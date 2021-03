DUMBOVIĆ PRONAŠAO KRIVCE ZA VERBALNI NAPAD: ’U dogovoru s njenim protokolom promijenili su nam raspored’

Autor: M.V.

Situacija u Sisačko-moslavačkoj županiji kritična je. Ljudi su nezadovoljni i nervozni, a od obnove trenutno nema ništa. U četvrtak je sam gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović, bio žrtva jednog mještana koji mu je u lice izrekao brojne uvrede.

Gostujući u Dnevniku N1 televizije, Dumbović ističe kako je prostor, ali i ljudi na potresom pogođenom području devastirani.

“Jučer je bio verbalni napad u kojem sam se loše osjećao, nastojao sam to podnijeti da se ne spustim na razinu rulje. Dao sam do znanja da smo svi pogriješili u startu. Nije bilo vode ni struje, tražili smo mjesto pod suncem. Pomoć nema šanse da se skriva. Oni koji to kažu rade paniku, a to nije dobro”, rekao je Dumbović koji navodi kako je ispad dio političke kampanje, a otkriva i koga smatra odgovornim.

“Iza toga sigurno stoji Most, ali mislim da se dijelom uključio i HDZ. Dobra suradnja i interesi koji su tu bili osam godina, da mene maknu s vlasti. Ne mogu vjerovati, ali mislim da HDZ ima prste u tome. Jučer je došla ministrica Tramišak na sastanak, čuli su da su dolje ljudi koji traže određena prava. U dogovoru s njezinim protokolom promijenili su nam raspored i otišli smo u vatrogasnu postaju u kojoj smo i bili kad su nas napali. Izložili su nas vatri, priča je išla direktno prema tome u dogovoru s gđom Lucom Gašpar Šako i glasnogovornikom HDZ-a. Ovdje Most i HDZ sigurno surađuju, to garantiram”, jasan je.

“Prostor u kojem živimo bio je devastiran, kao i odnosi i ljudi. Po jučerašnjem danu vidi se da ljudi imaju život iza sebe s puno neostvarenih prava”, govori pa ističe kako je kao točka na i došao potres.









“Dao je posebno negativan naboj. Kad stvaraš nešto s jako malo mogućnosti, dolaziš u problem ako si ti taj amortizer između problema, socijalnih frustracija i države, ja kao gradonačelnik. Obično se za gradonačelnike kaže da su šerifi, no sad smo mađioničari na ovom području. Zadovoljiti ljude koji dolaze sa svojim problemima, nemoguća je misija”, zaključuje.