravo profesorica Đurđević protivila izručenju Perkovića i Mustača Njemačkoj dovodeći u pitanje odluku Vrhovnog suda o njihovom izručenju, a u dijelu javnosti upravo to smatra se najneugodnijom crticom iz njene biografije.

Međutim, svoje je stajalište profesorica argumentirala tvrdeći da je odluka o njihovom izručenju protuustavna. Milanoviću se osim njenog stava o “lex Perkoviću” dopalo njeno stajalište o odluci Visokog prekršajnog suda kojom je Marko Perković Thompson oslobođen za uzvik “Za dom spremni” u Čavoglavama, što je ona ocijenila protuustavnim.