Đukanović o nafti u crnogorskom podmorju: ‘S Hrvatskom ćemo spor oko granice riješiti civilizirano, bez potresa’

Autor: Dnevno

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otklonio je mogućnost kompliciranja situacije u vezi s Privremenim graničnim protokolom između Hrvatske i Crne Gore kojim se utvrđuje i međusobna granica na moru, nakon što je prošloga tjedna više izvora iz energetskog sektora potvrdilo da je u crnogorskom dijelu Jadrana talijansko-ruski konzorcij ENI-Novatek pronašao naftu, rekao je to u intervjuu za HRT.

“Imamo protokol o privremenom režimu granice iz prosinca 2002. i imamo zadovoljstvo da od tada do danas nije bilo nikakvih spornih pitanja između naših država ni na kopnu ni na moru i imamo najavu aktualne vlade da je u postupku završetka formiranja državne komisije Crne Gore koja bi bila u stanju nastaviti pregovore na tu temu sa svojim partnerom iz Hrvatske”, istaknuo je.

Naglasio je da s Vladom Hrvatske više puta su vodili razgovore te da su se složili da će biti optimalno ako budu u stanju postići bilateralni sporazum.

Istraživanja nafte i plina

“Ako ne, složili smo se također da ćemo to pitanje delegirati Međunarodnom sudu u Haagu ili ad hoc formiranom arbitražom te da ćemo sigurno bez ikakvih potresa u međudržavnim odnosima to pitanje civilizirano riješiti,” rekao je crnogorski predsjednik.

Što se tiče istraživanja nafte i plina u Jadranu rekao je: “Vodio sam Vladu u vremenu kada smo raspisivali međunarodni natječaj za dodjelu koncesija za istraživanje ugljikovodika u podmorju i mi smo posebno vodili računa da koncesije koje trebamo dati partneru ne dodiruju nipošto sporno područje. Vjerovali smo da ćemo samo zakomplicirati rješavanje tog pitanja granice između dviju država ako u međuvremenu baš na tom dijelu podmorja bude pronađena nafta jer tada to više nisu samo interesi dviju država, nego su to i interesi naftnih kompanija i mnogo kompliciranije. Nismo išli k tome spornom području. U ovom trenutku u Crnoj Gori realizira se koncesija za istraživanje ugljikovodika na područjima koji ne dotiču sporno područje. Za sada još uvijek nema potvrde da se pronašla nafta ili plin. Riječ je o jednoj vrlo dubokoj bušotini koja je sada prešla 6000 metara. Vidjet ćemo što će nam ti rezultati, što će nam ta istražna bušotina pokazati i vidjet ćemo koliko će to biti komercijalno i isplativo za budućnost, naglasio je.

Na pitanje zašto su propali pregovori o povratku školskog jedrenjaka Hrvatskoj, a službeni Zagreb smatra ga neupitno hrvatskim vlasništvom, te hoće li ga Crna Gora ikad vratiti, Đukanović je rekao: ” Imajući u vidu njegovu vrijednost, složit ćemo se, to svakako nije krupan problem koji bi mogao dovesti u pitanje međudržavne odnose. I Crna Gora i Hrvatska smatraju da je neupitno vlasništvo jedne i druge države nad njim, a i jedna i druga pokazuju namjeru da ga zajedno eksploatiramo, istaknuo je. Uvjeren sam da oko tog pitanja možemo doći do dogovora i da to definitivno neće biti pitanje koje će opterećivati budućnost međudržavnih odnosa”, rekao je.